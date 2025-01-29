https://sarabic.ae/20250129/قيادي-في-حماس-زيارة-مصر-ليست-لانتخاب-رئيس-جديد-للمكتب-السياسي-1097277289.html
قيادي في "حماس": زيارة مصر ليست لانتخاب رئيس جديد للمكتب السياسي
قيادي في "حماس": زيارة مصر ليست لانتخاب رئيس جديد للمكتب السياسي
سبوتنيك عربي
أكد عضو القيادة السياسية لحركة "حماس" في لبنان، مشهور عبد الحليم، أن إسرائيل لا تزال تمارس خروقات وعرقلة في وجه تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، لذلك الوسطاء... 29.01.2025, سبوتنيك عربي
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وشدد عبد الحليم في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن إسرائيل تحاول عرقلة عودة الأهالي إلى شمال غزة وجعل الحياة فيها أشبه بالجحيم، إلا أن الأهالي يصرون على العودة رغم كل الصعاب.وأمل عبد الحليم أن يكون هناك مراقبة جدية وضغط على إسرائيل من قبل الوسطاء وتحديدا أمريكا، لتطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار، خصوصا أن حركة "حماس" أبدت مرونة كبيرة وعالية جداً بما يتعلق بالجانب الفلسطيني وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولية ما تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.خبير: لا يوجد منتصر في الحرب بين إسرائيل و"حماس"بدء عودة النازحين إلى شمال غزة وحماس تعتبرها هزيمة للاحتلال ومخططات التهجير
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حصري, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, مصر, أخبار العالم الآن, العالم العربي
حصري, أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, مصر, أخبار العالم الآن, العالم العربي
قيادي في "حماس": زيارة مصر ليست لانتخاب رئيس جديد للمكتب السياسي
حصري
أكد عضو القيادة السياسية لحركة "حماس" في لبنان، مشهور عبد الحليم، أن إسرائيل لا تزال تمارس خروقات وعرقلة في وجه تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، لذلك الوسطاء يتحملون مسؤولية الضغط على الجانب الإسرائيلي لإزالة هذه العراقيل.
وشدد عبد الحليم في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك
"، أن إسرائيل تحاول عرقلة عودة الأهالي إلى شمال غزة وجعل الحياة فيها أشبه بالجحيم، إلا أن الأهالي يصرون على العودة رغم كل الصعاب.
وعن زيارة وفد "حماس" إلى القاهرة، نفى عبد الحليم ما يتم تداوله عن أن الاجتماعات التي جرت هناك هي لاختيار وانتخاب رئيس جديد للمكتب السياسي لـ"حماس"، مشدداً أن للحركة مجلس قيادي وهو من ينتخب رئيساً للمكتب، وأن هذا الأمر لا يزال موضوع نقاش داخلي، وهو أمر منفصل عن زيارة مصر.
وقال عبد الحليم: "ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني يعود إلى الفلسطينيين أنفسهم، وهذا ما يتم بحثه دائما مع السلطة الفلسطينية وبقية الفصائل".
وأمل عبد الحليم أن يكون هناك مراقبة جدية وضغط على إسرائيل من قبل الوسطاء وتحديدا أمريكا، لتطبيق بنود اتفاق وقف إطلاق النار، خصوصا أن حركة "حماس" أبدت مرونة كبيرة وعالية جداً بما يتعلق بالجانب الفلسطيني وعلى المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولية ما تمارسه إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.