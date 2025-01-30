https://sarabic.ae/20250130/القوات-الروسية-تضيق-مساحة-مناورات-قوات-نظام-كييف-في-اتجاه-كوبيانسك-1097300060.html
القوات الروسية تضيق مساحة مناورات قوات نظام كييف في اتجاه كوبيانسك
القوات الروسية تضيق مساحة مناورات قوات نظام كييف في اتجاه كوبيانسك
سبوتنيك عربي
أكد الخبير العسكري والمقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، أن القوات الروسية، تستمر في تعزيز نجاحها في اتجاه كوبيانسك، شمال شرق نوفايا كروغلياكوفكا في مقاطعة خاركوف،... 30.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-30T07:34+0000
2025-01-30T07:34+0000
2025-01-30T07:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "تواصل وحدات القوات المسلحة الروسية، تضييق الخناق على العدو شمال شرق بلدة نوفايا كروغلياكوفكا (مقاطعة خاركوف). وفي سياق العمل القتالي المخطط له، تمكنت الوحدات من تضييق مساحة مناورة القوات المسلحة الأوكرانية، إلى مساحة 16 كيلومتر مربع".وأضاف أن التعزيزات التي أُرسلت إلى المنطقة لم تصل إلى وجهتها بسبب استهدافها من قبل القوات الروسية، على مداخل بوغوسلافيا في مقاطعة خاركوف.وأشار ماروتشكو إلى أنه بسبب الخسارة الكاملة للقدرة القتالية، اضطرت الوحدة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، إلى العودة إلى نقطة انتشارها المؤقتة للتعافي.ووفقًا لماروتشكو، اضطرت القيادة الأوكرانية إلى سحب الأفراد من مناطق أخرى ونقلهم إلى قطاع كوبيانسك، بسبب التقدم الناجح للقوات المسلحة الروسية، على طول الضفة اليمنى لنهر "أوسكول" بالقرب من غولوبوفكا. وأوضح أن هذه البلدة مهمة بالنسبة للقوات المسلحة الروسية، وتقع على بعد 3 كيلومترات من الضواحي الشمالية لمدينة كوبيانسك.وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.الجيش الروسي يطرد القوات المسلحة الأوكرانية من مواقعها في تشاسوف يارخبير عسكري: القوات الروسية تتحصن على بعد 4 كيلومترات من كوبيانسك
https://sarabic.ae/20241210/القوات-الروسية-تتوغل-في-اتجاهين-على-محور-لوغانسك-1095645361.html
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روسيا
القوات الروسية تضيق مساحة مناورات قوات نظام كييف في اتجاه كوبيانسك
أكد الخبير العسكري والمقدم المتقاعد أندريه ماروتشكو، أن القوات الروسية، تستمر في تعزيز نجاحها في اتجاه كوبيانسك، شمال شرق نوفايا كروغلياكوفكا في مقاطعة خاركوف، حيث تمكنت من تضييق مساحة مناورات القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال ماروتشكو لوكالة "سبوتنيك": "تواصل وحدات القوات المسلحة الروسية، تضييق الخناق على العدو شمال شرق بلدة نوفايا كروغلياكوفكا (مقاطعة خاركوف). وفي سياق العمل القتالي المخطط له، تمكنت الوحدات من تضييق مساحة مناورة القوات المسلحة الأوكرانية، إلى مساحة 16 كيلومتر مربع".
وتابع: "الوحدة الأوكرانية، بعد أن وجدت نفسها في مأزق ناري، بدأت تتكبد خسائر كبيرة بشكل غير معقول، كما أن التحصينات المتقدمة للمسلحين الأوكرانيين، التي تقع على ارتفاع مهيمن، في الواقع، تحولت إلى دفاع دائري".
وأضاف أن التعزيزات التي أُرسلت إلى المنطقة لم تصل إلى وجهتها بسبب استهدافها من قبل القوات الروسية، على مداخل بوغوسلافيا في مقاطعة خاركوف.
10 ديسمبر 2024, 05:28 GMT
وأشار ماروتشكو إلى أنه بسبب الخسارة الكاملة للقدرة القتالية، اضطرت الوحدة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، إلى العودة إلى نقطة انتشارها المؤقتة للتعافي.
ووفقًا لماروتشكو، اضطرت القيادة الأوكرانية إلى سحب الأفراد من مناطق أخرى ونقلهم إلى قطاع كوبيانسك، بسبب التقدم الناجح للقوات المسلحة الروسية، على طول الضفة اليمنى لنهر "أوسكول" بالقرب من غولوبوفكا. وأوضح أن هذه البلدة مهمة بالنسبة للقوات المسلحة الروسية، وتقع على بعد 3 كيلومترات من الضواحي الشمالية لمدينة كوبيانسك.
وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.