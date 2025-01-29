https://sarabic.ae/20250129/الحكومة-المؤقتة-السورية-تصادر-إذاعة-شام-إف-إم-1097274119.html

الحكومة المؤقتة السورية تصادر "إذاعة شام إف إم"

الحكومة المؤقتة السورية تصادر "إذاعة شام إف إم"

سبوتنيك عربي

توقفت إذاعة شام إف إم السورية عن تقديم البرامج الخدمية والاجتماعية والفنية منذ أيام، حيث اختفى الشريط الاخباري عن شاشة الإذاعة التي تمتلك تردد على القمر... 29.01.2025, سبوتنيك عربي

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وقال مصدر إداري في إذاعة شام إف لوكالة "سبوتنيك": "وزارة الإعلام التابعة للحكومة المؤقتة السورية قامت بمصادرة الإذاعة بشكل كامل، بما تحويه من معدات وتجهيزات واستولت على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وطردت كافة العاملين في الإذاعة ومنعهم من العمل على الرغم من أنها إذاعة خاصة".وحول الأسباب التي دفعت وزارة الإعلام في الحكومة المؤقتة لمصادرة إذاعة شام إف إم:وكان مالك ومدير إذاعة "شام إف إم "سامر يوسف قد نشر بوقت سابق على صفحته على "فيسبوك"، منشورا يتحدث عن ضغوط كبيرة تعرض لها منذ افتتاح الإذاعة بعام 2007، حيث كانت معرضة للإغلاق في حال لم يقبل بالتنازل عن أسهم في الإذاعة لصالح إحدى الشركات المقربة من الحكومة السورية في ذلك الوقت.وكانت أوقفت وزارة الإعلام السورية التابعة للحكومة المؤقتة بوقت سابق من شهر ديسمبر كانون الأول الماضي إذاعة وتلفزيون "شام إف إم" المحلية السورية عن العمل الإعلامي والصحفي ومنع بث النشرات الإخبارية والبرامج الخدمية دون توضيح الأسباب.ويشار إلى أن "شام إف إم" إذاعة محلية سورية بدأت بثها عام 2007 وتمتلك عدد متابعين كبير في سوريا وخارجها وتبث برامج خدمية وفنية واجتماعية ونشرات أخبار، ولديها مراسلين في كافة المحافظات السورية، وتمتلك بالإضافة للبث الإذاعي قناة تلفزيونية على قمر النايل سات.إذاعة "شام إف إم" السورية تعلن استئناف عملها وعودة برامجهاحكومة "الإنقاذ" توقف إذاعة "شام إف إم" السورية عن العمل دون توضيح الأسباب

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