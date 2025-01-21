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روسيا: كوبا تتمتع بسمعة حسنة في مجال التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب
روسيا: كوبا تتمتع بسمعة حسنة في مجال التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن إدراج كوبا مجددا في القائمة الأمريكية للدول "الراعية" للإرهاب ليس حربا ضد الإرهاب، فلكوبا... 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T17:35+0000
2025-01-21T17:35+0000
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وقالت زاخاروفا، بحسب ما نقله موقع وزارة الخارجية الروسية: "من الواضح أن الأمر لا يتعلق حقًا بمكافحة الإرهاب، فقد أعلنت الإدارة الأمريكية السابقة أنه لا يوجد دليل على دعم كوبا للإرهاب الدولي، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها".وبحسب قولها، لفتت موسكو الانتباه إلى أنه من بين قرارات الإدارة الأمريكية السابقة التي ألغيت بموجب مرسوم الرئيس دونالد ترامب في 20 يناير/كانون الثاني، المذكرات الرئاسية الموقعة قبل أسبوع بشأن استبعاد كوبا من القائمة الأمريكية أحادية الجانب للدول "الراعية" للإرهاب ورفع القيود المفروضة على المعاملات المالية مع الكيانات القانونية الكوبية. وفي وقت سابق من اليوم، وعلق الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، على خطوة ترامب، معتبرا إياها غطرسة وتجاهلًا للحقائق.وقال دياز كانيل إن "ترامب قام زورًا بإعادة تصنيف كوبا كدولة راعية للإرهاب"، مضيفا أن هذا العمل يعد استهزاءً وإساءة.وسارعت هافانا، حينها، إلى الترحيب بقرار بايدن، معتبرة إياه خطوة في "الاتجاه الصحيح".11 قرارا مهما من ترامب فور توليه السلطة وأهم ردود الفعل الدوليةأول تعليق من كوبا على قرار ترامب بإلغاء رفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب
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روسيا, كوبا, العالم, أخبار العالم الآن

روسيا: كوبا تتمتع بسمعة حسنة في مجال التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب

17:35 GMT 21.01.2025
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
© Sputnik . Alexei Maishev
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أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن إدراج كوبا مجددا في القائمة الأمريكية للدول "الراعية" للإرهاب ليس حربا ضد الإرهاب، فلكوبا سمعة لا تشوبها شائبة كمشارك فعال في التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب.
وقالت زاخاروفا، بحسب ما نقله موقع وزارة الخارجية الروسية: "من الواضح أن الأمر لا يتعلق حقًا بمكافحة الإرهاب، فقد أعلنت الإدارة الأمريكية السابقة أنه لا يوجد دليل على دعم كوبا للإرهاب الدولي، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها".

وتابعت: "نحن نعتبر أنه من الضروري التأكيد مرة أخرى على أن كوبا تتمتع بسمعة ممتازة ونموذجية كمشارك فعال في التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب".

ميغيل دياز - كانيل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2025
أول تعليق من كوبا على قرار ترامب بإلغاء رفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب
02:21 GMT
وبحسب قولها، لفتت موسكو الانتباه إلى أنه من بين قرارات الإدارة الأمريكية السابقة التي ألغيت بموجب مرسوم الرئيس دونالد ترامب في 20 يناير/كانون الثاني، المذكرات الرئاسية الموقعة قبل أسبوع بشأن استبعاد كوبا من القائمة الأمريكية أحادية الجانب للدول "الراعية" للإرهاب ورفع القيود المفروضة على المعاملات المالية مع الكيانات القانونية الكوبية.

وأكدت زاخاروفا أن روسيا ستواصل تقديم الدعم اللازم لكوبا في الدفاع عن سيادتها الدولية ودعم المطالب بإنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي غير القانوني واللاإنساني الذي تفرضه الولايات المتحدة على الجزيرة بشكل فوري وكامل.

وفي وقت سابق من اليوم، وعلق الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، على خطوة ترامب، معتبرا إياها غطرسة وتجاهلًا للحقائق.
الجمعية العامة للأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارا يدعو الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على كوبا
30 أكتوبر 2024, 17:47 GMT
وقال دياز كانيل إن "ترامب قام زورًا بإعادة تصنيف كوبا كدولة راعية للإرهاب"، مضيفا أن هذا العمل يعد استهزاءً وإساءة.

وكان بايدن قرر، الأسبوع الماضي، رفع كوبا عن القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب بهدف "تشجيع" المحادثات الجارية برعاية الكنيسة الكاثوليكية في الجزيرة للإفراج عن "عدد كبير من السجناء السياسيين"، بحسب ما أعلن مسؤول أمريكي رفيع المستوى.

وسارعت هافانا، حينها، إلى الترحيب بقرار بايدن، معتبرة إياه خطوة في "الاتجاه الصحيح".
11 قرارا مهما من ترامب فور توليه السلطة وأهم ردود الفعل الدولية
أول تعليق من كوبا على قرار ترامب بإلغاء رفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب
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