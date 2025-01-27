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https://sarabic.ae/20250127/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-لـسبوتنيك-تصريحات-ترامب-عن-التهجير-اعتداء-على-القانون-الدولي-1097216913.html
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": تصريحات ترامب عن التهجير اعتداء على القانون الدولي
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": تصريحات ترامب عن التهجير اعتداء على القانون الدولي
سبوتنيك عربي
صرح مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، أن فلسطين أعلنت رفضها حكومة ورئاسة وشعبا لأي محاولات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم ووطنهم، ردا على تصريحات... 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T18:34+0000
2025-01-27T18:34+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
دونالد ترامب
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/06/0c/1089781669_107:0:1245:640_1920x0_80_0_0_e25f101331181dc80cebe992b20d7688.jpg
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن أية مشاريع أو أفكار يمكن أن تطرح في هذا الإطار، مشاريع مشبوهة الهدف منها تصفية القضية الفلسطينية، وهي تجاوز لكل الخطوط الحمراء، واعتداء سافر على القانون الدولي والشرعية الدولية.وتابع: "نحن نرفض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني، ومعنا الدول العربية والإسلامية، وكل الدول المحبة للسلام، وكذلك الأحرار حول العالم، والمخلصون للقانون الدولي وحقوق الإنسان".وأشاد الهباش بموقف مصر والأردن، مؤكدًا أنه ينسجم تماما مع توجهات القيادة الفلسطينية، ورغبة الشعب الفلسطيني الذي يرفض هذه الأفكار، ويرفض القبول بها أو التعاطي معها.وعن دوافع الطرح الأمريكي، قال إنه تجاوز لكل الخطوط الحمراء، ومحاولة لتقديم مكافأة لإسرائيل بسبب عدوانها على الشعب الفلسطيني، وعلى القانون الدولي، ومحاولة لاستثمار حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل في القطاع، عبر استكمال الحرب بالتطهير العرقي، وإخلاء الأراضي الفلسطينية من سكانها.وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وهو على متن طائرة الرئاسة الأمريكية: "أود أن أرى الأردن ومصر ودول عربية أخرى، تزيد من استقبالها للاجئين من قطاع غزة وذلك لتطهير غزة بعد الحرب"، وفقا لإعلام أمريكي.وأضاف في تصريحات للصحفيين: "أود أن تستقبل مصر الناس، نتحدث عن مليون ونصف مليون شخص تقريبا، وأن نقوم فقط بتنظيف المكان".وأوضح أنه قال للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني: "أود أن تستقبل المزيد [من الفلسطينيين]، لأنني أنظر إلى قطاع غزة بالكامل الآن، إنه فوضى. إنها فوضى حقيقية". وواصل ترامب: "يجب أن يحدث شيء ما، لكنه حرفيا موقع هدم الآن، لقد هُدم كل شيء تقريبا، والناس يموتون هناك".ومضى قائلا: "لذا، أفضّل أن أشارك مع بعض الدول العربية، وأبني مساكن في موقع مختلف، حيث يمكنهم [سكان قطاع غزة] ربما العيش في سلام من أجل التغيير".يشار إلى أن مصر والأردن أعربتا مرارا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا على ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sarabic.ae/20250126/أول-رد-مصري-على-تصريح-ترامب-بشأن-نقل-سكان-غزة-1097186075.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, دونالد ترامب, حصري
العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, دونالد ترامب, حصري

مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": تصريحات ترامب عن التهجير اعتداء على القانون الدولي

18:34 GMT 27.01.2025
© Sputnik . WAEL MAGDIمحمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني
محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
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حصري
صرح مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، أن فلسطين أعلنت رفضها حكومة ورئاسة وشعبا لأي محاولات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم ووطنهم، ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن أية مشاريع أو أفكار يمكن أن تطرح في هذا الإطار، مشاريع مشبوهة الهدف منها تصفية القضية الفلسطينية، وهي تجاوز لكل الخطوط الحمراء، واعتداء سافر على القانون الدولي والشرعية الدولية.
وتابع: "نحن نرفض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني، ومعنا الدول العربية والإسلامية، وكل الدول المحبة للسلام، وكذلك الأحرار حول العالم، والمخلصون للقانون الدولي وحقوق الإنسان".
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
أول رد مصري على تصريح ترامب بشأن "نقل سكان غزة"
أمس, 20:58 GMT
وأشاد الهباش بموقف مصر والأردن، مؤكدًا أنه ينسجم تماما مع توجهات القيادة الفلسطينية، ورغبة الشعب الفلسطيني الذي يرفض هذه الأفكار، ويرفض القبول بها أو التعاطي معها.
وعن دوافع الطرح الأمريكي، قال إنه تجاوز لكل الخطوط الحمراء، ومحاولة لتقديم مكافأة لإسرائيل بسبب عدوانها على الشعب الفلسطيني، وعلى القانون الدولي، ومحاولة لاستثمار حرب الإبادة التي شنتها إسرائيل في القطاع، عبر استكمال الحرب بالتطهير العرقي، وإخلاء الأراضي الفلسطينية من سكانها.
وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وهو على متن طائرة الرئاسة الأمريكية: "أود أن أرى الأردن ومصر ودول عربية أخرى، تزيد من استقبالها للاجئين من قطاع غزة وذلك لتطهير غزة بعد الحرب"، وفقا لإعلام أمريكي.
وأضاف في تصريحات للصحفيين: "أود أن تستقبل مصر الناس، نتحدث عن مليون ونصف مليون شخص تقريبا، وأن نقوم فقط بتنظيف المكان".
وأوضح أنه قال للعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني: "أود أن تستقبل المزيد [من الفلسطينيين]، لأنني أنظر إلى قطاع غزة بالكامل الآن، إنه فوضى. إنها فوضى حقيقية". وواصل ترامب: "يجب أن يحدث شيء ما، لكنه حرفيا موقع هدم الآن، لقد هُدم كل شيء تقريبا، والناس يموتون هناك".
ومضى قائلا: "لذا، أفضّل أن أشارك مع بعض الدول العربية، وأبني مساكن في موقع مختلف، حيث يمكنهم [سكان قطاع غزة] ربما العيش في سلام من أجل التغيير".
يشار إلى أن مصر والأردن أعربتا مرارا عن رفضهما أي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة قسريا وتوطينهم في مصر والأردن أو أي دول أخرى، كما أكدتا على ضرورة تطبيق حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بما يضمن قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
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