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13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
13:33 GMT
27 د
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250129/القوات-الأوكرانية-تفقد-أكثر-من-420-عسكريا-على-محور-كورسك-خلال-الساعات-الـ24-الماضية-1097273535.html
القوات الأوكرانية تفقد أكثر من 420 عسكريا على محور كورسك خلال الساعات الـ24 الماضية
القوات الأوكرانية تفقد أكثر من 420 عسكريا على محور كورسك خلال الساعات الـ24 الماضية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، خسائر بلغت أكثر من... 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T10:52+0000
2025-01-29T10:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفةً من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق غوغوليفكا، زإونشاروفكا، جويفو، زاوليشينكا، كوريلوفكا، ليبيديفكا، مالايا لوكنيا، ماخنوفكا، نيكولايفكا، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، روبانشينا، سفيردليكوفو، سودزا وتشيركاسكوي بوريتشنوي، وتم صد ثماني هجمات مضادة للعدو".وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال النهار أكثر من 420 عسكريًا، وتم تدمير 3 دبابات، و7 مركبات قتالية مدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم تدمير 7 نقاط سيطرة للطائرات دون طيار، ومستودع ذخيرة".وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت نحو 55900 عسكريًا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20250129/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-نوفو-إليزافيتوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097265429.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

القوات الأوكرانية تفقد أكثر من 420 عسكريا على محور كورسك خلال الساعات الـ24 الماضية

10:52 GMT 29.01.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي في مقاطعة كورسك
الجيش الروسي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، خسائر بلغت أكثر من 420 عسكريا، إضافة إلى معدات عسكرية، خلال الـ24 الساعة الماضية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفةً من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق غوغوليفكا، زإونشاروفكا، جويفو، زاوليشينكا، كوريلوفكا، ليبيديفكا، مالايا لوكنيا، ماخنوفكا، نيكولايفكا، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، روبانشينا، سفيردليكوفو، سودزا وتشيركاسكوي بوريتشنوي، وتم صد ثماني هجمات مضادة للعدو".
وأضاف البيان: "نفذت الضربات العملياتية التكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية التابعة للقوات الروسية، هجمات على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق عدة في مقاطعة سومي".
وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال النهار أكثر من 420 عسكريًا، وتم تدمير 3 دبابات، و7 مركبات قتالية مدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم تدمير 7 نقاط سيطرة للطائرات دون طيار، ومستودع ذخيرة".
وبحسب الدفاع الروسية، فإن أحد أفراد القوات المسلحة الأوكرانية استسلم.
وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت نحو 55900 عسكريًا".
الجيش الروسي في مقاطعة كورسك - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحرر بلدة نوفو إليزافيتوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
09:15 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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