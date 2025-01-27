https://sarabic.ae/20250127/الجيش-اللبناني-يصف-مسيرات-الأمس-بـالاستفزازية-ويعتبرها-تهديدا-للسلم-الأهلي-1097203949.html

‌‏الجيش اللبناني يصف مسيرات الأمس بـ"الاستفزازية" ويعتبرها تهديدا للسلم الأهلي

‌‏الجيش اللبناني يصف مسيرات الأمس بـ"الاستفزازية" ويعتبرها تهديدا للسلم الأهلي

سبوتنيك عربي

أكد الجيش اللبناني، اليوم الاثنين، أنه "سيّر وحدات في عدد من المناطق اللبنانية ليل أمس، لمنع الأعمال المخلّة بالأمن والاستقرار". 27.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-27T12:25+0000

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وأضاف الجيش اللبناني، في بيان له، أن ذلك جاء "على خلفية قيام بعض المواطنين الذين يستقلون دراجات نارية ويرفعون أعلاما حزبية بمسيرات في عدد من المناطق اللبنانية ليل أمس، تخلّلها إطلاق نار واستفزازات مما يؤدي إلى تهديد السلم الأهلي".وأكد الجيش أنه "أوقف عدة أشخاص، فيما تستمر ملاحقة بقية المتورطين"، داعيا المواطنين إلى التحلي بالمسؤولية، والتصرف بحكمة حفاظًا على الوحدة الوطنية والعيش المشترك.وطالب "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق، جميع اللبنانيين إلى الوقوف صفًا واحدًا مع أهالي الجنوب، محمّلا المجتمع الدولي المسؤولية، أمام انتهاكات إسرائيل.وشدّد الحزب، في بيان له، على أنّ المجتمع الدولي، وعلى رأسه الدول الراعية لاتفاق وقف النار، مُطالب ‏اليوم بتحمّل مسؤولياته أمام انتهاكات العدو الإسرائيلي وجرائمه وإلزامه بالانسحاب الكامل من أراضينا‎."‎وأكد على "ضرورة وقوف جميع اللبنانيين صفًا واحدًا مع أهلهم في الجنوب، لنجدّد معًا معاني التضامن الوطني ولنبني ‏سيادة حقيقية عنوانها التحرير والانتصار".وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق اليوم، تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حتى 18 فبراير/ شباط المقبل.وتداولت وسائل الإعلام الأمريكية بيانا للبيت الأبيض، قال فيه: "سيظل الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، الذي تراقبه الولايات المتحدة، ساري المفعول حتى 18 فبراير 2025".وأضاف البيت الأبيض: "ستبدأ حكومة لبنان وحكومة إسرائيل وحكومة الولايات المتحدة المفاوضات بشأن عودة السجناء اللبنانيين الذين تم أسرهم بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".في السياق ذاته، أكد رئيس الوزراء اللبناني المنتهية ولايته نجيب ميقاتي في بيان أصدرته رئاسة الوزراء اللبنانية على التزام بلاده باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، حسبما نقلت صحيفة "النهار" اللبنانية.وقال ميقاتي: "تشاورت مع فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ودولة رئيس مجلس النواب نبيه بري حول المستجدات في الجنوب، والاتصالات مع الجانب الأمريكي بشأن التفاهم على وقف إطلاق النار".وفي وقت سابق، انتهت عند الساعة الرابعة فجرًا من أمس الأحد، المهلة المحددة بـ60 يومًا لانسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي التي توغل فيها بجنوب لبنان، وذلك بموجب اتفاق وقف إطلاق النار المُبرم بين إسرائيل و"حزب الله"، في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.وقال موقع "النشرة" اللبناني، إن "الفترة الماضية شهدت استمرار الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، حيث تجاوز عدد الخروقات ألف خرق، منذ بدء سريانه".وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن، رسميا أول أمس الجمعة، تأخير الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، إلى ما بعد المهلة المحددة بـ60 يومًا.وقال مكتب نتنياهو إن "الانسحاب من جنوب لبنان سيكون مرحليًا وبالتنسيق مع واشنطن"، متهمًا "حزب الله" بـ"عدم الالتزام بالانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني".

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