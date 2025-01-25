https://sarabic.ae/20250125/البعثة-الأممية-لدى-ليبيا-تدشن-مركزا-لأمن-الحدود-باتفاق-بين-الشرق-والغرب-في-البلاد-1097153469.html

البعثة الأممية لدى ليبيا تدشن مركزا لأمن الحدود باتفاق بين الشرق والغرب في البلاد

البعثة الأممية لدى ليبيا تدشن مركزا لأمن الحدود باتفاق بين الشرق والغرب في البلاد

سبوتنيك عربي

أعلنت البعثة الأممية لدى ليبيا، أمس الجمعة، اتفاق مسؤولين عسكريين وأمنيين من مختلف أنحاء ليبيا على إنشاء مركز مشترك لأمن الحدود للتواصل وتبادل المعلومات. 25.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-25T17:05+0000

2025-01-25T17:05+0000

2025-01-25T17:05+0000

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وذكرت بوابة "الوسط"، مساء اليوم السبت، أن البعثة الأممية نشرت بيانا أكدت من خلاله، أن الاتفاق جرى خلال فعالية استمرت يومين واختُتمت مساء الخميس الماضي.ويهدف الاتفاق إلى تعزيز جهود ليبيا في تأمين حدودها ومكافحة الإرهاب ومعالجة الهجرة غير النظامية بناء على التقدم الذي تحقق بالاجتماعات السابقة في تونس وبنغازي.وأكد الموقع أن "هذه الفعالية حضرها أعضاء الفريق الفني التنسيقي المشترك المكون من ممثلي المؤسسات العسكرية والأمنية في الشرق والغرب المكلفة بتأمين وحماية الحدود ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية".وشارك في الفعالية ممثلون عن الجهات المدرجة ضمن مجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا، وهي: الاتحاد الأفريقي، إيطاليا، فرنسا، تركيا، والمملكة المتحدة.والهدف "من إنشاء المركز الجديد هو تيسير عملية التواصل والاتصال، وتبادل المعلومات بين القطاعات والوحدات المكلفة بتأمين حدود ليبيا، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية. وسيضم المركز ممثلين عن جميع المؤسسات العسكرية والأمنية المكلفة بتأمين الحدود".واطلع المشاركون على مشروع تعزيز الجهود الليبية لتأمين حدود البلاد من جميع الجهات، فضلا عن مناقشة التحديات المتعلقة بالهجرة غير النظامية ومكافحة الإرهاب، وكيفية دعم الشركاء الدوليين الجهود المستمرة لتأمين الحدود.وفي السياق ذاته، أعرب ممثلو مجموعة العمل الأمنية عن استعدادها لدعم الجهود الليبية المشتركة، في وقت أفاد مسؤول شعبة المؤسسات الأمنية في البعثة الأممية، علي خلخال، بأن "المركز المشترك جزء من آلية التنسيق التي جرى إقرارها باجتماع المجموعة في بنغازي يومي 18 و19 ديسمبر 2024، وهو ليس مجرد آلية، بل شراكة تتيح للمؤسسات العمل معًا للتعامل مع القضايا التي تؤثر على ليبيا والمنطقة بأكملها، مما يجعلها أكثر فاعلية".واتفق المشاركون على تسريع إنشاء مركز دراسات استراتيجية يختص بالبحث في أمن الحدود، مع العمل على إيجاد الحلول لمعالجة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه ليبيا، مع الموافقة على تعزيز قنوات التواصل بين المؤسسات المعنية.وطالب المشاركون، المجتمع الدولي بدعم هذا المشروع من خلال توفير تدريب متخصص، واستخدام التقنية الحديثة والمعدات اللازمة لأمن الحدود.

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