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13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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الحكومة المؤقتة السورية تصادر "إذاعة شام إف إم"
الحكومة المؤقتة السورية تصادر "إذاعة شام إف إم"
سبوتنيك عربي
توقفت إذاعة شام إف إم السورية عن تقديم البرامج الخدمية والاجتماعية والفنية منذ أيام، حيث اختفى الشريط الاخباري عن شاشة الإذاعة التي تمتلك تردد على القمر... 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T11:02+0000
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وقال مصدر إداري في إذاعة شام إف لوكالة "سبوتنيك": "وزارة الإعلام التابعة للحكومة المؤقتة السورية قامت بمصادرة الإذاعة بشكل كامل، بما تحويه من معدات وتجهيزات واستولت على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وطردت كافة العاملين في الإذاعة ومنعهم من العمل على الرغم من أنها إذاعة خاصة".وحول الأسباب التي دفعت وزارة الإعلام في الحكومة المؤقتة لمصادرة إذاعة شام إف إم:وكان مالك ومدير إذاعة "شام إف إم "سامر يوسف قد نشر بوقت سابق على صفحته على "فيسبوك"، منشورا يتحدث عن ضغوط كبيرة تعرض لها منذ افتتاح الإذاعة بعام 2007، حيث كانت معرضة للإغلاق في حال لم يقبل بالتنازل عن أسهم في الإذاعة لصالح إحدى الشركات المقربة من الحكومة السورية في ذلك الوقت.وكانت أوقفت وزارة الإعلام السورية التابعة للحكومة المؤقتة بوقت سابق من شهر ديسمبر كانون الأول الماضي إذاعة وتلفزيون "شام إف إم" المحلية السورية عن العمل الإعلامي والصحفي ومنع بث النشرات الإخبارية والبرامج الخدمية دون توضيح الأسباب.ويشار إلى أن "شام إف إم" إذاعة محلية سورية بدأت بثها عام 2007 وتمتلك عدد متابعين كبير في سوريا وخارجها وتبث برامج خدمية وفنية واجتماعية ونشرات أخبار، ولديها مراسلين في كافة المحافظات السورية، وتمتلك بالإضافة للبث الإذاعي قناة تلفزيونية على قمر النايل سات.إذاعة "شام إف إم" السورية تعلن استئناف عملها وعودة برامجهاحكومة "الإنقاذ" توقف إذاعة "شام إف إم" السورية عن العمل دون توضيح الأسباب
https://sarabic.ae/20241221/نائب-أمريكي-يكشف-عما-يهم-واشنطن-في-سوريا-بعد-رحيل-الأسد-1096037185.html
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تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار سوريا اليوم, العالم
تقارير سبوتنيك, حصري, أخبار سوريا اليوم, العالم

الحكومة المؤقتة السورية تصادر "إذاعة شام إف إم"

11:02 GMT 29.01.2025
© Sputnikحكومة "الإنقاذ" توقف إذاعة "شام إف إم" السورية عن العمل دون توضيح الأسباب
حكومة الإنقاذ توقف إذاعة شام إف إم السورية عن العمل دون توضيح الأسباب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
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توقفت إذاعة شام إف إم السورية عن تقديم البرامج الخدمية والاجتماعية والفنية منذ أيام، حيث اختفى الشريط الاخباري عن شاشة الإذاعة التي تمتلك تردد على القمر الصناعي نايل سات دون وجود أي توضيحات
وقال مصدر إداري في إذاعة شام إف لوكالة "سبوتنيك": "وزارة الإعلام التابعة للحكومة المؤقتة السورية قامت بمصادرة الإذاعة بشكل كامل، بما تحويه من معدات وتجهيزات واستولت على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وطردت كافة العاملين في الإذاعة ومنعهم من العمل على الرغم من أنها إذاعة خاصة".

واضاف المصدر: "جميع الأخبار التي يتم نشرها حاليا على معرفات الإذاعة، تتم عن طريق أشخاص تم تعيينهم من قبل وزارة الإعلام في الحكومة المؤقتة جاؤوا من محافظة إدلب، حيث قامت الوزارة أيضا بمصادرة ترخيص البث الفضائي ل شام إف إم".

وحول الأسباب التي دفعت وزارة الإعلام في الحكومة المؤقتة لمصادرة إذاعة شام إف إم:

أوضح المصدر: "الحكومة المؤقتة صادرت إذاعة "شام إف إم"، لعدة أسباب منها ولاؤها لنظام الرئيس السابق بشار الأسد، ودفاعها عنه خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى وجود شراكة بين إذاعة" شام إف إم" وإحدى الشركات التي كانت مملوكة لرجل الأعمال السوري رامي مخلوف، والتي تمتلك أسهم في الإذاعة تم نقلها في وقت لاحق إلى شركة سيرياتيل السورية على حد قولها".

وكان مالك ومدير إذاعة "شام إف إم "سامر يوسف قد نشر بوقت سابق على صفحته على "فيسبوك"، منشورا يتحدث عن ضغوط كبيرة تعرض لها منذ افتتاح الإذاعة بعام 2007، حيث كانت معرضة للإغلاق في حال لم يقبل بالتنازل عن أسهم في الإذاعة لصالح إحدى الشركات المقربة من الحكومة السورية في ذلك الوقت.
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وكانت أوقفت وزارة الإعلام السورية التابعة للحكومة المؤقتة بوقت سابق من شهر ديسمبر كانون الأول الماضي إذاعة وتلفزيون "شام إف إم" المحلية السورية عن العمل الإعلامي والصحفي ومنع بث النشرات الإخبارية والبرامج الخدمية دون توضيح الأسباب.

هذا الأمر دعا إلى حملة تضامن كبيرة مع الإذاعة السورية على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، مع مطالبات شعبية لعودتها، وبالفعل سمحت وزارة الإعلام في الحكومة المؤقتة السورية بعودة عمل الإذاعة موقتاً حينها.

ويشار إلى أن "شام إف إم" إذاعة محلية سورية بدأت بثها عام 2007 وتمتلك عدد متابعين كبير في سوريا وخارجها وتبث برامج خدمية وفنية واجتماعية ونشرات أخبار، ولديها مراسلين في كافة المحافظات السورية، وتمتلك بالإضافة للبث الإذاعي قناة تلفزيونية على قمر النايل سات.
إذاعة "شام إف إم" السورية تعلن استئناف عملها وعودة برامجها
حكومة "الإنقاذ" توقف إذاعة "شام إف إم" السورية عن العمل دون توضيح الأسباب
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