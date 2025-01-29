https://sarabic.ae/20250129/خبير-اختفاء-اللواء-110-الأوكراني-بعد-تدميره-بالكامل-1097264064.html
خبير: اختفاء اللواء 110 الأوكراني بعد تدميره بالكامل
خبير: اختفاء اللواء 110 الأوكراني بعد تدميره بالكامل
سبوتنيك عربي
أكد الخبير العسكري والسياسي، يان غاغين، بأن اللواء الأوكراني 110 الذي كان يدافع عن فيليكا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية تم تدميره بالكامل. 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T09:00+0000
2025-01-29T09:00+0000
2025-01-29T09:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال غاغين لوكالة "سبوتنيك": "إذا تحدثنا عن بلدة فيليكا نوفوسيلكا، فإن السيطرة على البلدة الآن في أيدي قواتنا. كانت نفسها تضم في المقام الأول اللواء 110 الميكانيكي التابع لوحدة القوات المسلحة الأوكرانية، والذي يعتبر حاليًا مدمرًا، إلى حد كبير، لأنه عندما تفقد وحدة ما ما يصل إلى 60-70% من أفرادها وقواتها ووسائلها، فإنها تعتبر مدمرة تمامًا. وهذا بالضبط ما حدث هنا".وأضاف غاغين أنه حتى قبل تحرير فيليكا نوفوسيلكا، كان اللواء 110 "مستنزفًا" لأن بعض المعدات، بما في ذلك المعدات الأجنبية، تم نقلها إلى اتجاه كورسك بقرار من القيادة الأوكرانية.أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد، أن وحدات من تجمع قوات "فوستوك" (الشرق) الروسية، تمكنت من تحرير بلدة فيليكا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وفي وقت سابق، قال الجندي الأوكراني الأسير سيرغي سافتشينكو لوكالة "سبوتنيك" إن مقاتلين من اللواء 110 للقوات المسلحة الأوكرانية تم خداعهم واحتجزوا في مواقع في فيليكا نوفوسيلكا لمدة شهر.القوات الروسية تحقق تقدما مهما وتدخل بلدة جديدة غربي جمهورية دونيتسك الشعبيةالقوات الأوكرانية تتكبد خسائر جسيمة على محور كورسك
https://sarabic.ae/20250126/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فيليكا-نوفوسيلكا-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1097177251.html
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روسيا
خبير: اختفاء اللواء 110 الأوكراني بعد تدميره بالكامل
أكد الخبير العسكري والسياسي، يان غاغين، بأن اللواء الأوكراني 110 الذي كان يدافع عن فيليكا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية تم تدميره بالكامل.
وقال غاغين لوكالة "سبوتنيك": "إذا تحدثنا عن بلدة فيليكا نوفوسيلكا، فإن السيطرة على البلدة الآن في أيدي قواتنا. كانت نفسها تضم في المقام الأول اللواء 110 الميكانيكي التابع لوحدة القوات المسلحة الأوكرانية، والذي يعتبر حاليًا مدمرًا، إلى حد كبير، لأنه عندما تفقد وحدة ما ما يصل إلى 60-70% من أفرادها وقواتها ووسائلها، فإنها تعتبر مدمرة تمامًا. وهذا بالضبط ما حدث هنا".
وبحسب قوله، وقع اللواء في "معضلة" في فيليكا نوفوسيلكا وتكبد خسائر فادحة خلال الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الروسية، ونتيجة لذلك "توقف عن الوجود" فعليًا.
وأضاف غاغين أنه حتى قبل تحرير فيليكا نوفوسيلكا، كان اللواء 110 "مستنزفًا" لأن بعض المعدات، بما في ذلك المعدات الأجنبية، تم نقلها إلى اتجاه كورسك بقرار من القيادة الأوكرانية.
وتابع: "تكبد اللواء خسائر فادحة، ورافق ذلك فرار واستسلام جماعي. أدرك العدو أنه لا أمل له في الاحتفاظ بفيليكا نوفوسيلكا".
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد، أن وحدات من تجمع قوات "فوستوك" (الشرق) الروسية، تمكنت من تحرير بلدة فيليكا نوفوسيلكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وفي وقت سابق، قال الجندي الأوكراني الأسير سيرغي سافتشينكو لوكالة "سبوتنيك" إن مقاتلين من اللواء 110 للقوات المسلحة الأوكرانية تم خداعهم واحتجزوا في مواقع في فيليكا نوفوسيلكا لمدة شهر.