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https://sarabic.ae/20250125/عودة-ماهر-الأسد-إلى-الساحل-السوري-ما-الحقيقة-1097153104.html
عودة ماهر الأسد إلى الساحل السوري.. ما الحقيقة؟
عودة ماهر الأسد إلى الساحل السوري.. ما الحقيقة؟
سبوتنيك عربي
انتشرت خلال الساعات الماضية، أنباء بشأن عودة، ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، إلى مدن الساحل السوري. 25.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-25T16:39+0000
2025-01-25T16:40+0000
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وخرجت وزارة الإعلام السورية، اليوم السبت، لتنفي في بيان رسمي لها صحة ما نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن عودة ماهر الأسد إلى مدن الساحل السوري، وحدوث اضطرابات هناك.وأوضح البيان أن الشائعات انتشرت عبر "صفحات وهمية وذباب إلكتروني" بهدف إثارة النعرات الطائفية وخلق فوضى إعلامية، مشيرا إلى أن جهات مرتبطة برموز النظام السابق وبعض الإعلاميين الحربيين تقف وراء هذه الحملات.وأكدت وزارة الإعلام السورية، أن الشعب السوري أبدى وعيا كبيرا في التصدي لهذه المحاولات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار وإثارة الفتن.وفي سياق متصل، أكدت منصة "تأكد"، المتخصصة في التحقق من الأخبار في سوريا، عبر موقعها، اليوم السبت، أن المعلومات المتداولة حول عودة ماهر الأسد لا أساس لها من الصحة، مبينة أن الشائعة بدأت من منشور عابر، ثم تحولت إلى أزمة إعلامية.وأوضحت أن الشائعة بدأت عندما نشر الشاب السوري، نور حلبي، عبر قناته، التي ينشر عليها محتوى ساخرا، منشورا قال فيه إن "سبب انسحاب الهيئة من الساحل هو اتفاقيات بين روسيا والسعودية ودمشق، وأن الاتفاق ينص على تسليم الساحل السوري لماهر الأسد بشروط تتضمن ألا يكون في الساحل سوى الفرقة الرابعة، وعدم التدخل في شؤون دمشق مقابل عدم تدخل الهيئة في الساحل".وتابعت منصة "تأكد" أنه "بعد مرور 3 دقائق فقط، نشر حلبي منشورا آخرا قال فيه إنه كان يمزح، وأرفق منشوره بصورة كلب يبتسم".وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، نفى الشهر الماضي، أنباء بشأن دخول ماهر الأسد إلى العراق بعد رحيل بشار الأسد، كما نفى أن يكون "نظام الأسد قد طلب من العراق التدخل عسكريا"، وتابع: "أبلغنا الإدارة في سوريا رؤيتنا بشأن الوضع الراهن، ونحن حريصون على التنسيق مع سوريا لضبط الحدود".وسيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، على مبنى التلفزيون السوري في دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.يذكر أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وبعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر الاستقالة من منصبه وغادر البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.من جهته، قال مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، إن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء. وأشار مراسل وكالة "سبوتنيك" أيضًا إلى أن المسؤولين الروس على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي يضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية لروسيا.
https://sarabic.ae/20241216/بيان-رسمي-من-دولة-عربية-للرد-على-تقارير-وجود-ماهر-الأسد-على-أراضيها-1095852236.html
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بشار الأسد, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
بشار الأسد, أخبار سوريا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

عودة ماهر الأسد إلى الساحل السوري.. ما الحقيقة؟

16:39 GMT 25.01.2025 (تم التحديث: 16:40 GMT 25.01.2025)
© Photoماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2025
ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
© Photo
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انتشرت خلال الساعات الماضية، أنباء بشأن عودة، ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري السابق بشار الأسد، إلى مدن الساحل السوري.
وخرجت وزارة الإعلام السورية، اليوم السبت، لتنفي في بيان رسمي لها صحة ما نُشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن عودة ماهر الأسد إلى مدن الساحل السوري، وحدوث اضطرابات هناك.
وأوضح البيان أن الشائعات انتشرت عبر "صفحات وهمية وذباب إلكتروني" بهدف إثارة النعرات الطائفية وخلق فوضى إعلامية، مشيرا إلى أن جهات مرتبطة برموز النظام السابق وبعض الإعلاميين الحربيين تقف وراء هذه الحملات.
وأكدت وزارة الإعلام السورية، أن الشعب السوري أبدى وعيا كبيرا في التصدي لهذه المحاولات التي تهدف إلى زعزعة الاستقرار وإثارة الفتن.
وفي سياق متصل، أكدت منصة "تأكد"، المتخصصة في التحقق من الأخبار في سوريا، عبر موقعها، اليوم السبت، أن المعلومات المتداولة حول عودة ماهر الأسد لا أساس لها من الصحة، مبينة أن الشائعة بدأت من منشور عابر، ثم تحولت إلى أزمة إعلامية.
وأوضحت أن الشائعة بدأت عندما نشر الشاب السوري، نور حلبي، عبر قناته، التي ينشر عليها محتوى ساخرا، منشورا قال فيه إن "سبب انسحاب الهيئة من الساحل هو اتفاقيات بين روسيا والسعودية ودمشق، وأن الاتفاق ينص على تسليم الساحل السوري لماهر الأسد بشروط تتضمن ألا يكون في الساحل سوى الفرقة الرابعة، وعدم التدخل في شؤون دمشق مقابل عدم تدخل الهيئة في الساحل".
وتابعت منصة "تأكد" أنه "بعد مرور 3 دقائق فقط، نشر حلبي منشورا آخرا قال فيه إنه كان يمزح، وأرفق منشوره بصورة كلب يبتسم".
وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، نفى الشهر الماضي، أنباء بشأن دخول ماهر الأسد إلى العراق بعد رحيل بشار الأسد، كما نفى أن يكون "نظام الأسد قد طلب من العراق التدخل عسكريا"، وتابع: "أبلغنا الإدارة في سوريا رؤيتنا بشأن الوضع الراهن، ونحن حريصون على التنسيق مع سوريا لضبط الحدود".
سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2024
بيان رسمي من دولة عربية ردا على تقارير وجود ماهر الأسد على أراضيها
16 ديسمبر 2024, 21:03 GMT
وسيطرت مجموعة من المسلحين المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا والمحظورة في روسيا ودول عدة) في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، على مبنى التلفزيون السوري في دمشق، وأعلنوا سيطرتهم على البلاد، وسقوط حكم الرئيس السابق بشار الأسد.
يذكر أن الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وبعد مفاوضات مع عدد من المشاركين في الصراع، قرر الاستقالة من منصبه وغادر البلاد، معطيا تعليماته بانتقال السلطة سلميا، وفقا لما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.
من جهته، قال مصدر في الكرملين لوكالة "سبوتنيك"، إن الأسد وعائلته وصلوا إلى موسكو، وقدمت لهم روسيا حق اللجوء. وأشار مراسل وكالة "سبوتنيك" أيضًا إلى أن المسؤولين الروس على اتصال بممثلي المعارضة السورية المسلحة، التي يضمن قادتها أمن القواعد العسكرية والمؤسسات الدبلوماسية لروسيا.
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