https://sarabic.ae/20250129/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-نوفو-إليزافيتوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097265429.html
الجيش الروسي يحرر بلدة نوفو إليزافيتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
الجيش الروسي يحرر بلدة نوفو إليزافيتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية حررت بلدة نوفو إليزافيتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T09:15+0000
2025-01-29T09:15+0000
2025-01-29T09:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الوزارة في بيان: "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية قامت بتحرير بلدة سولينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقامت بتحسين الوضع التكتيكي، وواصلت التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 520 عسكريا، ودبابة، وسبع مركبات قتالية مدرعة، وتم تدمير عدد من المدافع، ورادار مضاد للبطاريات أمريكي من طراز "AN/TPQ-37".وأوضح البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية قامت بتحسين الوضع التكتيكي واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية وفي مقاطعة خاركوف، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 320 عسكريا، ودبابة وثلاث مدرعات قتالية وعربات قتال مدرعة وعدد من المدافع، وتم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة، ومحطتين للحرب الإلكترونية من نوع نوتا".وأشار البيان إلى أن "وحدات من مجموعة "الجنوب" حسنت من مواقعها التكتيكية، واتخذت مواقع أكثر فائدة واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في عدة مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 220 جنديًا وثلاث مركبات قتالية مدرعة وعدد من المدافع".ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 165 طائرة مسيرة أوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250123/القوات-الروسية-تحرر-قرية-سولينوي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097067273.html
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روسيا
الجيش الروسي يحرر بلدة نوفو إليزافيتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:15 GMT 29.01.2025 (تم التحديث: 09:43 GMT 29.01.2025)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية حررت بلدة نوفو إليزافيتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وقالت الوزارة في بيان: "وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية قامت بتحرير بلدة سولينوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقامت بتحسين الوضع التكتيكي، وواصلت التقدم في أعماق دفاعات العدو، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 520 عسكريا، ودبابة، وسبع مركبات قتالية مدرعة، وتم تدمير عدد من المدافع، ورادار مضاد للبطاريات أمريكي من طراز "AN/TPQ-37".
وتابع البيان: "وحدات من مجموعة "الشمال" استهدفت في اتجاه خاركوف تشكيلات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق عدة في مقاطعة خاركوف. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 30 عسكريًا ومركبات قتالية مدرعة".
وأوضح البيان أن "وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية قامت بتحسين الوضع التكتيكي واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في جمهورية دونيتسك الشعبية وفي مقاطعة خاركوف، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 320 عسكريا، ودبابة وثلاث مدرعات قتالية وعربات قتال مدرعة وعدد من المدافع، وتم تدمير ثلاثة مستودعات ذخيرة، ومحطتين للحرب الإلكترونية من نوع نوتا".
وأردف البيان: "وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الروسية تقدمت في أعماق دفاعات العدو واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة بجمهورية دونيتسك الشعبية وفي مقاطعة زابوروجيه، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 135 عسكريا، ودبابة، وعدد من المدافع".
وأشار البيان إلى أن "وحدات من مجموعة "الجنوب" حسنت من مواقعها التكتيكية، واتخذت مواقع أكثر فائدة واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في عدة مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية. وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 220 جنديًا وثلاث مركبات قتالية مدرعة وعدد من المدافع".
وبحسب البيان، فإن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات الهجومية المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية، استهدفت البنية التحتية للمطارات العسكرية ومستودعات التخزين، ومواقع تجميع الطائرات دون طيار بالإضافة إلى تحشدات القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، في 156 منطقة".
ووفقا للدفاع الروسية، فإن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 165 طائرة مسيرة أوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.