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قطاع غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار
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المقهى الثقافي
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هي افة ليست بالجديدة، أسبابها كثيرة، ونتائجها أكثر، تضرب المجتمع، فتعيث به فسادًا، إنها البطالة
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https://sarabic.ae/20250129/واحدة-من-أهم-محاكمات-القرن-محاكمة-قادة-قرة-باغ---1097262345.html
واحدة من أهم محاكمات القرن... محاكمة روبين فاردانيان
واحدة من أهم محاكمات القرن... محاكمة روبين فاردانيان
سبوتنيك عربي
أكدت الناشطة والصحفية إيفا ميركاتشيفا، اليوم الأربعاء، أن أذربيجان تجري حاليًا محاكمة مواطنين أرمن تم اعتقالهم أثناء محاولتهم مغادرة البلاد، في سبتمبر/أيلول... 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T08:11+0000
2025-01-29T08:15+0000
روسيا
العالم
أذربيجان
أرمينيا
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وأشارت ميركاتشيفا إلى أن محاكمة الأسرى الأرمن في باكو قد تصبح واحدة من أهم المحاكمات في القرن الحالي، لأنها تتعلق بصراع طويل الأمد بين شعبين. وهذه في الواقع محاكمة للشعب الأرمني. وعلى أعتاب توقيع معاهدة السلام، يمكن لأرمينيا أن تلعب دورا نشطا في مصير أسرى باكو، وعلى وجه الخصوص روبين فاردانيان، نظرا لحجم المشاريع الإنسانية التي قام بها في أرمينيا.وقالت ميركاتشيفا: "لكن اليوم، لم تبذل السلطات الأرمينية أي جهد لحماية مواطنيها. علاوة على ذلك، فإن تصريحات رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، تجعل الجميع يعتقد أن الأمر بالنسبة لهم هو مسألة تنافس سياسي أكثر منه قرارًا بشأن مصير الناس".ونوهت ميركاتشيفا إلى أنه لا توجد أي جريمة جنائية ضد روبين فاردانيان ولا يمكن أن تكون هناك أي جريمة. ولذلك، هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن هذه مسألة سياسية بحتة. ويتعرض التحقيق ومحامو الدفاع والمحكمة لضغوط غير مسبوقة من قبل السلطات الأذربيجانية.وقال فاردانيان: "أعلن مرة أخرى براءتي الكاملة وبراءة مواطني وأطالب بوقف هذه القضية المسيسة ضدنا على الفور".وفي وقت سابق، أفاد المكتب الصحفي لهيئة حرس الحدود الأذربيجانية، بأنه تم اعتقال روبين فاردانيان وزير الدولة السابق في قره باغ غير المعترف بها، أثناء محاولته مغادرة أراضي أذربيجان باتجاه أرمينيا.وأضاف المكتب في بيانه: "في 27 سبتمبر، تم عند نقطة تفتيش لاتشين، وبفضل يقظة عناصر هيئة حرس الحدود الأذربيجانية، اعتقال روبين فاردانيان، المولود في عام 1968، والذي دخل بشكل غير قانوني إلى بلادنا، وتم نقل المعتقل إلى مدينة باكو".الخارجية الأذربيجانية: باكو تهدف إلى تطبيع العلاقات مع أرمينيالافروف ونظيره الأرميني يعقدان مؤتمرا صحفيا في موسكو
https://sarabic.ae/20240612/الدفاع-الأذربيجانية-انتهاء-عملية-سحب-قوات-حفظ-السلام-الروسية-من-إقليم-قره-باغ--1089780689.html
https://sarabic.ae/20241107/الاستخبارت-الخارجية-الروسية-الولايات-المتحدة-تدفع-أرمينيا-باستمرار-نحو-الانتحار-الوطني-1094562162.html
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روسيا, العالم, أذربيجان, أرمينيا
روسيا, العالم, أذربيجان, أرمينيا

واحدة من أهم محاكمات القرن... محاكمة روبين فاردانيان

08:11 GMT 29.01.2025 (تم التحديث: 08:15 GMT 29.01.2025)
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورروبين فاردانيان وزير الدولة السابق في قره باغ
روبين فاردانيان وزير الدولة السابق في قره باغ - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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تابعنا عبر
أكدت الناشطة والصحفية إيفا ميركاتشيفا، اليوم الأربعاء، أن أذربيجان تجري حاليًا محاكمة مواطنين أرمن تم اعتقالهم أثناء محاولتهم مغادرة البلاد، في سبتمبر/أيلول 2023، وهم القادة السابقون لآرتساخ (قره باغ). ومن بينهم رجل الأعمال روبين فاردانيان، الذي اشتهرت مبادراته الإنسانية في مختلف أنحاء العالم.
وأشارت ميركاتشيفا إلى أن محاكمة الأسرى الأرمن في باكو قد تصبح واحدة من أهم المحاكمات في القرن الحالي، لأنها تتعلق بصراع طويل الأمد بين شعبين. وهذه في الواقع محاكمة للشعب الأرمني. وعلى أعتاب توقيع معاهدة السلام، يمكن لأرمينيا أن تلعب دورا نشطا في مصير أسرى باكو، وعلى وجه الخصوص روبين فاردانيان، نظرا لحجم المشاريع الإنسانية التي قام بها في أرمينيا.
وقالت ميركاتشيفا: "لكن اليوم، لم تبذل السلطات الأرمينية أي جهد لحماية مواطنيها. علاوة على ذلك، فإن تصريحات رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، تجعل الجميع يعتقد أن الأمر بالنسبة لهم هو مسألة تنافس سياسي أكثر منه قرارًا بشأن مصير الناس".
وأضافت ميركاتشيفا أنه "في سبتمبر/أيلول 2024، جرت مناقشة غيابية بين باشينيان وروبن فاردانيان. وردا على سؤال باشينيان "لأي غرض، وبأي ضمانات، وبأي وعود" وصل روبن إلى قره باغ، أجاب فاردانيان أن كل أفعاله كانت "مدفوعة بالقلق على مصير آرتساخ وشعبها".
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12 يونيو 2024, 11:45 GMT
ونوهت ميركاتشيفا إلى أنه لا توجد أي جريمة جنائية ضد روبين فاردانيان ولا يمكن أن تكون هناك أي جريمة. ولذلك، هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن هذه مسألة سياسية بحتة. ويتعرض التحقيق ومحامو الدفاع والمحكمة لضغوط غير مسبوقة من قبل السلطات الأذربيجانية.
وفي اليوم السابق للمحاكمة، قدم روبين فاردانيان استئنافًا من خلال عائلته. وفي إفادته، أكد روبين فاردانيان أنه لم يدل بأي شهادة طوال فترة التحقيق التي استمرت قرابة عام ونصف العام، ولم يوقع على أي بروتوكولات، ولم يكن مطلعا حقا على القضية.
وقال فاردانيان: "أعلن مرة أخرى براءتي الكاملة وبراءة مواطني وأطالب بوقف هذه القضية المسيسة ضدنا على الفور".
الوضع في أرمينيا - احتجاجات ضد رئيس الوزراء نيكولاي باشينيان،بعد تصريحه حول أن سبب هزيمة أرمينيا في حرب قره باغ هو الأسلحة الروسية السيئة، أمام مبنى الحكومة الأرمنية في يريفان، 25 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2024
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وفي وقت سابق، أفاد المكتب الصحفي لهيئة حرس الحدود الأذربيجانية، بأنه تم اعتقال روبين فاردانيان وزير الدولة السابق في قره باغ غير المعترف بها، أثناء محاولته مغادرة أراضي أذربيجان باتجاه أرمينيا.
وأضاف المكتب في بيانه: "في 27 سبتمبر، تم عند نقطة تفتيش لاتشين، وبفضل يقظة عناصر هيئة حرس الحدود الأذربيجانية، اعتقال روبين فاردانيان، المولود في عام 1968، والذي دخل بشكل غير قانوني إلى بلادنا، وتم نقل المعتقل إلى مدينة باكو".
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