https://sarabic.ae/20250121/روسيا-كوبا-تتمتع-بسمعة-حسنة-في-مجال-التعاون-الدولي-لمكافحة-الإرهاب-1097014934.html
روسيا: كوبا تتمتع بسمعة حسنة في مجال التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب
روسيا: كوبا تتمتع بسمعة حسنة في مجال التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن إدراج كوبا مجددا في القائمة الأمريكية للدول "الراعية" للإرهاب ليس حربا ضد الإرهاب، فلكوبا... 21.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-21T17:35+0000
2025-01-21T17:35+0000
2025-01-21T17:35+0000
روسيا
كوبا
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048698978_0:0:3113:1751_1920x0_80_0_0_3d3bbd805f85775d577c5b72e62ef93f.jpg
وقالت زاخاروفا، بحسب ما نقله موقع وزارة الخارجية الروسية: "من الواضح أن الأمر لا يتعلق حقًا بمكافحة الإرهاب، فقد أعلنت الإدارة الأمريكية السابقة أنه لا يوجد دليل على دعم كوبا للإرهاب الدولي، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها".وبحسب قولها، لفتت موسكو الانتباه إلى أنه من بين قرارات الإدارة الأمريكية السابقة التي ألغيت بموجب مرسوم الرئيس دونالد ترامب في 20 يناير/كانون الثاني، المذكرات الرئاسية الموقعة قبل أسبوع بشأن استبعاد كوبا من القائمة الأمريكية أحادية الجانب للدول "الراعية" للإرهاب ورفع القيود المفروضة على المعاملات المالية مع الكيانات القانونية الكوبية. وفي وقت سابق من اليوم، وعلق الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، على خطوة ترامب، معتبرا إياها غطرسة وتجاهلًا للحقائق.وقال دياز كانيل إن "ترامب قام زورًا بإعادة تصنيف كوبا كدولة راعية للإرهاب"، مضيفا أن هذا العمل يعد استهزاءً وإساءة.وسارعت هافانا، حينها، إلى الترحيب بقرار بايدن، معتبرة إياه خطوة في "الاتجاه الصحيح".11 قرارا مهما من ترامب فور توليه السلطة وأهم ردود الفعل الدوليةأول تعليق من كوبا على قرار ترامب بإلغاء رفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب
https://sarabic.ae/20250121/أول-تعليق-من-كوبا-على-قرار-ترامب-بإلغاء-رفعها-من-قائمة-الدول-الراعية-للإرهاب-1096989128.html
https://sarabic.ae/20241030/الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-تعتمد-قرارا-يدعو-الولايات-المتحدة-إلى-رفع-العقوبات-المفروضة-على-كوبا-1094332508.html
كوبا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/04/0f/1048698978_127:0:2858:2048_1920x0_80_0_0_20fc78b8ac6195580e0bdfad8f592aa5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, كوبا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, كوبا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا: كوبا تتمتع بسمعة حسنة في مجال التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب
أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن إدراج كوبا مجددا في القائمة الأمريكية للدول "الراعية" للإرهاب ليس حربا ضد الإرهاب، فلكوبا سمعة لا تشوبها شائبة كمشارك فعال في التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب.
وقالت زاخاروفا، بحسب ما نقله موقع وزارة الخارجية الروسية: "من الواضح أن الأمر لا يتعلق حقًا بمكافحة الإرهاب، فقد أعلنت الإدارة الأمريكية السابقة أنه لا يوجد دليل على دعم كوبا للإرهاب الدولي، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها".
وتابعت: "نحن نعتبر أنه من الضروري التأكيد مرة أخرى على أن كوبا تتمتع بسمعة ممتازة ونموذجية كمشارك فعال في التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب".
وبحسب قولها، لفتت موسكو الانتباه إلى أنه من بين قرارات الإدارة الأمريكية السابقة التي ألغيت بموجب مرسوم الرئيس دونالد ترامب في 20 يناير/كانون الثاني، المذكرات الرئاسية الموقعة قبل أسبوع بشأن استبعاد كوبا من القائمة الأمريكية أحادية الجانب للدول "الراعية" للإرهاب ورفع القيود المفروضة على المعاملات المالية مع الكيانات القانونية الكوبية.
وأكدت زاخاروفا أن روسيا ستواصل تقديم الدعم اللازم لكوبا في الدفاع عن سيادتها الدولية ودعم المطالب بإنهاء الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي غير القانوني واللاإنساني الذي تفرضه الولايات المتحدة على الجزيرة بشكل فوري وكامل.
وفي وقت سابق من اليوم، وعلق الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، على خطوة ترامب، معتبرا إياها غطرسة وتجاهلًا للحقائق.
30 أكتوبر 2024, 17:47 GMT
وقال دياز كانيل إن "ترامب قام زورًا بإعادة تصنيف كوبا كدولة راعية للإرهاب"، مضيفا أن هذا العمل يعد استهزاءً وإساءة.
وكان بايدن قرر، الأسبوع الماضي، رفع كوبا عن القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب بهدف "تشجيع" المحادثات الجارية برعاية الكنيسة الكاثوليكية في الجزيرة للإفراج عن "عدد كبير من السجناء السياسيين"، بحسب ما أعلن مسؤول أمريكي رفيع المستوى.
وسارعت هافانا، حينها، إلى الترحيب بقرار بايدن، معتبرة إياه خطوة في "الاتجاه الصحيح".