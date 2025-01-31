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القوات الروسية تحرر بلدة نوفوفاسيليفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية
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تقرير: معبر رفح يستعد لإعادة فتح بواباته اليوم الجمعة
تقرير: معبر رفح يستعد لإعادة فتح بواباته اليوم الجمعة
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، سيفتتح اليوم الجمعة، وليس يوم الأحد المقبل، كما كان مقررا في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. 31.01.2025, سبوتنيك عربي
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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بأن معبر رفح الحدودي سيفتتح اليوم وليس يوم الأحد المقبل، كما كان مقررا في الاتفاق الموقع بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل.وذكرت القناة الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، أن الجرحى والمصابين الفلسطينيين يمكنهم السفر إلى الخارج للعلاج عن طريق معبر رفح الحدودي مع مصر، على أن يسمح لهم بالعودة بعد الانتهاء من العلاج.وأوضحت القناة أن "هذا القرار يأتي حتى قبل الإفراج عن دفعة جديدة من الرهائن والمحتجزين الإسرائيليين، غدا السبت، وذلك بحسب اتفاق المرحلة الأولى في صفقة الأسرى الموقعة بين حماس وتل أبيب".وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أمس الخميس، أن خطة إعادة معبر رفح الحدودي ستكون عبر تأمين قوة شرطية أوروبية متعددة الجنسيات، وأنه من المقرر أن يبدأ العمل بالخطة الإسرائيلية الجديدة، في فبراير/ شباط المقبل، باعتبارها جزءا من اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، بدعوى منع تهريب الأسلحة والمسلحين عبر الحدود.وتأتي إعادة فتح معبر رفح ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار من 3 مراحل بين "حماس" وإسرائيل، يهدف إلى تمكين وصول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة.وفي المرحلة الأولى، سيتم نشر عدد محدود من خبراء الحدود الأوروبيين وموظفي الدعم للإشراف على عمليات التفتيش الحدودية، إذا أمكن ذلك، ابتداء من بداية فبراير المقبل، بحسب الاتفاق.ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة، كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
https://sarabic.ae/20250127/وزير-الخارجية-المصري-معبر-رفح-الحدودي-مع-غزة-سيعمل-قريباً-1097221980.html
https://sarabic.ae/20250130/بدء-مراسم-تسليم-الأسرى-الإسرائيليين-من-غزة--1097301789.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

تقرير: معبر رفح يستعد لإعادة فتح بواباته اليوم الجمعة

09:13 GMT 31.01.2025
© Sputnik . سSبدء دخول شاحنات المساعدات عبر معبر رفح لقطاع غزة
بدء دخول شاحنات المساعدات عبر معبر رفح لقطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
© Sputnik . سS
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، سيفتتح اليوم الجمعة، وليس يوم الأحد المقبل، كما كان مقررا في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بأن معبر رفح الحدودي سيفتتح اليوم وليس يوم الأحد المقبل، كما كان مقررا في الاتفاق الموقع بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل.
وذكرت القناة الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، أن الجرحى والمصابين الفلسطينيين يمكنهم السفر إلى الخارج للعلاج عن طريق معبر رفح الحدودي مع مصر، على أن يسمح لهم بالعودة بعد الانتهاء من العلاج.
وأوضحت القناة أن "هذا القرار يأتي حتى قبل الإفراج عن دفعة جديدة من الرهائن والمحتجزين الإسرائيليين، غدا السبت، وذلك بحسب اتفاق المرحلة الأولى في صفقة الأسرى الموقعة بين حماس وتل أبيب".
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
وزير الخارجية المصري: معبر رفح الحدودي مع غزة سيعمل "قريبا"
27 يناير, 23:47 GMT
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أمس الخميس، أن خطة إعادة معبر رفح الحدودي ستكون عبر تأمين قوة شرطية أوروبية متعددة الجنسيات، وأنه من المقرر أن يبدأ العمل بالخطة الإسرائيلية الجديدة، في فبراير/ شباط المقبل، باعتبارها جزءا من اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، بدعوى منع تهريب الأسلحة والمسلحين عبر الحدود.

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، أن "الاتحاد الأوروبي سيرسل 100 ضابط حدودي وكلابا مدربة، للإشراف على إدارة المعبر، على أن يتم تعزيز الأمن بوجود حراس لحماية الضباط الأوروبيين، فيما تتولى السلطة الفلسطينية توفير ضباط لمراقبة الحدود".

وتأتي إعادة فتح معبر رفح ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار من 3 مراحل بين "حماس" وإسرائيل، يهدف إلى تمكين وصول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي المرحلة الأولى، سيتم نشر عدد محدود من خبراء الحدود الأوروبيين وموظفي الدعم للإشراف على عمليات التفتيش الحدودية، إذا أمكن ذلك، ابتداء من بداية فبراير المقبل، بحسب الاتفاق.
حركة حماس تسلم 4 مجندات إسرائيليات، ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل المحتجزين والأسرى مع إسرائيل إلى لجنة الصليب الأحمر. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.01.2025
بدء مراسم تسليم الدفعة الثالثة من المحتجزين الإسرائيليين في غزة
أمس, 08:26 GMT
ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة، كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتشمل الصفقة، في مرحلتها الأولى، الإفراج عن 290 أسيرا فلسطينيا من المحكومين بالمؤبد، وتضم أيضا جميع الأطفال والنساء وعددهم 95 شخصا، بينهم 87 أسيرة.

ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.
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