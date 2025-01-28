الصور الفائزة في مسابقة "مصور السفر 2024"

جائزة مجموعة الوجوه والأشخاص والثقافات، ويظهر في الصورة اثنان من شيوخ قبيلة "واوغا"، من بين القلائل الذين بقوا كحراس لتقاليد قبيلتهم، حيث تعكس وجوههم المتعبة، المليئة بالتجاعيد العميقة، حياة كاملة من الحكمة والمرونة، للمصور المكسيكي، ماريكروز ساينز دي أجا.