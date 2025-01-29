https://sarabic.ae/20250129/الدوما-الروسي-يطالب-الأمم-المتحدة-بالتحقيق-بتصريحات-كارلسون-حول-تخطيط-إدارة-بايدن-لـاغتيال-بوتين-1097276193.html
الدوما الروسي يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق بتصريحات كارلسون حول تخطيط إدارة بايدن لـ"اغتيال بوتين"
الدوما الروسي يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق بتصريحات كارلسون حول تخطيط إدارة بايدن لـ"اغتيال بوتين"
سبوتنيك عربي
يعتزم مجلس الدوما الروسي بمطالبة الكونغرس الأمريكي، والأمم المتحدة، بالتحقيق في تصريحات الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، حول إعداد محاولة اغتيال الرئيس الروسي... 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T12:04+0000
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وأفادت الخدمة الصحفية لمجلس الدوما: "سيرسل مجلس الدوما مناشدات إلى الكونغرس الأمريكي والأمم المتحدة للمطالبة بالتحقيق في تصريح الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، حول التحضير لمحاولة اغتيال الرئيس الروسي بوتين، من قبل إدارة بايدن".وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن تصريحات كارلسون، وهو مواطن أمريكي وصحفي معروف مشارك في العمليات السياسية ولديه مصادر معلوماته الخاصة، تتطلب دراسة جادة ويجب التحقيق فيها بشكل شامل.وفي وقت سابق من اليوم، كشف الصحفي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون، عن محاولة إدارة رئيس الولايات المتحدة السابق، جو بايدن، قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.إلا أن كارلسون لم يتوسع بالحديث عن كيفية أو توقيت محاولة القتل، ولم يقدم براهين تثبت صحة تصريحاته.الصحفي الأمريكي كارلسون يؤكد تخطيط إدارة بايدن لـ"اغتيال بوتين"... فيديوالخارجية الروسية: العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في عهد بايدن تدهورت وبلغت حافة الانهيار
https://sarabic.ae/20250128/الكرملين-يعلق-على-التصريحات-بشأن-محاولة-إدارة-بايدن-اغتيال-بوتين-1097237665.html
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الدوما الروسي يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق بتصريحات كارلسون حول تخطيط إدارة بايدن لـ"اغتيال بوتين"
يعتزم مجلس الدوما الروسي بمطالبة الكونغرس الأمريكي، والأمم المتحدة، بالتحقيق في تصريحات الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، حول إعداد محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.
وأفادت الخدمة الصحفية لمجلس الدوما: "سيرسل مجلس الدوما مناشدات إلى الكونغرس الأمريكي والأمم المتحدة للمطالبة بالتحقيق في تصريح الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، حول التحضير لمحاولة اغتيال الرئيس الروسي بوتين، من قبل إدارة بايدن".
وذكرت الخدمة الصحفية أنه تم تقديم هذا الاقتراح من قبل رئيس لجنة الأمن ومكافحة الفساد في مجلس الدوما، فاسيلي بيسكاريف، مشيرةً إلى أن هذا القرار حظي بدعم جميع أعضاء مجلس الدوما.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن تصريحات كارلسون، وهو مواطن أمريكي وصحفي معروف مشارك في العمليات السياسية ولديه مصادر معلوماته الخاصة، تتطلب دراسة جادة ويجب التحقيق فيها بشكل شامل.
وقال: "سنتوجه إلى الكونغرس الأمريكي بطلب إجراء تحقيق في هذا الوضع، الذي ينطوي على صراع عالمي. علينا أن تفهم ما يعنيه مناقشة قضية قتل رئيس أي دولة، يتعين علينا أن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد".
وفي وقت سابق من اليوم، كشف الصحفي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون، عن محاولة إدارة رئيس الولايات المتحدة السابق، جو بايدن، قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأردف كارلسون، خلال مقابلة أجراها: "أنتوني بلينكن (وزير الخارجية الأمريكي السابق)، كان يدفع بقوة نحو إثارة حرب حقيقية، حتى من خلال محاولة اغتيال بوتين على سبيل المثال، الأمر الذي حاولت إدارة بايدن فعله، لقد حاولوا قتل بوتين".
إلا أن كارلسون لم يتوسع بالحديث عن كيفية أو توقيت محاولة القتل، ولم يقدم براهين تثبت صحة تصريحاته.