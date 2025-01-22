https://sarabic.ae/20250122/مستشار-حكومة-صنعاء-يكشف-لـسبوتنيك-السيناريوهات-القادمة-بعد-اتفاق-وقف-ِإطلاق-النار-في-غزة-1097052022.html

مستشار حكومة صنعاء يكشف لـ"سبوتنيك" السيناريوهات القادمة بعد اتفاق وقف ِإطلاق النار في غزة

مستشار حكومة صنعاء يكشف لـ"سبوتنيك" السيناريوهات القادمة بعد اتفاق وقف ِإطلاق النار في غزة

سبوتنيك عربي

أكد العميد حميد عبد القادر، مستشار رئاسة مجلس الوزراء في العاصمة اليمنية صنعاء، قائد الحملة الدولية لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي، أن السيناريوهات القادمة... 22.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-22T17:31+0000

2025-01-22T17:31+0000

2025-01-22T17:31+0000

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وقال في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إِذا التزمت إِسرائيل ببنود الهدنة بشكل كامل ولم تكن هناك خروقات فإِن الحكومة اليمنية في صنعاء، سوف تقوم بالتهدئة في البحر الأِحمر وفي الداخل الفلسطيني، ِأما ِإذا حدثت خروقات من جانب إِسرائيل ولم تلتزم بالهدنة في قطاع غزة، سوف تستمر العمليات العسكرية في البحر الِأحمر وفي قلب الأراضي الفلسطينية دعما لإِخواننا في فلسطين.وأضاف عبد القادر، أِن العمليات العسكرية التي قام بها اليمن في البحر الأِحمر ضد الكيان المحتل كانت من أجل مناصرة القضية المركزية الفلسطينية ومن أجل إِيقاف العدوان الِِإسرائيلي الأِمريكي على قطاع غزة، فِإِذا كانت الإِدارة الأِمريكية والكيان لها توجه لإِحلال السلام في الشرق الأوسط وأِيضا التوجه السعودي والإِماراتي بتوقيع الاتفاق المتعلق بالملف الإِنساني وفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي وفتح الموانئ وصرف المرتبات وخروج المليشيات المسلحة من كل شبر من الأِراضي اليمنية، وترك اليمنيين لتقرير مستقبلهم السياسي وإِعادة الإِعمار في البلاد، فِإِن اليمن سوف يمد يده بالسلام.وتابع مستشار حكومة صنعاء، ِأما إِذشا كان هناك تصعيد قادم سواء من الأمريكان أو إسرائيل أو دول العدوان أو بدفع أدواتهم على الجبهات والعدوان على اليمن، فإِن اليمن في حالة جهوزية واستعداد قتالي عالي لمواجهة أي تصعيد قادم ويمتلك بنك أِهداف حساسة سواء في مضيق باب المندب أو في عمق دول العدوان، لذلك ننصح كل الدول التي شاركت في العدوان على اليمن أن تتجه نحو السلام في اليمن وأن يتم توقيع خارطة الطريق، فاليمن مع السلام في المنطقة بالكامل وليس مع الاستسلام.وحول وصول ترامب إِلى البيت الأبيض، يقول عبد القادر، مشروع ترامب في الشرق الأوسط يختلف عن مشروع الرئيس الِأِمريكي السابق بايدن، حيث أن ترامب تاجر يبحث عن الأِموال، خاصة بعد الحرائق الأخيرة في كاليفورنيا ولوس أنجلوس وما تسببت به من خسائر فادحة للخزينة الأِمريكية، وواشنطن لديها ِأوراق ضغط يمكن أِن تستخدمها ضد دول العدوان منها ملفات جرائم الحرب في اليمن من أِجل الحصول على الأموال أِو إِحالة تلك الملفات ِإلى المحكمة الجنائية الدولية.أكدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، الأحد الماضي، أن "صنعاء تراقب تنفيذ اتفاق قطاع غزة، وتستعد للجولات القادمة مع إسرائيل".وقال القيادي في جماعة "أنصار الله"، محمد علي الحوثي، عبر منصة "إكس"، إن اليمن "ستواجه وتقمع وتكسر وتهزم أي حماقة ومؤامرة عليها"، مؤكدا أن "الترسانة العسكرية فوق المتوقع".من جهته، أكد المكتب السياسي لـ"أنصار الله"، متابعة اليمن لـ"تقييم وتنفيذ الاتفاق بكل بنوده وتفاصيله والتصدي بحزم لأي تصعيد محتمل من جانب العدو الصهيوني"، مشيرًا إلى "حالة الهزيمة التي لحقت بإسرائيل ومن خلفها أمريكا وبريطانيا، وإحباط نتنياهو الكبير".يذكر أِن المرحلة الأولى من الصفقة في قطاع غزة تستمر 6 أسابيع، و تشهد انسحابا تدريجيا للقوات الإسرائيلية من غزة، كما تتضمن إطلاق سراح 33 إسرائيليا، يشمل جميع النساء والأطفال والرجال فوق سن الخمسين.بينما المرحلة الثانية، ستشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين، ووقف إطلاق النار بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة، مقابل إطلاق أكثر من ألف أسير فلسطيني.أما المرحلة الثالثة، فستشمل إعادة جميع الجثث المتبقية، وبدء إعادة إعمار غزة.ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني اليمن للعام العاشر تواليا، صراعا مستمرا على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" اليمنية، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بالأسوأ على مستوى العالم.وتسيطر "أنصار الله"، منذ سبتمبر/ أيلول 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/ آذار 2015، عمليات عسكرية دعما للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.

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