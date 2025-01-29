https://sarabic.ae/20250129/القوات-الأوكرانية-تفقد-أكثر-من-420-عسكريا-على-محور-كورسك-خلال-الساعات-الـ24-الماضية-1097273535.html

القوات الأوكرانية تفقد أكثر من 420 عسكريا على محور كورسك خلال الساعات الـ24 الماضية

القوات الأوكرانية تفقد أكثر من 420 عسكريا على محور كورسك خلال الساعات الـ24 الماضية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية كبّدت القوات المسلحة الأوكرانية، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية، خسائر بلغت أكثر من... 29.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-29T10:52+0000

2025-01-29T10:52+0000

2025-01-29T10:52+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "واصلت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" الروسية، عملياتها الهجومية مستهدفةً من خلالها تشكيلات الألوية الهجومية الأوكرانية في مناطق غوغوليفكا، زإونشاروفكا، جويفو، زاوليشينكا، كوريلوفكا، ليبيديفكا، مالايا لوكنيا، ماخنوفكا، نيكولايفكا، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، روبانشينا، سفيردليكوفو، سودزا وتشيركاسكوي بوريتشنوي، وتم صد ثماني هجمات مضادة للعدو".وأشار البيان إلى أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فقدت خلال النهار أكثر من 420 عسكريًا، وتم تدمير 3 دبابات، و7 مركبات قتالية مدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتم تدمير 7 نقاط سيطرة للطائرات دون طيار، ومستودع ذخيرة".وأوضحت الوزارة أن "مجمل خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، بلغت نحو 55900 عسكريًا".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20250129/الجيش-الروسي-يحرر-بلدة-نوفو-إليزافيتوفكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097265429.html

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