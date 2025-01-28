الصور الفائزة في مسابقة "مصور السفر 2024"

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
قوانين الاقتصاد
خبير: التكنولوجيا الروسية ستعمل على توطين الصناعة المصرية
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر يوسف برودسكي... أصغر حاصل على جائزة نوبل
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:32 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
12:41 GMT
19 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
13:03 GMT
6 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
13:09 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
210 د
بلا قيود
عضو "فتح": تصريحات ترامب تدل على أنه موافق على إنهاء الوجود الفلسطيني
17:30 GMT
59 د
مساحة حرة
ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
18:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:30 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:27 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:03 GMT
11 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:15 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
25 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير عسكري: أصبح لدينا لاعب هو سيمهد الأرضية لإنهاء النزاع في أوكرانيا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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الصور الفائزة في مسابقة "مصور السفر 2024"
الصور الفائزة في مسابقة "مصور السفر 2024"
سبوتنيك عربي
رصد فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الفائزة في مسابقة "مصور السفر 2024"، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم. 28.01.2025, سبوتنيك عربي
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фото, صور
фото, صور

الصور الفائزة في مسابقة "مصور السفر 2024"

13:24 GMT 28.01.2025
تابعنا عبر
رصد فريق تحرير وكالة "سبوتنيك" الصور الفائزة في مسابقة "مصور السفر 2024"، وجمعها لقراء ومتابعي الوكالة في هذا الألبوم.
© Photo / Piper Mackay/TPOTY 2024

الجائزة الكبرى، فتاة من قبيلة الرينديلي في، لويانغالاني شمالي كينيا، تتزين بملابس تقليدية متقنة ومغطاة بالخرز والحلي التي ترمز إلى استعدادها للزواج واجتذاب الزوج، للمصور بايبر ماكاي، الولايات المتحدة الأمريكية.

الجائزة الكبرى، فتاة من قبيلة الرينديلي في، لويانغالاني شمالي كينيا، تتزين بملابس تقليدية متقنة ومغطاة بالخرز والحلي التي ترمز إلى استعدادها للزواج واجتذاب الزوج، للمصور بايبر ماكاي، الولايات المتحدة الأمريكية. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Piper Mackay/TPOTY 2024

الجائزة الكبرى، فتاة من قبيلة الرينديلي في، لويانغالاني شمالي كينيا، تتزين بملابس تقليدية متقنة ومغطاة بالخرز والحلي التي ترمز إلى استعدادها للزواج واجتذاب الزوج، للمصور بايبر ماكاي، الولايات المتحدة الأمريكية.

© Photo / Maksymilian Paczkowski/TPOTY 2024

جائزة الشباب من سن 15 إلى 18 عاما، طائر الرايات الأورتولان، للمصور البولندي ماكسيميليان باتشكوفسكي، بولندا (17 عاماً).

جائزة الشباب من سن 15 إلى 18 عاما، طائر الرايات الأورتولان، للمصور البولندي ماكسيميليان باتشكوفسكي، بولندا (17 عاماً). - سبوتنيك عربي
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© Photo / Maksymilian Paczkowski/TPOTY 2024

جائزة الشباب من سن 15 إلى 18 عاما، طائر الرايات الأورتولان، للمصور البولندي ماكسيميليان باتشكوفسكي، بولندا (17 عاماً).

© Photo / Leonardo Murray/TPOTY 2024

جائزة أفضل مصور شاب في الفئة العمرية 14 عاما فأقل، الكثبان الرملية في ناميبيا، للمصور الأسترالي ليوناردو موراي، (12 عاماً).

جائزة أفضل مصور شاب في الفئة العمرية 14 عاما فأقل، الكثبان الرملية في ناميبيا، للمصور الأسترالي ليوناردو موراي، (12 عاماً). - سبوتنيك عربي
3/10
© Photo / Leonardo Murray/TPOTY 2024

جائزة أفضل مصور شاب في الفئة العمرية 14 عاما فأقل، الكثبان الرملية في ناميبيا، للمصور الأسترالي ليوناردو موراي، (12 عاماً).

© Photo / Raymond Zhang/TPOTY 2024

جائزة أفضل مصور شاب، منجم فحم سانداولينغ، مدينة هامي، مقاطعة شينجيانغ، الصين، للمصور الصيني رايموند تشانغ، (14 عاماً).

جائزة أفضل مصور شاب، منجم فحم سانداولينغ، مدينة هامي، مقاطعة شينجيانغ، الصين، للمصور الصيني رايموند تشانغ، (14 عاماً). - سبوتنيك عربي
4/10
© Photo / Raymond Zhang/TPOTY 2024

جائزة أفضل مصور شاب، منجم فحم سانداولينغ، مدينة هامي، مقاطعة شينجيانغ، الصين، للمصور الصيني رايموند تشانغ، (14 عاماً).

© Photo / Khaichuin Sim/TPOTY 2024

جائرة الموهبة الصاعدة، عاصفة من أسماك الجاك تحيط بشابة (زوجة المصور) بالقرب من جزيرة سيبادان، ماليزيا، للمصور الماليزي، خيشوين سيم.

جائرة الموهبة الصاعدة، عاصفة من أسماك الجاك تحيط بشابة (زوجة المصور) بالقرب من جزيرة سيبادان، ماليزيا، للمصور الماليزي، خيشوين سيم. - سبوتنيك عربي
5/10
© Photo / Khaichuin Sim/TPOTY 2024

جائرة الموهبة الصاعدة، عاصفة من أسماك الجاك تحيط بشابة (زوجة المصور) بالقرب من جزيرة سيبادان، ماليزيا، للمصور الماليزي، خيشوين سيم.

© Photo / Maricruz Sainz de Aja/TPOTY 2024

جائزة مجموعة الوجوه والأشخاص والثقافات، ويظهر في الصورة اثنان من شيوخ قبيلة "واوغا"، من بين القلائل الذين بقوا كحراس لتقاليد قبيلتهم، حيث تعكس وجوههم المتعبة، المليئة بالتجاعيد العميقة، حياة كاملة من الحكمة والمرونة، للمصور المكسيكي، ماريكروز ساينز دي أجا.

جائزة مجموعة الوجوه والأشخاص والثقافات، ويظهر في الصورة اثنان من شيوخ قبيلة &quot;واوغا&quot;، من بين القلائل الذين بقوا كحراس لتقاليد قبيلتهم، حيث تعكس وجوههم المتعبة، المليئة بالتجاعيد العميقة، حياة كاملة من الحكمة والمرونة، للمصور المكسيكي، ماريكروز ساينز دي أجا. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Maricruz Sainz de Aja/TPOTY 2024

جائزة مجموعة الوجوه والأشخاص والثقافات، ويظهر في الصورة اثنان من شيوخ قبيلة "واوغا"، من بين القلائل الذين بقوا كحراس لتقاليد قبيلتهم، حيث تعكس وجوههم المتعبة، المليئة بالتجاعيد العميقة، حياة كاملة من الحكمة والمرونة، للمصور المكسيكي، ماريكروز ساينز دي أجا.

© Photo / Partha Pratim Roy/TPOTY 2024

جائزة أفضل صورة فردية في فئة الوجوه والأشخاص والثقافات، يظهر في الصورة فارس يكافح للسيطرة على حصانه العدواني النشط، حيث يُلقى الرجل ممسكًا بإحكام على الأرض، ويلتصق الغبار البركاني بوجهه المليء بسنوات من العمل الشاق، للمصور بارثا براتيم روي.

جائزة أفضل صورة فردية في فئة الوجوه والأشخاص والثقافات، يظهر في الصورة فارس يكافح للسيطرة على حصانه العدواني النشط، حيث يُلقى الرجل ممسكًا بإحكام على الأرض، ويلتصق الغبار البركاني بوجهه المليء بسنوات من العمل الشاق، للمصور بارثا براتيم روي. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Partha Pratim Roy/TPOTY 2024

جائزة أفضل صورة فردية في فئة الوجوه والأشخاص والثقافات، يظهر في الصورة فارس يكافح للسيطرة على حصانه العدواني النشط، حيث يُلقى الرجل ممسكًا بإحكام على الأرض، ويلتصق الغبار البركاني بوجهه المليء بسنوات من العمل الشاق، للمصور بارثا براتيم روي.

© Photo / Matthew DeSantis/TPOTY 2024

جائزة ضربة واحدة، حيث تظهر الصورة الشباب يلعبون البيسبول في الشوارع، ويمزجون بين التقاليد والحداثة في زيهم التقليدي، للمصور ماثيو دي سانتيس.

جائزة ضربة واحدة، حيث تظهر الصورة الشباب يلعبون البيسبول في الشوارع، ويمزجون بين التقاليد والحداثة في زيهم التقليدي، للمصور ماثيو دي سانتيس. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Matthew DeSantis/TPOTY 2024

جائزة ضربة واحدة، حيث تظهر الصورة الشباب يلعبون البيسبول في الشوارع، ويمزجون بين التقاليد والحداثة في زيهم التقليدي، للمصور ماثيو دي سانتيس.

© Photo / Takahiro Gamou/TPOTY 2024

جائزة مجموعة صور كوكب الأرض، حيث تظهر الصورة المناظر الطبيعية والمناخ والمياه، للمصور تاكاهيرو جامو، اليابان إيباراكي.

جائزة مجموعة صور كوكب الأرض، حيث تظهر الصورة المناظر الطبيعية والمناخ والمياه، للمصور تاكاهيرو جامو، اليابان إيباراكي. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Takahiro Gamou/TPOTY 2024

جائزة مجموعة صور كوكب الأرض، حيث تظهر الصورة المناظر الطبيعية والمناخ والمياه، للمصور تاكاهيرو جامو، اليابان إيباراكي.

© Photo / Sofia Brogi/TPOTY 2024

جائزة الموهبة الصاعدة، حيث تظهر الصورة قرية محاطة بجبال وادي زانسكار في لاداخ في الهند، للمصورة صوفيا بروجي.

جائزة الموهبة الصاعدة، حيث تظهر الصورة قرية محاطة بجبال وادي زانسكار في لاداخ في الهند، للمصورة صوفيا بروجي. - سبوتنيك عربي
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© Photo / Sofia Brogi/TPOTY 2024

جائزة الموهبة الصاعدة، حيث تظهر الصورة قرية محاطة بجبال وادي زانسكار في لاداخ في الهند، للمصورة صوفيا بروجي.

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