https://sarabic.ae/20250126/حماس-تتهم-إسرائيل-بـخرق-الاتفاق-والأخيرة-ترد-1097172505.html

"حماس" تتهم إسرائيل بـ"خرق" الاتفاق والأخيرة ترد

"حماس" تتهم إسرائيل بـ"خرق" الاتفاق والأخيرة ترد

سبوتنيك عربي

اتهمت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، إسرائيل بـ"خرق" اتفاق وقف إطلاق النار، عبر منع عودة النازحين الفلسطينيين من جنوب قطاع غزة إلى شماله. 26.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-26T12:12+0000

2025-01-26T12:12+0000

2025-01-26T12:12+0000

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اسرائيل

حركة حماس

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وقالت "حماس"، في بيان، إنها "تتابع مع الوسطاء منع إسرائيل عودة النازحين من جنوب قطاع غزة إلى الشمال، الذي يمثل مخالفة وخرقا لاتفاق وقف إطلاق النار".وجاء ذلك في بيان صادر عن إدارة شؤون الرهائن لدى مكتب رئيس وزراء إسرائيل بينامين نتنياهو، جاء فيه: "خلال تنفيذ المرحلة الثانية من التبادل السبت (أمس)، ارتكبت حماس انتهاكين، إذ لم يتم الإفراج عن الرهينة المدنية، أربيل يهودا، التي كان من المقرر الإفراج عنها السبت، كما لم يتم تقديم القائمة التفصيلية لوضع جميع الرهائن".وأضاف البيان أنه "نتيجة لذلك، تقرر عدم الموافقة على مرور سكان غزة إلى شمال القطاع"، موضحًا أنه يتم "بذل جهود كبيرة مع الولايات المتحدة والوسطاء لتسهيل الإفراج عن الرهينة أربيل".وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الصفقة، المكونة من 3 مراحل، 3 أسابيع مع إعادة 33 محتجزا من غزة، مقابل نحو 1900 أسير فلسطيني.وفي نهاية الأسبوع الماضي، أفرجت "حماس" عن 3 محتجزات إسرائيليات، مقابل 90 أسيرا فلسطينيا في سجون إسرائيل.

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