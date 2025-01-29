https://sarabic.ae/20250129/مصدر-عسكري-القوات-الأوكرانية-تفجر-منجم-فحم-رئيسي-في-شرق-أوكرانيا-1097259519.html

مصدر عسكري: القوات الأوكرانية تفجر منجم فحم رئيسي في شرق أوكرانيا

مصدر عسكري: القوات الأوكرانية تفجر منجم فحم رئيسي في شرق أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أكد الخبير العسكري والسياسي يان غاغين، بأن القوات الأوكرانية فجرت أكبر منجم لتعدين الفحم، الذي لايزال تحت سيطرة كييف في كراسنوارميسك ( بوكروفسك) بجمهورية... 29.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-29T06:37+0000

2025-01-29T06:37+0000

2025-01-29T06:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال غاغين لوكالة "سبوتنيك": "نعم، بالفعل، كانت هناك معلومات عن تفجير المنجم. ينتمي هذا المنجم إلى شركة ميت إنفيست (التابعة للأوليغارشي الأوكراني رينات) أخميتوفا (جزء من الجمعية المدرجة في روسيا في قائمة الإرهابيين والمتطرفين). وقد تم تفجيرها بناءً على أوامره".وأشار إلى أن تدميره يهدد وجود قطاع الصناعات المعدنية بأكمله في أوكرانيا.وفي الوقت نفسه، أشار غاغين إلى أن الجيش الأوكراني ذكر رواية أخرى كسبب لتفجير اللغم.وأوضح قائلاً: ”يقول الجيش الأوكراني (تم تفجير المنجم ) من أجل منع قواتنا (الروسية ) من استخدام أعمدة المنجم، والاتصالات تحت الأرض لمزيد من التقدم".وقال: "سيكون من الضروري إجراء اختبار للعيوب عندما نحرر هذه المنطقة بالكامل. سيكون من الضروري إجراء تحليل للعيوب في المنجم نفسه - ما الذي يمكن ترميمه، وما إذا كان يمكن استخدامه، وما مدى ثراء رواسب فحم الكوك المتبقية هناك“.وكانت وسائل إعلام أوكرانية قد ذكرت في وقت سابق أن شركة ميتينفيست الأوكرانية لصناعة الصلب أكدت إغلاق المنجم.وفي وقت سابق، صرح مدير شركة "أوكرميتالورغبروم" ألكسندر كالينكوف، بأن منجم كراسنوارميسك هو المنجم الوحيد في البلاد الذي ينتج فحم الكوك، وإذا فقدت القوات المسلحة الأوكرانية هذه المنطقة، فإن أوكرانيا ستواجه نقصًا في هذا الفحم. وقال إن أوكرانيا قد تخفض إنتاجها من الصلب إلى النصف بسبب نقص الفحم.كراسنوارميسك هو مركز إقليمي يقع في شمال غرب جمهورية دونيتسك الشعبية. اعتبارًا من عام 2022، تجاوز عدد سكان المدينة 61 ألف شخص. تضم المدينة تقاطعًا رئيسيًا للسكك الحديدية، حيث تمر عبرها طرق السكك الحديدية ، وتربط دونيتسك بمقاطعة دنيبروبيتروفسك في أوكرانيا.خبير بريطاني: معركة كراسنوارميسك ستجرف زيلينسكي في النهايةالقوات الروسية على بعد 5 كيلومترات من مقاطعة دنيبروبيتروفسك

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