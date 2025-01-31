https://sarabic.ae/20250131/تقرير-معبر-رفح-يستعد-لإعادة-فتح-بواباته-اليوم-الجمعة-1097338436.html

تقرير: معبر رفح يستعد لإعادة فتح بواباته اليوم الجمعة

تقرير: معبر رفح يستعد لإعادة فتح بواباته اليوم الجمعة

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، سيفتتح اليوم الجمعة، وليس يوم الأحد المقبل، كما كان مقررا في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. 31.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-31T09:13+0000

2025-01-31T09:13+0000

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، بأن معبر رفح الحدودي سيفتتح اليوم وليس يوم الأحد المقبل، كما كان مقررا في الاتفاق الموقع بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل.وذكرت القناة الإسرائيلية، على موقعها الإلكتروني، أن الجرحى والمصابين الفلسطينيين يمكنهم السفر إلى الخارج للعلاج عن طريق معبر رفح الحدودي مع مصر، على أن يسمح لهم بالعودة بعد الانتهاء من العلاج.وأوضحت القناة أن "هذا القرار يأتي حتى قبل الإفراج عن دفعة جديدة من الرهائن والمحتجزين الإسرائيليين، غدا السبت، وذلك بحسب اتفاق المرحلة الأولى في صفقة الأسرى الموقعة بين حماس وتل أبيب".وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أمس الخميس، أن خطة إعادة معبر رفح الحدودي ستكون عبر تأمين قوة شرطية أوروبية متعددة الجنسيات، وأنه من المقرر أن يبدأ العمل بالخطة الإسرائيلية الجديدة، في فبراير/ شباط المقبل، باعتبارها جزءا من اتفاق بين إسرائيل وحركة حماس، بدعوى منع تهريب الأسلحة والمسلحين عبر الحدود.وتأتي إعادة فتح معبر رفح ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار من 3 مراحل بين "حماس" وإسرائيل، يهدف إلى تمكين وصول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة.وفي المرحلة الأولى، سيتم نشر عدد محدود من خبراء الحدود الأوروبيين وموظفي الدعم للإشراف على عمليات التفتيش الحدودية، إذا أمكن ذلك، ابتداء من بداية فبراير المقبل، بحسب الاتفاق.ويظهر الاتفاق الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية، أنه سيتم الإفراج عن 1904 أسرى فلسطينيين في المجمل، بينهم 737 أسيرا محتجزين في السجون الإسرائيلية، بالإضافة إلى 1167 فلسطينيا من قطاع غزة، كانوا قد اعتقلوا خلال العمليات البرية، ولم يشاركوا في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.ويتألف الاتفاق من 3 مراحل، تبلغ مدة كل منها 42 يوما، وتشمل المرحلة الأولى الإفراج عن 33 إسرائيليا محتجزين في قطاع غزة من أصل 98 محتجزا، سواء كانوا أحياء أو أمواتا، وذلك مقابل الإفراج بالمرحلة الأولى عن مئات الأسرى الفلسطينيين.

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