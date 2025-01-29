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هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250129/خبير-اختفاء-اللواء-110-الأوكراني-بعد-تدميره-بالكامل-1097264064.html
خبير: اختفاء اللواء 110 الأوكراني بعد تدميره بالكامل
خبير: اختفاء اللواء 110 الأوكراني بعد تدميره بالكامل
سبوتنيك عربي
أكد الخبير العسكري والسياسي، يان غاغين، بأن اللواء الأوكراني 110 الذي كان يدافع عن فيليكا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية تم تدميره بالكامل. 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T09:00+0000
2025-01-29T09:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال غاغين لوكالة "سبوتنيك": "إذا تحدثنا عن بلدة فيليكا نوفوسيلكا، فإن السيطرة على البلدة الآن في أيدي قواتنا. كانت نفسها تضم في المقام الأول اللواء 110 الميكانيكي التابع لوحدة القوات المسلحة الأوكرانية، والذي يعتبر حاليًا مدمرًا، إلى حد كبير، لأنه عندما تفقد وحدة ما ما يصل إلى 60-70% من أفرادها وقواتها ووسائلها، فإنها تعتبر مدمرة تمامًا. وهذا بالضبط ما حدث هنا".وأضاف غاغين أنه حتى قبل تحرير فيليكا نوفوسيلكا، كان اللواء 110 "مستنزفًا" لأن بعض المعدات، بما في ذلك المعدات الأجنبية، تم نقلها إلى اتجاه كورسك بقرار من القيادة الأوكرانية.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد، أن وحدات من تجمع قوات "فوستوك" (الشرق) الروسية، تمكنت من تحرير بلدة فيليكا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وفي وقت سابق، قال الجندي الأوكراني الأسير سيرغي سافتشينكو لوكالة "سبوتنيك" إن مقاتلين من اللواء 110 للقوات المسلحة الأوكرانية تم خداعهم واحتجزوا في مواقع في فيليكا نوفوسيلكا لمدة شهر.القوات الروسية تحقق تقدما مهما وتدخل بلدة جديدة غربي جمهورية دونيتسك الشعبيةالقوات الأوكرانية تتكبد خسائر جسيمة على محور كورسك
https://sarabic.ae/20250126/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فيليكا-نوفوسيلكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097177251.html
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روسيا

خبير: اختفاء اللواء 110 الأوكراني بعد تدميره بالكامل

09:00 GMT 29.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatskyجندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا
جندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أكد الخبير العسكري والسياسي، يان غاغين، بأن اللواء الأوكراني 110 الذي كان يدافع عن فيليكا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية تم تدميره بالكامل.
وقال غاغين لوكالة "سبوتنيك": "إذا تحدثنا عن بلدة فيليكا نوفوسيلكا، فإن السيطرة على البلدة الآن في أيدي قواتنا. كانت نفسها تضم في المقام الأول اللواء 110 الميكانيكي التابع لوحدة القوات المسلحة الأوكرانية، والذي يعتبر حاليًا مدمرًا، إلى حد كبير، لأنه عندما تفقد وحدة ما ما يصل إلى 60-70% من أفرادها وقواتها ووسائلها، فإنها تعتبر مدمرة تمامًا. وهذا بالضبط ما حدث هنا".

وبحسب قوله، وقع اللواء في "معضلة" في فيليكا نوفوسيلكا وتكبد خسائر فادحة خلال الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الروسية، ونتيجة لذلك "توقف عن الوجود" فعليًا.

وأضاف غاغين أنه حتى قبل تحرير فيليكا نوفوسيلكا، كان اللواء 110 "مستنزفًا" لأن بعض المعدات، بما في ذلك المعدات الأجنبية، تم نقلها إلى اتجاه كورسك بقرار من القيادة الأوكرانية.

وتابع: "تكبد اللواء خسائر فادحة، ورافق ذلك فرار واستسلام جماعي. أدرك العدو أنه لا أمل له في الاحتفاظ بفيليكا نوفوسيلكا".

تدريب لأفراد أسطول المحيط الهادئ في ساحة تدريب في إقليم بريمورسكي كراي. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة فيليكا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
26 يناير, 14:12 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد، أن وحدات من تجمع قوات "فوستوك" (الشرق) الروسية، تمكنت من تحرير بلدة فيليكا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وفي وقت سابق، قال الجندي الأوكراني الأسير سيرغي سافتشينكو لوكالة "سبوتنيك" إن مقاتلين من اللواء 110 للقوات المسلحة الأوكرانية تم خداعهم واحتجزوا في مواقع في فيليكا نوفوسيلكا لمدة شهر.
القوات الروسية تحقق تقدما مهما وتدخل بلدة جديدة غربي جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الأوكرانية تتكبد خسائر جسيمة على محور كورسك
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Реактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:22 GMT
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