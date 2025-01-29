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خبير لـ"سبوتنيك": لا يوجد خلاف جوهري بين روسيا والإدارة السورية الجديدة
خبير لـ"سبوتنيك": لا يوجد خلاف جوهري بين روسيا والإدارة السورية الجديدة
سبوتنيك عربي
كشف الباحث السياسي في الشأن السوري حسام طالب، أن لدى روسيا أرشيف استخباراتي لتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)، الذي يحاول اليوم بناء نفسه من... 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T11:11+0000
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وأشار طالب في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن روسيا تبني علاقتها مع دول وليس مع أنظمة، وهو ما سهل عليها التعامل مع الإدارة الجديدة في سوريا، لافتاً إلى أنه كان هناك إيجابية من قبل قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تجاه موسكو التي هي بدورها تلقفت هذه الإيجابية، على حد تعبيره.ورأى طالب أنه قد يكون لروسيا ومن خلال أجهزتها الاستخباراتية مساهمة كبيرة في مكافحة الإرهاب في سوريا، لافتا إلى أنه قد تساعد روسيا ايضا في اقناع فصائل الجنوب بالاندماج ضمن الدولة.وعن الحوار الوطني وتقريب وجهات النظر، رأى طالب أن لروسيا علاقات جيدة مع مختلف المكونات في سوريا وهو ما يمكن أن يساعد في تسريع آلية عمل الحوار الوطني.
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك
خبير لـ"سبوتنيك": لا يوجد خلاف جوهري بين روسيا والإدارة السورية الجديدة
11:11 GMT 29.01.2025 (تم التحديث: 11:13 GMT 29.01.2025)
حصري
كشف الباحث السياسي في الشأن السوري حسام طالب، أن لدى روسيا أرشيف استخباراتي لتنظيم "داعش" (المحظور في روسيا وعدد من دول العالم)، الذي يحاول اليوم بناء نفسه من جديد، معتبراً أن هذا الأرشيف سيساعد الإدارة الجديدة في سوريا لمكافحة هذا الإرهاب.
وأشار طالب في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، إلى أن روسيا تبني علاقتها مع دول
وليس مع أنظمة، وهو ما سهل عليها التعامل مع الإدارة الجديدة في سوريا، لافتاً إلى أنه كان هناك إيجابية من قبل قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع تجاه موسكو التي هي بدورها تلقفت هذه الإيجابية، على حد تعبيره.
وعن زيارة الوفد الروسي إلى دمشق، أكد طالب أنه لا يوجد خلاف جوهري بين الإدارة السورية وروسيا، وأن الدولة الروسية تعاملت بحكمة وواقعية كبيرة من بداية سقوط النظام في سوريا.
ضيف "سبوتنيك"، شدد على أن العلاقة بين البلدين لم تسئ حتى بعد سقوط النظام، وبقيت على قدر كبير من الاحترام.
ورأى طالب أنه قد يكون لروسيا ومن خلال أجهزتها الاستخباراتية مساهمة كبيرة في مكافحة الإرهاب في سوريا، لافتا إلى أنه قد تساعد روسيا ايضا في اقناع فصائل الجنوب بالاندماج ضمن الدولة.
ومن بين الأدوار التي يمكن أن تلعبها روسيا أيضا في المرحلة الحالية في سوريا بحسب طالب، هي "تهدئة الأوضاع في الساحل السوري، بانتظار أن تتبلور طبيعة العلاقة الجديدة بين موسكو ودمشق"، على حد تعبيره.
وعن الحوار الوطني وتقريب وجهات النظر، رأى طالب أن لروسيا علاقات جيدة مع مختلف المكونات في سوريا وهو ما يمكن أن يساعد في تسريع آلية عمل الحوار الوطني.