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المغرب يتسلم عشرات المحتجزين في الجزائر
المغرب يتسلم عشرات المحتجزين في الجزائر
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن السلطات المغربية تسلمت عشرات المحتجزين في الجزائر، كانوا رهن الاعتقال في السجون الجزائرية. 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T19:47+0000
2025-01-29T19:47+0000
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وأفادت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم الأربعاء، بأنه بعد 6 أيام على تسليم دفعة مكونة من 34 شخصا، جرى فتح الممر البري الفاصل بين مغنية ووجدة "زوج بغال" (مركز العقيد لطفي من جانب الجزائريين)، بشكل استثنائي، لاستلام 29 مغربيا.وأوضحت الصحيفة أنه مع تسليم هؤلاء الـ 29 مغربيا، تكون السلطات الجزائرية سلمت لنظيرتها المغربية، خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، 100 معتقل مغربي، يأتون ضمن ملف "المفقودين والسجناء والمحتجزين المرشحين للهجرة"، الذي يضم أكثر من 450 حالة.ونقلت الصحيفة عن "الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة"، أن هناك مئات المغاربة المعتقلين داخل السجون الجزائرية، معظمهم من الراغبين في الهجرة غير النظامية عبر شواطئها باتجاه أوروبا.يذكر أنه في منتصف أغسطس/ آب 2023، سلمت السلطات الجزائرية 10 معتقلين مغاربة إلى السلطات المغربية، وذلك بعد فتح معبر "زوج بغال" الحدودي الفاصل بين الجزائر والمغرب بشكل استثنائي.وقالت صحيفة "هسبريس" المغربية، إن المعتقلين المذكورين المعنيين من مدن شرق البلاد، مدينة بركان، وجدة، العيون الشرقية، تاوريرت، وكانوا قد استوفوا فترات عقوبتهم في السجون الجزائرية التي تراوحت بين 3 أشهر وسنة ونصف السنة.ولفتت، آنذاك، الصحيفة إلى أن عملية تسليم المعتقلين الجزائريين تعتبر الخامسة من نوعها في ظرف أسبوعين، أي منذ بداية شهر أغسطس/ آب الجاري، سلّمت خلالها السلطات الجزائرية لنظيرتها المغربية 116 معتقلا.وبحسب معلومات قدمتها جمعية مساعدة المهاجرين، المتتبعة لملف المهاجرين والمعتقلين المغاربة بالجزائر، فإن هناك المئات من المغاربة في السجون الجزائرية بين من يقضون عقوباتهم الحبسية والسجنية المختلفة والمعتقلين احتياطيا أو في طور المحاكمة، فضلا عن المحتجزين إداريا في مراكز احتجاز مؤقت في انتظار ترحيلهم إلى المغرب.
https://sarabic.ae/20241231/الجزائر-تسلم-المغرب-عشرات-المعتقلين-بعد-محاولتهم-الهجرة-بطريقة-غير-شرعية-1096370138.html
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العالم العربي, الأخبار, الجزائر, أخبار المغرب اليوم
العالم العربي, الأخبار, الجزائر, أخبار المغرب اليوم

المغرب يتسلم عشرات المحتجزين في الجزائر

19:47 GMT 29.01.2025
© AP Photoالشرطة الجزائرية
الشرطة الجزائرية - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، أن السلطات المغربية تسلمت عشرات المحتجزين في الجزائر، كانوا رهن الاعتقال في السجون الجزائرية.
وأفادت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم الأربعاء، بأنه بعد 6 أيام على تسليم دفعة مكونة من 34 شخصا، جرى فتح الممر البري الفاصل بين مغنية ووجدة "زوج بغال" (مركز العقيد لطفي من جانب الجزائريين)، بشكل استثنائي، لاستلام 29 مغربيا.
الشرطة المغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
الجزائر تسلم المغرب عشرات المعتقلين بعد محاولتهم الهجرة بطريقة غير شرعية
31 ديسمبر 2024, 17:55 GMT
وأوضحت الصحيفة أنه مع تسليم هؤلاء الـ 29 مغربيا، تكون السلطات الجزائرية سلمت لنظيرتها المغربية، خلال شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، 100 معتقل مغربي، يأتون ضمن ملف "المفقودين والسجناء والمحتجزين المرشحين للهجرة"، الذي يضم أكثر من 450 حالة.
ونقلت الصحيفة عن "الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة"، أن هناك مئات المغاربة المعتقلين داخل السجون الجزائرية، معظمهم من الراغبين في الهجرة غير النظامية عبر شواطئها باتجاه أوروبا.
يذكر أنه في منتصف أغسطس/ آب 2023، سلمت السلطات الجزائرية 10 معتقلين مغاربة إلى السلطات المغربية، وذلك بعد فتح معبر "زوج بغال" الحدودي الفاصل بين الجزائر والمغرب بشكل استثنائي.
وقالت صحيفة "هسبريس" المغربية، إن المعتقلين المذكورين المعنيين من مدن شرق البلاد، مدينة بركان، وجدة، العيون الشرقية، تاوريرت، وكانوا قد استوفوا فترات عقوبتهم في السجون الجزائرية التي تراوحت بين 3 أشهر وسنة ونصف السنة.
ولفتت، آنذاك، الصحيفة إلى أن عملية تسليم المعتقلين الجزائريين تعتبر الخامسة من نوعها في ظرف أسبوعين، أي منذ بداية شهر أغسطس/ آب الجاري، سلّمت خلالها السلطات الجزائرية لنظيرتها المغربية 116 معتقلا.
وبحسب معلومات قدمتها جمعية مساعدة المهاجرين، المتتبعة لملف المهاجرين والمعتقلين المغاربة بالجزائر، فإن هناك المئات من المغاربة في السجون الجزائرية بين من يقضون عقوباتهم الحبسية والسجنية المختلفة والمعتقلين احتياطيا أو في طور المحاكمة، فضلا عن المحتجزين إداريا في مراكز احتجاز مؤقت في انتظار ترحيلهم إلى المغرب.
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