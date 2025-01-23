https://sarabic.ae/20250123/القوات-الروسية-تحقق-تقدما-استراتيجيا-جديدا-في-الجزء-الغربي-من-دونيتسك-1097060539.html

القوات الروسية تحقق تقدما استراتيجيا جديدا في الجزء الغربي من دونيتسك

القوات الروسية تحقق تقدما استراتيجيا جديدا في الجزء الغربي من دونيتسك

سبوتنيك عربي

أكد فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه الروسية، رئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن القوات الروسية تقدمت وتقترب من مشارف قرية سريبنويه في الجزء... 23.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-23T06:50+0000

2025-01-23T06:50+0000

2025-01-23T06:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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قال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "مقاتلينا تقدموا غرب قريتي ياسينوفويه ونوفواندرييفكا، ووصلوا إلى مشارف قرية سريبنويه، والتي تقع على بعد كيلومترين بعدها قرية زابوروجيه".وأشار إلى أنه "وفقا للمعلومات العملياتية المتاحة، تمت تصفية ضابط مرتزق من القوات الخاصة اليابانية كوتو أونو في جوليايبول. ستكون هذه الحادثة مرة أخرى درسًا لكل من يقرر القدوم إلى أرضنا بالسيف في المستقبل".وأوضح أن مجموعات منفصلة من القوات المسلحة الأوكرانية تحاول الهروب من فيليكايا نوفوسيلكا الواقعة في غرب جمهورية دونيتسك الشعبية، والتي يحاصرها الجيش الروسي، من خلال الفرار بمفردها.وأكد روغوف أن "المسلحين الأوكرانيين إما أن يستسلموا أو يتم تحييدهم. ولن يتمكن أكثر من 10 إلى 15 % من القوات المسلحة الأوكرانية من الخروج من فيليكا نوفوسيلكا على قيد الحياة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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