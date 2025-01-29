https://sarabic.ae/20250129/ناشطة-تفند-التهم-الموجهة-لروبين-فاردانيان----1097262764.html

ناشطة تفند التهم الموجهة لروبين فاردانيان

ناشطة تفند التهم الموجهة لروبين فاردانيان

سبوتنيك عربي

فندت الناشطة والصحفية إيفا ميركاتشيفا، التهم الموجهة لوزير الدولة السابق في قره باغ، روبين فاردانيان، مؤكدةً أن الأخير انتقل إلى الجمهورية غير المعترف بها في... 29.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-29T08:18+0000

2025-01-29T08:18+0000

2025-01-29T08:18+0000

العالم

أذربيجان

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وقالت ميركاتشيفا إن "الجانب الأذربيجاني يحاول باستمرار مساواة فاردانيان بالمشاركين في حرب قره باغ، رغم أنه مدني ولم يشارك في الأعمال القتالية في الإقليم، وانتقل إلى الجمهورية غير المعترف بها بعد انتهاء المرحلة الساخنة من المواجهة في المنطقة".وأشارت الناشطة إلى أنه "في 5 ديسمبر، تم تزويد روبن فاردانيان ببروتوكول تم بموجبه إعادة تصنيف التهم الموجهة إليه، وبدلاً من 3 تهم بموجب 3 مواد من القانون الجنائي، تم اتهامه بـ 45 تهمة بموجب 20 مادة من القانون الجنائي".ونوهت الناشطة إلى أن "الوضع العسكري للمحاكمة، التي تجري حاليا في باكو، لا يسمح بتنظيم دفاع كامل عن روبن، ولا لتغطية العملية بالكامل. لدى فاردانيان محام واحد، واجهت الأسرة صعوبة في العثور عليه، لأن مهنة المحاماة تتعرض لضغوط هائلة من السلطات. يبدو أن المحاكمة مفتوحة، حتى أنهم أظهروا مقطع فيديو من قاعة المحكمة، لكن لا توجد صحافة مستقلة هناك".وفي وقت سابق، أفاد المكتب الصحفي لهيئة حرس الحدود الأذربيجانية، بأنه تم اعتقال روبين فاردانيان وزير الدولة السابق في قره باغ غير المعترف بها، أثناء محاولته مغادرة أراضي أذربيجان باتجاه أرمينيا.وأضاف المكتب في بيانه: "في 27 سبتمبر، تم عند نقطة تفتيش لاتشين، وبفضل يقظة عناصر هيئة حرس الحدود الأذربيجانية، اعتقال روبين فاردانيان، المولود في عام 1968، والذي دخل بشكل غير قانوني إلى بلادنا، وتم نقل المعتقل إلى مدينة باكو".

https://sarabic.ae/20250129/واحدة-من-أهم-محاكمات-القرن-محاكمة-قادة-قرة-باغ---1097262345.html

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