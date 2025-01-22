https://sarabic.ae/20250122/وزير-الخارجية-الأردني-الضفة-الغربية-على-حدودنا-وما-يحدث-هناك-قد-يزعزع-أمن-المنطقة-1097030957.html

وزير الخارجية الأردني: الضفة الغربية على حدودنا وما يحدث هناك قد يزعزع أمن المنطقة

وزير الخارجية الأردني: الضفة الغربية على حدودنا وما يحدث هناك قد يزعزع أمن المنطقة

سبوتنيك عربي

وصف وزيرالخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، مايحدث في الضفة الغربية بـ"الوضع الخطير". 22.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-22T09:17+0000

2025-01-22T09:17+0000

2025-01-22T09:17+0000

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وقال الصفدي، إن "الضفة الغربية على حدود الأردن وما يحدث هناك قد يزعزع أمن المنطقة"، مشددا على ضرورة أن ينظر العالم بعمق إلى ما يحدث.وبشأن قطاع غزة، أكد أن من مصلحة الجميع أن يصمد وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن إدارة ترامب أكدت على بقاء واستدامة وقف إطلاق النار في غزة.وأضاف الصفدي: "حجم الدمار في غزة سيصدم العالم عندما يسمح لوسائل الإعلام الدولية بالوصول للقطاع"، متابعا: "الأولوية لاستدامة وقف إطلاق النار وضمان عدم استئناف القتال وإغراق غزة بالمساعدات".وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، البدء في عملية عسكرية بمدينة جنين بالضفة الغربية. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية أطلقت على العملية العسكرية بالضفة الغربية اسم "السور الحديدي".وذكرت القناة 12 الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك والشرطة قد شنوا عملية واسعة في مدينة جنين بزعم القضاء على "الإرهاب"، مؤكدا أن العملية تمثل خطوة إضافية في سبيل تحقيق الأمن في الضفة الغربية.من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، مساء أمس الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت عدة قرى بالضفة الغربية وجنين، منها بلدة الخضر، جنوب بيت لحم.يأتي ذلك في وقت أعلنت هيئة السجون الإسرائيلية، إطلاق سراح 90 أسيرا فلسطينيا، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الموقع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.ووصلت الحافلات التي تقل الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى بيتونيا غرب رام الله في الضفة الغربية، وذلك بعد تأخير الإفراج عنهم قبل حل أزمة مع الصليب الأحمر بشأن دفعة الأسرى الفلسطينيين، حيث كشفت عملية التدقيق في الأسماء داخل سجون "عوفر" عن نقص في أسيرة.وفي وقت سابق من يوم الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي تسلمه أول ثلاث محتجزات إسرائيليات عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عقب الإفراج عنهن ضمن صفقة تبادل مع حركة حماس.وتحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى المحتجزات الإسرائيليات الثلاث بعد إطلاق سراحهن، وقال في بيان: "نرحب بالمختطفات العائدات إلى الوطن وهذا يوم كبير ومبارك"، مضيفا: "سنواصل العمل حتى إعادة كل المختطفين وسنحقق كل أهداف الحرب".ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة، كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وتشمل الصفقة في مرحلتها الأولى تحرير 290 أسيرا من المحكومين بالمؤبد، وتضم أيضا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة. ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.

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