https://sarabic.ae/20250129/واحدة-من-أهم-محاكمات-القرن-محاكمة-قادة-قرة-باغ---1097262345.html

واحدة من أهم محاكمات القرن... محاكمة روبين فاردانيان

واحدة من أهم محاكمات القرن... محاكمة روبين فاردانيان

سبوتنيك عربي

أكدت الناشطة والصحفية إيفا ميركاتشيفا، اليوم الأربعاء، أن أذربيجان تجري حاليًا محاكمة مواطنين أرمن تم اعتقالهم أثناء محاولتهم مغادرة البلاد، في سبتمبر/أيلول... 29.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-29T08:11+0000

2025-01-29T08:11+0000

2025-01-29T08:15+0000

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وأشارت ميركاتشيفا إلى أن محاكمة الأسرى الأرمن في باكو قد تصبح واحدة من أهم المحاكمات في القرن الحالي، لأنها تتعلق بصراع طويل الأمد بين شعبين. وهذه في الواقع محاكمة للشعب الأرمني. وعلى أعتاب توقيع معاهدة السلام، يمكن لأرمينيا أن تلعب دورا نشطا في مصير أسرى باكو، وعلى وجه الخصوص روبين فاردانيان، نظرا لحجم المشاريع الإنسانية التي قام بها في أرمينيا.وقالت ميركاتشيفا: "لكن اليوم، لم تبذل السلطات الأرمينية أي جهد لحماية مواطنيها. علاوة على ذلك، فإن تصريحات رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، تجعل الجميع يعتقد أن الأمر بالنسبة لهم هو مسألة تنافس سياسي أكثر منه قرارًا بشأن مصير الناس".ونوهت ميركاتشيفا إلى أنه لا توجد أي جريمة جنائية ضد روبين فاردانيان ولا يمكن أن تكون هناك أي جريمة. ولذلك، هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن هذه مسألة سياسية بحتة. ويتعرض التحقيق ومحامو الدفاع والمحكمة لضغوط غير مسبوقة من قبل السلطات الأذربيجانية.وقال فاردانيان: "أعلن مرة أخرى براءتي الكاملة وبراءة مواطني وأطالب بوقف هذه القضية المسيسة ضدنا على الفور".وفي وقت سابق، أفاد المكتب الصحفي لهيئة حرس الحدود الأذربيجانية، بأنه تم اعتقال روبين فاردانيان وزير الدولة السابق في قره باغ غير المعترف بها، أثناء محاولته مغادرة أراضي أذربيجان باتجاه أرمينيا.وأضاف المكتب في بيانه: "في 27 سبتمبر، تم عند نقطة تفتيش لاتشين، وبفضل يقظة عناصر هيئة حرس الحدود الأذربيجانية، اعتقال روبين فاردانيان، المولود في عام 1968، والذي دخل بشكل غير قانوني إلى بلادنا، وتم نقل المعتقل إلى مدينة باكو".الخارجية الأذربيجانية: باكو تهدف إلى تطبيع العلاقات مع أرمينيالافروف ونظيره الأرميني يعقدان مؤتمرا صحفيا في موسكو

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