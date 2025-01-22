https://sarabic.ae/20250122/بيونغ-يانغ-تتجاهل-هل-يتمكن-ترامب-من-إحياء-صداقته-مع-كيم-جونغ-أون-1097043982.html

وسط تجاهل بيونغ يانغ... هل يتمكن ترامب من إحياء صداقته مع كيم جونغ أون؟

وسط تجاهل بيونغ يانغ... هل يتمكن ترامب من إحياء صداقته مع كيم جونغ أون؟

سبوتنيك عربي

قالت صحيفة فرنسية إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحن إلى علاقته مع زعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون. 22.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-22T13:45+0000

2025-01-22T13:45+0000

2025-01-22T13:45+0000

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دونالد ترامب

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

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وأشارت الصحيفة في تحليل نشرته، اليوم الأربعاء، إلى التصريح الذي أدلى به ترامب عقب تنصيبه في الـ20 من الشهر الجاري، مشيرة إلى أنه كان يتحدث بطريقة جيدة عن زعيم كوريا الديمقراطية.وجاء ذلك التصريح بعد تصريحات سابقة قالها ترامب خلال حملته الانتخابية تحدث فيه عن رغبته في استئناف العلاقات مع كيم جونغ أون، التي كانت ذروتها عندما التقى الرئيسان في قمة سنغافورة عام 2018، خلال فترة رئاسة ترامب الأولى.ويعتبر ترامب أن قمة سنغافورة كانت أحد أبرز إنجازاته في فترته الرئاسية الأولى، حسب الصحيفة الفرنسية.وكان ترامب قد وصف كوريا الديمقراطية بـ"القوة النووية"، مؤكدا أنه كان على وفاق تام مع رئيس كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون.وفي المقابل تواصل كوريا الديمقراطية أنشطتها الصاروخية والنووية، التي كان آخرها إطلاق صاروخ فرط صوتي خلال الشهر الجاري.وتقول وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية إن وصف ترامب لبيونغ يانغ بـ"القوة النووية" يمثل سابقة، لأنه ربما يمثل اعترافا بوضع كوريا الديمقراطية، وهو الأمر الذي يحجم عنه الكثير من المسؤولين الأمريكيين، الذين يعتبرون أنه سلاح غير شرعي.وكانت مخابرات كوريا الجنوبية، قد أشارت في وقت سابق، إلى احتمال عقد حوار بين رئيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون، والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.يشار إلى أن دونالد ترامب التقى مع زعيم جمهورية كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون، 3 مرات خلال إدارته الأولى، بما في ذلك قمتهما الأولى في سنغافورة، في يونيو/ حزيران 2018، وقمة أخرى في هانوي، في فبراير/ شباط 2019، والتي انتهت دون التوصل لاتفاق بشأن نزع السلاح النووي من بيونغ يانغ.

https://sarabic.ae/20250121/أول-تعليق-عسكري-على-تصريحات-ترامب-حول-القوة-النووية-لكوريا-الديمقراطية-1097003812.html

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أخبار العالم الآن, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, دونالد ترامب, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون