https://sarabic.ae/20250130/القوات-الروسية-تضيق-مساحة-مناورات-قوات-نظام-كييف-في-اتجاه-كوبيانسك-1097300060.html

القوات الروسية تضيق مساحة مناورات قوات نظام كييف في اتجاه كوبيانسك

القوات الروسية تضيق مساحة مناورات قوات نظام كييف في اتجاه كوبيانسك

سبوتنيك عربي

أكد الخبير العسكري والمقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، أن القوات الروسية، تستمر في تعزيز نجاحها في اتجاه كوبيانسك، شمال شرق نوفايا كروغلياكوفكا في مقاطعة خاركوف،... 30.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-30T07:34+0000

2025-01-30T07:34+0000

2025-01-30T07:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "تواصل وحدات القوات المسلحة الروسية، تضييق الخناق على العدو شمال شرق بلدة نوفايا كروغلياكوفكا (مقاطعة خاركوف). وفي سياق العمل القتالي المخطط له، تمكنت الوحدات من تضييق مساحة مناورة القوات المسلحة الأوكرانية، إلى مساحة 16 كيلومتر مربع".وأضاف أن التعزيزات التي أُرسلت إلى المنطقة لم تصل إلى وجهتها بسبب استهدافها من قبل القوات الروسية، على مداخل بوغوسلافيا في مقاطعة خاركوف.وأشار ماروتشكو إلى أنه بسبب الخسارة الكاملة للقدرة القتالية، اضطرت الوحدة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، إلى العودة إلى نقطة انتشارها المؤقتة للتعافي.ووفقًا لماروتشكو، اضطرت القيادة الأوكرانية إلى سحب الأفراد من مناطق أخرى ونقلهم إلى قطاع كوبيانسك، بسبب التقدم الناجح للقوات المسلحة الروسية، على طول الضفة اليمنى لنهر "أوسكول" بالقرب من غولوبوفكا. وأوضح أن هذه البلدة مهمة بالنسبة للقوات المسلحة الروسية، وتقع على بعد 3 كيلومترات من الضواحي الشمالية لمدينة كوبيانسك.وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.الجيش الروسي يطرد القوات المسلحة الأوكرانية من مواقعها في تشاسوف يارخبير عسكري: القوات الروسية تتحصن على بعد 4 كيلومترات من كوبيانسك

https://sarabic.ae/20241210/القوات-الروسية-تتوغل-في-اتجاهين-على-محور-لوغانسك-1095645361.html

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