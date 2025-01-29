الدوما الروسي يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق بتصريحات كارلسون حول تخطيط إدارة بايدن لـ"اغتيال بوتين"

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البرنامج الصباحي
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
من الملعب
ريمونتادا تاريخية لبرشلونة والسيتي في عنق الزجاجة
10:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية والروحية بين روسيا والعالم العربي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
ما هي أبعاد حديث ترامب عن نقل أهالي قطاع غزة للأردن ومصر؟
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:03 GMT
11 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:15 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:34 GMT
25 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي المناورات الإيرانية لتقول لأمريكا وإسرائيل إننا جاهزون لأي هجوم أو ضربة
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
13:33 GMT
27 د
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بلا قيود
خبير عسكري: أصبح لدينا لاعب هو سيمهد الأرضية لإنهاء النزاع في أوكرانيا
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غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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19:03 GMT
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06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
مساحة حرة
أسباب توجه الجزائر لمراجعة اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
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29 د
ملفات ساخنة
غزة..عودة الفلسطينيين للشمال تذكير بحق العودة و إفشال لمخطط التهجير
11:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
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هل تقودنا الفاصولياء العملاقة إلى الماء والحياة على المريخ؟
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29 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
13:33 GMT
27 د
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الدوما الروسي يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق بتصريحات كارلسون حول تخطيط إدارة بايدن لـ"اغتيال بوتين"
الدوما الروسي يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق بتصريحات كارلسون حول تخطيط إدارة بايدن لـ"اغتيال بوتين"
سبوتنيك عربي
يعتزم مجلس الدوما الروسي بمطالبة الكونغرس الأمريكي، والأمم المتحدة، بالتحقيق في تصريحات الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، حول إعداد محاولة اغتيال الرئيس الروسي... 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T12:04+0000
2025-01-29T12:04+0000
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وأفادت الخدمة الصحفية لمجلس الدوما: "سيرسل مجلس الدوما مناشدات إلى الكونغرس الأمريكي والأمم المتحدة للمطالبة بالتحقيق في تصريح الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، حول التحضير لمحاولة اغتيال الرئيس الروسي بوتين، من قبل إدارة بايدن".وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن تصريحات كارلسون، وهو مواطن أمريكي وصحفي معروف مشارك في العمليات السياسية ولديه مصادر معلوماته الخاصة، تتطلب دراسة جادة ويجب التحقيق فيها بشكل شامل.وفي وقت سابق من اليوم، كشف الصحفي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون، عن محاولة إدارة رئيس الولايات المتحدة السابق، جو بايدن، قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.إلا أن كارلسون لم يتوسع بالحديث عن كيفية أو توقيت محاولة القتل، ولم يقدم براهين تثبت صحة تصريحاته.الصحفي الأمريكي كارلسون يؤكد تخطيط إدارة بايدن لـ"اغتيال بوتين"... فيديوالخارجية الروسية: العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في عهد بايدن تدهورت وبلغت حافة الانهيار
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الدوما الروسي يطالب الأمم المتحدة بالتحقيق بتصريحات كارلسون حول تخطيط إدارة بايدن لـ"اغتيال بوتين"

12:04 GMT 29.01.2025
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورفلاديمير بوتين يزور مقره الانتخابي
فلاديمير بوتين يزور مقره الانتخابي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
© Sputnik . Sergey Guneev
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يعتزم مجلس الدوما الروسي بمطالبة الكونغرس الأمريكي، والأمم المتحدة، بالتحقيق في تصريحات الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، حول إعداد محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.
وأفادت الخدمة الصحفية لمجلس الدوما: "سيرسل مجلس الدوما مناشدات إلى الكونغرس الأمريكي والأمم المتحدة للمطالبة بالتحقيق في تصريح الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، حول التحضير لمحاولة اغتيال الرئيس الروسي بوتين، من قبل إدارة بايدن".

وذكرت الخدمة الصحفية أنه تم تقديم هذا الاقتراح من قبل رئيس لجنة الأمن ومكافحة الفساد في مجلس الدوما، فاسيلي بيسكاريف، مشيرةً إلى أن هذا القرار حظي بدعم جميع أعضاء مجلس الدوما.

الكرملين في مركز العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
الكرملين يعلق على التصريحات بشأن محاولة إدارة بايدن "اغتيال بوتين"
أمس, 11:37 GMT
وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس الدوما الروسي، فياتشيسلاف فولودين، أن تصريحات كارلسون، وهو مواطن أمريكي وصحفي معروف مشارك في العمليات السياسية ولديه مصادر معلوماته الخاصة، تتطلب دراسة جادة ويجب التحقيق فيها بشكل شامل.

وقال: "سنتوجه إلى الكونغرس الأمريكي بطلب إجراء تحقيق في هذا الوضع، الذي ينطوي على صراع عالمي. علينا أن تفهم ما يعنيه مناقشة قضية قتل رئيس أي دولة، يتعين علينا أن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يجري مقابلة مع الصحفي الأمريكي، مؤسس منصة فيديو شبكة تاكر كارلسون، تاكر كارلسون، الكرملين، موسكو، روسيا 6 فبراير 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2025
الصحفي الأمريكي كارلسون يؤكد تخطيط إدارة بايدن لـ"اغتيال بوتين"... فيديو
أمس, 07:37 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، كشف الصحفي الأمريكي الشهير تاكر كارلسون، عن محاولة إدارة رئيس الولايات المتحدة السابق، جو بايدن، قتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأردف كارلسون، خلال مقابلة أجراها: "أنتوني بلينكن (وزير الخارجية الأمريكي السابق)، كان يدفع بقوة نحو إثارة حرب حقيقية، حتى من خلال محاولة اغتيال بوتين على سبيل المثال، الأمر الذي حاولت إدارة بايدن فعله، لقد حاولوا قتل بوتين".

إلا أن كارلسون لم يتوسع بالحديث عن كيفية أو توقيت محاولة القتل، ولم يقدم براهين تثبت صحة تصريحاته.
الصحفي الأمريكي كارلسون يؤكد تخطيط إدارة بايدن لـ"اغتيال بوتين"... فيديو
الخارجية الروسية: العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة في عهد بايدن تدهورت وبلغت حافة الانهيار
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