https://sarabic.ae/20250121/روسيا-كوبا-تتمتع-بسمعة-حسنة-في-مجال-التعاون-الدولي-لمكافحة-الإرهاب-1097014934.html

روسيا: كوبا تتمتع بسمعة حسنة في مجال التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب

روسيا: كوبا تتمتع بسمعة حسنة في مجال التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب

سبوتنيك عربي

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن إدراج كوبا مجددا في القائمة الأمريكية للدول "الراعية" للإرهاب ليس حربا ضد الإرهاب، فلكوبا... 21.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-21T17:35+0000

2025-01-21T17:35+0000

2025-01-21T17:35+0000

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وقالت زاخاروفا، بحسب ما نقله موقع وزارة الخارجية الروسية: "من الواضح أن الأمر لا يتعلق حقًا بمكافحة الإرهاب، فقد أعلنت الإدارة الأمريكية السابقة أنه لا يوجد دليل على دعم كوبا للإرهاب الدولي، وهذه حقيقة لا يمكن إنكارها".وبحسب قولها، لفتت موسكو الانتباه إلى أنه من بين قرارات الإدارة الأمريكية السابقة التي ألغيت بموجب مرسوم الرئيس دونالد ترامب في 20 يناير/كانون الثاني، المذكرات الرئاسية الموقعة قبل أسبوع بشأن استبعاد كوبا من القائمة الأمريكية أحادية الجانب للدول "الراعية" للإرهاب ورفع القيود المفروضة على المعاملات المالية مع الكيانات القانونية الكوبية. وفي وقت سابق من اليوم، وعلق الرئيس الكوبي، ميغيل دياز كانيل، على خطوة ترامب، معتبرا إياها غطرسة وتجاهلًا للحقائق.وقال دياز كانيل إن "ترامب قام زورًا بإعادة تصنيف كوبا كدولة راعية للإرهاب"، مضيفا أن هذا العمل يعد استهزاءً وإساءة.وسارعت هافانا، حينها، إلى الترحيب بقرار بايدن، معتبرة إياه خطوة في "الاتجاه الصحيح".11 قرارا مهما من ترامب فور توليه السلطة وأهم ردود الفعل الدوليةأول تعليق من كوبا على قرار ترامب بإلغاء رفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب

https://sarabic.ae/20250121/أول-تعليق-من-كوبا-على-قرار-ترامب-بإلغاء-رفعها-من-قائمة-الدول-الراعية-للإرهاب-1096989128.html

https://sarabic.ae/20241030/الجمعية-العامة-للأمم-المتحدة-تعتمد-قرارا-يدعو-الولايات-المتحدة-إلى-رفع-العقوبات-المفروضة-على-كوبا-1094332508.html

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