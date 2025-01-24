https://sarabic.ae/20250124/الجيش-الروسي-يكبد-قوات-نظام-كييف-خسائر-جسيمة-على-محور-كورسك-1097108352.html

الجيش الروسي يكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة على محور كورسك

الجيش الروسي يكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة على محور كورسك

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، خسائر بلغت أكثر من... 24.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-24T10:16+0000

2025-01-24T10:16+0000

2025-01-24T10:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفة من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية، في فيكتوروفكا، زازوليفكا، زاوليشينكا، ليبيديفكا، مالايا لوكنيا، ماخنوفكا، ميلوفوي، نيكولايفكا، نيكولايفو- داريينو، نيكولسكي، روبانشينا، سودجا، سفيردليكوفو، ستارايا سوروتشينا وتشيركاسكوي بوريتشنوي، وتم صد هجوم مضاد واحد للعدو".وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال النهار أكثر من 190عسكريًا، وتم تدمير 3 دبابات، وناقلات جند مدرعة، و5 مركبات قتالية مدرعة، ومحطة حرب إلكترونية، و6 نقاط مراقبة للطائرات المسيرة ومخزن للذخيرة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250124/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-تيموفيفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097106440.html

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