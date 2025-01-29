https://sarabic.ae/20250129/خبير-لـسبوتنيك-لا-يوجد-خلاف-جوهري-بين-روسيا-والإدارة-السورية-الجديدة-1097274685.html

خبير لـ"سبوتنيك": لا يوجد خلاف جوهري بين روسيا والإدارة السورية الجديدة

خبير لـ"سبوتنيك": لا يوجد خلاف جوهري بين روسيا والإدارة السورية الجديدة

سبوتنيك عربي

كشف الباحث السياسي في الشأن السوري حسام طالب، أن لدى روسيا أرشيف استخباراتي لتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)، الذي يحاول اليوم بناء نفسه من... 29.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-29T11:11+0000

2025-01-29T11:11+0000

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وأشار طالب في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن روسيا تبني علاقتها مع دول وليس مع أنظمة، وهو ما سهل عليها التعامل مع الإدارة الجديدة في سوريا، لافتاً إلى أنه كان هناك إيجابية من قبل قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تجاه موسكو التي هي بدورها تلقفت هذه الإيجابية، على حد تعبيره.ورأى طالب أنه قد يكون لروسيا ومن خلال أجهزتها الاستخباراتية مساهمة كبيرة في مكافحة الإرهاب في سوريا، لافتا إلى أنه قد تساعد روسيا ايضا في اقناع فصائل الجنوب بالاندماج ضمن الدولة.وعن الحوار الوطني وتقريب وجهات النظر، رأى طالب أن لروسيا علاقات جيدة مع مختلف المكونات في سوريا وهو ما يمكن أن يساعد في تسريع آلية عمل الحوار الوطني.

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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك