الصور الفائزة في مسابقة "مصور السفر 2024"

الجائزة الكبرى، فتاة من قبيلة الرينديلي في، لويانغالاني شمالي كينيا، تتزين بملابس تقليدية متقنة ومغطاة بالخرز والحلي التي ترمز إلى استعدادها للزواج واجتذاب الزوج، للمصور بايبر ماكاي، الولايات المتحدة الأمريكية.
الجائزة الكبرى، فتاة من قبيلة الرينديلي في، لويانغالاني شمالي كينيا، تتزين بملابس تقليدية متقنة ومغطاة بالخرز والحلي التي ترمز إلى استعدادها للزواج واجتذاب الزوج، للمصور بايبر ماكاي، الولايات المتحدة الأمريكية.
جائزة الشباب من سن 15 إلى 18 عاما، طائر الرايات الأورتولان، للمصور البولندي ماكسيميليان باتشكوفسكي، بولندا (17 عاماً).
جائزة الشباب من سن 15 إلى 18 عاما، طائر الرايات الأورتولان، للمصور البولندي ماكسيميليان باتشكوفسكي، بولندا (17 عاماً).
جائزة أفضل مصور شاب في الفئة العمرية 14 عاما فأقل، الكثبان الرملية في ناميبيا، للمصور الأسترالي ليوناردو موراي، (12 عاماً).
جائزة أفضل مصور شاب في الفئة العمرية 14 عاما فأقل، الكثبان الرملية في ناميبيا، للمصور الأسترالي ليوناردو موراي، (12 عاماً).
جائزة أفضل مصور شاب، منجم فحم سانداولينغ، مدينة هامي، مقاطعة شينجيانغ، الصين، للمصور الصيني رايموند تشانغ، (14 عاماً).
جائزة أفضل مصور شاب، منجم فحم سانداولينغ، مدينة هامي، مقاطعة شينجيانغ، الصين، للمصور الصيني رايموند تشانغ، (14 عاماً).
جائرة الموهبة الصاعدة، عاصفة من أسماك الجاك تحيط بشابة (زوجة المصور) بالقرب من جزيرة سيبادان، ماليزيا، للمصور الماليزي، خيشوين سيم.
جائرة الموهبة الصاعدة، عاصفة من أسماك الجاك تحيط بشابة (زوجة المصور) بالقرب من جزيرة سيبادان، ماليزيا، للمصور الماليزي، خيشوين سيم.
جائزة مجموعة الوجوه والأشخاص والثقافات، ويظهر في الصورة اثنان من شيوخ قبيلة "واوغا"، من بين القلائل الذين بقوا كحراس لتقاليد قبيلتهم، حيث تعكس وجوههم المتعبة، المليئة بالتجاعيد العميقة، حياة كاملة من الحكمة والمرونة، للمصور المكسيكي، ماريكروز ساينز دي أجا.
جائزة مجموعة الوجوه والأشخاص والثقافات، ويظهر في الصورة اثنان من شيوخ قبيلة "واوغا"، من بين القلائل الذين بقوا كحراس لتقاليد قبيلتهم، حيث تعكس وجوههم المتعبة، المليئة بالتجاعيد العميقة، حياة كاملة من الحكمة والمرونة، للمصور المكسيكي، ماريكروز ساينز دي أجا.
جائزة أفضل صورة فردية في فئة الوجوه والأشخاص والثقافات، يظهر في الصورة فارس يكافح للسيطرة على حصانه العدواني النشط، حيث يُلقى الرجل ممسكًا بإحكام على الأرض، ويلتصق الغبار البركاني بوجهه المليء بسنوات من العمل الشاق، للمصور بارثا براتيم روي.
جائزة أفضل صورة فردية في فئة الوجوه والأشخاص والثقافات، يظهر في الصورة فارس يكافح للسيطرة على حصانه العدواني النشط، حيث يُلقى الرجل ممسكًا بإحكام على الأرض، ويلتصق الغبار البركاني بوجهه المليء بسنوات من العمل الشاق، للمصور بارثا براتيم روي.
جائزة ضربة واحدة، حيث تظهر الصورة الشباب يلعبون البيسبول في الشوارع، ويمزجون بين التقاليد والحداثة في زيهم التقليدي، للمصور ماثيو دي سانتيس.
جائزة ضربة واحدة، حيث تظهر الصورة الشباب يلعبون البيسبول في الشوارع، ويمزجون بين التقاليد والحداثة في زيهم التقليدي، للمصور ماثيو دي سانتيس.
جائزة مجموعة صور كوكب الأرض، حيث تظهر الصورة المناظر الطبيعية والمناخ والمياه، للمصور تاكاهيرو جامو، اليابان إيباراكي.
جائزة مجموعة صور كوكب الأرض، حيث تظهر الصورة المناظر الطبيعية والمناخ والمياه، للمصور تاكاهيرو جامو، اليابان إيباراكي.
جائزة الموهبة الصاعدة، حيث تظهر الصورة قرية محاطة بجبال وادي زانسكار في لاداخ في الهند، للمصورة صوفيا بروجي.
جائزة الموهبة الصاعدة، حيث تظهر الصورة قرية محاطة بجبال وادي زانسكار في لاداخ في الهند، للمصورة صوفيا بروجي.