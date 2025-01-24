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الجيش اللبناني يعلن تمركزه في مناطق انسحبت منها إسرائيل
الجيش اللبناني يعلن تمركزه في مناطق انسحبت منها إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، تمركزه في مناطق انسحبت منها إسرائيل، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين. 24.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-24T19:19+0000
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وقال الجيش في بيانه: إن "وحدات عسكرية تابعة له انتشرت في بلدتَي شيحين والجبّين، جنوب غربي البلاد، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism) وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل".وتابع بيان الجيش اللبناني: "تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من المناطق التي ينسحب منها العدو الإسرائيلي، والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت، أمس الخميس، إلى أن إسرائيل أبلغت قوات "يونيفيل" وأمريكا، أنها تريد إطالة أمد وجود قواتها في جنوب لبنان.وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن إسرائيل طلبت من واشنطن تمديد فترة بقاء الجيش بجنوب لبنان لتدمير بنى تحتية لـ"حزب الله".وتابعت: "قرار بقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان بيد المستوى السياسي".وتعليقا على ذلك، أكد وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيه، مشيرا إلى أن الجيش انتشر في كل المناطق التي انسحبت منها إسرائيل ومستعد للانتشار في جميع مناطق التراب اللبناني.ويأتي ذلك قبل أيام من انتهاء مهلة الـ60 يوما لاتفاق وقف إطلاق النار بين تل أبيب و"حزب الله"، التي تنتهي في الـ 26 من الشهر الجاري.ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 وما زال ساريًا بشكل عام، على الرغم من اتهام الجانبين بعضهما البعض بانتهاكات متكررة.وكجزء من الاتفاق، سينتشر الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان مع انسحاب الجيش الإسرائيلي على مدى 60 يومًا.وينص أيضا على أن ينسحب "حزب الله" بقواته شمال نهر الليطاني، على بعد حوالي 30 كيلومترًا (20 ميلًا) من الحدود، وأن يفكك بنيته العسكرية في جنوب لبنان.
https://sarabic.ae/20250105/توغل-في-قرى-بالجنوب-الجيش-الإسرائيلي-يخرق-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-مع-لبنان-مجددا-1096498544.html
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لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الجيش اللبناني يعلن تمركزه في مناطق انسحبت منها إسرائيل

19:19 GMT 24.01.2025
© AP Photo / Bilal Husseinجنود من الجيش اللبناني
جنود من الجيش اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
© AP Photo / Bilal Hussein
تابعنا عبر
أعلن الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، تمركزه في مناطق انسحبت منها إسرائيل، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.
وقال الجيش في بيانه: إن "وحدات عسكرية تابعة له انتشرت في بلدتَي شيحين والجبّين، جنوب غربي البلاد، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي، وذلك بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism) وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل".
وتابع بيان الجيش اللبناني: "تدعو قيادة الجيش المواطنين إلى عدم الاقتراب من المناطق التي ينسحب منها العدو الإسرائيلي، والالتزام بتعليمات الوحدات العسكرية".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أشارت، أمس الخميس، إلى أن إسرائيل أبلغت قوات "يونيفيل" وأمريكا، أنها تريد إطالة أمد وجود قواتها في جنوب لبنان.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن إسرائيل طلبت من واشنطن تمديد فترة بقاء الجيش بجنوب لبنان لتدمير بنى تحتية لـ"حزب الله".
وتابعت: "قرار بقاء القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان بيد المستوى السياسي".
وتعليقا على ذلك، أكد وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من أراضيه، مشيرا إلى أن الجيش انتشر في كل المناطق التي انسحبت منها إسرائيل ومستعد للانتشار في جميع مناطق التراب اللبناني.
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.01.2025
توغل في قرى بالجنوب.. الجيش الإسرائيلي يخرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان مجددا
5 يناير, 12:08 GMT
ويأتي ذلك قبل أيام من انتهاء مهلة الـ60 يوما لاتفاق وقف إطلاق النار بين تل أبيب و"حزب الله"، التي تنتهي في الـ 26 من الشهر الجاري.
ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 وما زال ساريًا بشكل عام، على الرغم من اتهام الجانبين بعضهما البعض بانتهاكات متكررة.
وكجزء من الاتفاق، سينتشر الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان مع انسحاب الجيش الإسرائيلي على مدى 60 يومًا.
وينص أيضا على أن ينسحب "حزب الله" بقواته شمال نهر الليطاني، على بعد حوالي 30 كيلومترًا (20 ميلًا) من الحدود، وأن يفكك بنيته العسكرية في جنوب لبنان.
بنود وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان - سبوتنيك عربي
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بنود وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان
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26 نوفمبر 2024, 21:55 GMT
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