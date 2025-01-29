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هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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https://sarabic.ae/20250129/ناشطة-تفند-التهم-الموجهة-لروبين-فاردانيان----1097262764.html
ناشطة تفند التهم الموجهة لروبين فاردانيان
ناشطة تفند التهم الموجهة لروبين فاردانيان
سبوتنيك عربي
فندت الناشطة والصحفية إيفا ميركاتشيفا، التهم الموجهة لوزير الدولة السابق في قره باغ، روبين فاردانيان، مؤكدةً أن الأخير انتقل إلى الجمهورية غير المعترف بها في... 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T08:18+0000
2025-01-29T08:18+0000
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وقالت ميركاتشيفا إن "الجانب الأذربيجاني يحاول باستمرار مساواة فاردانيان بالمشاركين في حرب قره باغ، رغم أنه مدني ولم يشارك في الأعمال القتالية في الإقليم، وانتقل إلى الجمهورية غير المعترف بها بعد انتهاء المرحلة الساخنة من المواجهة في المنطقة".وأشارت الناشطة إلى أنه "في 5 ديسمبر، تم تزويد روبن فاردانيان ببروتوكول تم بموجبه إعادة تصنيف التهم الموجهة إليه، وبدلاً من 3 تهم بموجب 3 مواد من القانون الجنائي، تم اتهامه بـ 45 تهمة بموجب 20 مادة من القانون الجنائي".ونوهت الناشطة إلى أن "الوضع العسكري للمحاكمة، التي تجري حاليا في باكو، لا يسمح بتنظيم دفاع كامل عن روبن، ولا لتغطية العملية بالكامل. لدى فاردانيان محام واحد، واجهت الأسرة صعوبة في العثور عليه، لأن مهنة المحاماة تتعرض لضغوط هائلة من السلطات. يبدو أن المحاكمة مفتوحة، حتى أنهم أظهروا مقطع فيديو من قاعة المحكمة، لكن لا توجد صحافة مستقلة هناك".وفي وقت سابق، أفاد المكتب الصحفي لهيئة حرس الحدود الأذربيجانية، بأنه تم اعتقال روبين فاردانيان وزير الدولة السابق في قره باغ غير المعترف بها، أثناء محاولته مغادرة أراضي أذربيجان باتجاه أرمينيا.وأضاف المكتب في بيانه: "في 27 سبتمبر، تم عند نقطة تفتيش لاتشين، وبفضل يقظة عناصر هيئة حرس الحدود الأذربيجانية، اعتقال روبين فاردانيان، المولود في عام 1968، والذي دخل بشكل غير قانوني إلى بلادنا، وتم نقل المعتقل إلى مدينة باكو".
https://sarabic.ae/20250129/واحدة-من-أهم-محاكمات-القرن-محاكمة-قادة-قرة-باغ---1097262345.html
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العالم, أذربيجان, أرمينيا
العالم, أذربيجان, أرمينيا

ناشطة تفند التهم الموجهة لروبين فاردانيان

08:18 GMT 29.01.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورروبين فاردانيان وزير الدولة السابق في قره باغ
روبين فاردانيان وزير الدولة السابق في قره باغ - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
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تابعنا عبر
فندت الناشطة والصحفية إيفا ميركاتشيفا، التهم الموجهة لوزير الدولة السابق في قره باغ، روبين فاردانيان، مؤكدةً أن الأخير انتقل إلى الجمهورية غير المعترف بها في قره باغ بعد انتهاء العمليات العسكرية في المنطقة.
وقالت ميركاتشيفا إن "الجانب الأذربيجاني يحاول باستمرار مساواة فاردانيان بالمشاركين في حرب قره باغ، رغم أنه مدني ولم يشارك في الأعمال القتالية في الإقليم، وانتقل إلى الجمهورية غير المعترف بها بعد انتهاء المرحلة الساخنة من المواجهة في المنطقة".
وأشارت الناشطة إلى أنه "في 5 ديسمبر، تم تزويد روبن فاردانيان ببروتوكول تم بموجبه إعادة تصنيف التهم الموجهة إليه، وبدلاً من 3 تهم بموجب 3 مواد من القانون الجنائي، تم اتهامه بـ 45 تهمة بموجب 20 مادة من القانون الجنائي".
روبين فاردانيان وزير الدولة السابق في قره باغ - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
واحدة من أهم محاكمات القرن... محاكمة روبين فاردانيان
08:11 GMT

وشددت الناشطة على أن "مثل هذا التوسع في القضية يتطلب أدلة، ولكن من الواضح أنه لا يوجد مكان للحصول عليها. ولذلك فإن قضيته تبدأ في عام 1987، وهو أمر سخيف في حد ذاته، حيث أنه في عام 1987 كان روبن يبلغ من العمر 19 عاماً!! ودرس في جامعة موسكو الحكومية ولم يكن من الممكن أن يشارك في أحداث عام 1987 وما تلاها أيضاً. إن نسب مشاركته في الأحداث التي وقعت حول ناغورني قره باغ في الثمانينيات وما بعدها هو أسلوب تحقيق عاجز، يجذب الأدلة من العدم، وحرفيًا "من خلف الأذنين".

ونوهت الناشطة إلى أن "الوضع العسكري للمحاكمة، التي تجري حاليا في باكو، لا يسمح بتنظيم دفاع كامل عن روبن، ولا لتغطية العملية بالكامل. لدى فاردانيان محام واحد، واجهت الأسرة صعوبة في العثور عليه، لأن مهنة المحاماة تتعرض لضغوط هائلة من السلطات. يبدو أن المحاكمة مفتوحة، حتى أنهم أظهروا مقطع فيديو من قاعة المحكمة، لكن لا توجد صحافة مستقلة هناك".
وفي وقت سابق، أفاد المكتب الصحفي لهيئة حرس الحدود الأذربيجانية، بأنه تم اعتقال روبين فاردانيان وزير الدولة السابق في قره باغ غير المعترف بها، أثناء محاولته مغادرة أراضي أذربيجان باتجاه أرمينيا.
وأضاف المكتب في بيانه: "في 27 سبتمبر، تم عند نقطة تفتيش لاتشين، وبفضل يقظة عناصر هيئة حرس الحدود الأذربيجانية، اعتقال روبين فاردانيان، المولود في عام 1968، والذي دخل بشكل غير قانوني إلى بلادنا، وتم نقل المعتقل إلى مدينة باكو".
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