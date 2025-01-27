https://sarabic.ae/20250127/الشرطة-تعتقل-أسطورة-كرة-القدم-البلجيكي-رادجا-ناينغولان-1097211009.html
الشرطة تعتقل أسطورة كرة القدم البلجيكي رادجا ناينغولان
الشرطة تعتقل أسطورة كرة القدم البلجيكي رادجا ناينغولان
سبوتنيك عربي
ألقت الشرطة البلجيكية القبض على لاعب كرة القدم رادجا ناينغولان، في إطار تحقيق واسع حول استيراد الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا. 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T15:23+0000
2025-01-27T15:23+0000
2025-01-27T15:23+0000
مجتمع
رياضة
أخبار العالم الآن
أخبار بلجيكا اليوم
أخبار كرة القدم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1b/1097211535_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_f7508e40bff7d1aac62d358d3a83a88f.jpg
يأتي اعتقال اللاعب البلجيكي البالغ من العمر 36 عامًا، ضمن سلسلة مداهمات في أنحاء البلاد تستهدف شبكة تهريب المخدرات.وتشير وسائل إعلام غربية إلى أن ناينغولان، الذي انتقل حديثًا إلى نادي لوكيرين البلجيكي، متهم بالتورط في شبكة تستخدم ميناء أنتويرب لإدخال المخدرات إلى البلاد.وأكدت النيابة العامة أن القضية تتعلق بالجريمة المنظمة وتوزيع الكوكايين داخل بلجيكا وتأتي ضمن تحقيقات شملت نحو 30 عملية تفتيش في مقاطعتي أنتويرب وبروكسل.يذكر أن اللاعب رادجا ناينغولان، له تاريخ كروي طويل مع أندية كبرى مثل روما وإنتر ميلان، حيث امتدت مسيرته لأكثر من 20 عامًا، خاض خلالها 618 مباراة وتمكن من تسجيل 70 هدفًا.ولم يعلق محامي اللاعب على ما حدث لكنه أكد حق موكله في البراءة، بينما تسبب اعتقاله أسطورة روما وإنتر ميلان، في صدمة كبيرة لعشاق كرة القدم البلجيكية.
https://sarabic.ae/20250114/اعتقال-لاعب-إسباني-على-خلفية-قضية-مراهنات--1096794287.html
https://sarabic.ae/20220423/اعتقال-لاعب-برشلونة-الإكوادوري-غابرييل-كورتيز-بتهمة-تشكيل-عصابة-إجرامية-فيديو-1061519091.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1b/1097211535_53:0:964:683_1920x0_80_0_0_ce1ece669f2c0de648f7a42234827f8c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
رياضة, أخبار العالم الآن, أخبار بلجيكا اليوم, أخبار كرة القدم
رياضة, أخبار العالم الآن, أخبار بلجيكا اليوم, أخبار كرة القدم
الشرطة تعتقل أسطورة كرة القدم البلجيكي رادجا ناينغولان
ألقت الشرطة البلجيكية القبض على لاعب كرة القدم رادجا ناينغولان، في إطار تحقيق واسع حول استيراد الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوروبا.
يأتي اعتقال اللاعب البلجيكي البالغ من العمر 36 عامًا، ضمن سلسلة مداهمات في أنحاء البلاد تستهدف شبكة تهريب المخدرات
.
وتشير وسائل إعلام غربية إلى أن ناينغولان، الذي انتقل حديثًا إلى نادي لوكيرين البلجيكي، متهم بالتورط في شبكة تستخدم ميناء أنتويرب لإدخال المخدرات إلى البلاد.
وأكدت النيابة العامة أن القضية تتعلق بالجريمة
المنظمة وتوزيع الكوكايين داخل بلجيكا وتأتي ضمن تحقيقات شملت نحو 30 عملية تفتيش في مقاطعتي أنتويرب وبروكسل.
يذكر أن اللاعب رادجا ناينغولان، له تاريخ كروي طويل مع أندية كبرى مثل روما وإنتر ميلان، حيث امتدت مسيرته لأكثر من 20 عامًا، خاض خلالها 618 مباراة وتمكن من تسجيل 70 هدفًا.
ولم يعلق محامي اللاعب على ما حدث لكنه أكد حق موكله في البراءة، بينما تسبب اعتقاله
أسطورة روما وإنتر ميلان، في صدمة كبيرة لعشاق كرة القدم البلجيكية.