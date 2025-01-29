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دولة أوروبية تخطط لإرسال خبراء إدارة حدود إلى معبر رفح
دولة أوروبية تخطط لإرسال خبراء إدارة حدود إلى معبر رفح
سبوتنيك عربي
قالت وسائل إعلام ألمانية، إن "الحكومة الألمانية تخطط لإرسال خبراء في إدارة الحدود إلى معبر رفح بين مصر وقطاع غزة". 29.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-29T06:59+0000
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ووفقا لما قالته مصادر حكومية، فإن "برلين تعتزم تعديل قرار لمجلس الوزراء صدر عام 2005، كان يسمح بإرسال أفراد غير مسلحين فقط"، مشيرة إلى أن التعديل سيتيح نشر قوات مسلحة، نظرا للظروف الأمنية الحالية التي تعتبر خطرة للغاية على الحراس غير المسلحين.وقد يكون هذا الانتشار جزءا من بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح، التي من المقرر أن تستأنف عملياتها بعد توقف دام سنوات.وكانت هذه البعثة قد أُنشئت لأول مرة عام 2005 للمساعدة في ضبط المعبر، لكنها علقت عملياتها عام 2007 بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، إذ رفض الاتحاد الأوروبي التعاون مع الحركة. وتأتي إعادة فتح معبر رفح ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار من ثلاث مراحل بين حماس وإسرائيل، يهدف إلى تمكين وصول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة.وفي المرحلة الأولى، سيتم نشر عدد محدود من خبراء الحدود الأوروبيين وموظفي الدعم للإشراف على عمليات التفتيش الحدودية، إذا أمكن ذلك اعتبارا من بداية فبراير/ شباط المقبل.وأعلنت حركة حماس، في وقت سابق من اليوم، الإفراج عن 4 مجندات إسرائيليات، ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل المحتجزين والأسرى مع إسرائيل.ونشر مكتب "إعلام الأسرى" في قطاع غزة، في وقت سابق، "قائمة تضم أسماء 200 أسير فلسطيني مقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية".وقال المكتب التابع لحركة حماس، إن القائمة تشمل"121 محكوما بالمؤبد، و79 من ذوي الأحكام العالية"، مشيرا إلى أن "هناك 70 أسيرا من ذوي المؤبدات المقرر الإفراج عنهم اليوم سيتم إبعادهم خارج فلسطين".وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الصفقة، المكونة من 3 مراحل، 3 أسابيع مع إعادة 33 محتجزا من غزة، مقابل نحو 1900 أسير فلسطيني.وفي نهاية الأسبوع الماضي، أفرجت "حماس" عن 3 محتجزات إسرائيليات، مقابل 90 أسيرا فلسطينيا في سجون إسرائيل.
https://sarabic.ae/20250119/عودة-آلاف-النازحين-الفلسطينيين-إلى-رفح-جنوبي-القطاع-بعد-470-يوما-من-الحرب-1096947087.html
https://sarabic.ae/20250127/وزير-الخارجية-المصري-معبر-رفح-الحدودي-مع-غزة-سيعمل-قريباً-1097221980.html
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أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار ألمانيا, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الاتحاد الأوروبي, أخبار ألمانيا, أخبار العالم الآن, العالم

دولة أوروبية تخطط لإرسال خبراء إدارة حدود إلى معبر رفح

06:59 GMT 29.01.2025
© Sputnik . WAEL MAGDIمعبر رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة
معبر رفح على الحدود المصرية مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.01.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
قالت وسائل إعلام ألمانية، إن "الحكومة الألمانية تخطط لإرسال خبراء في إدارة الحدود إلى معبر رفح بين مصر وقطاع غزة".
ووفقا لما قالته مصادر حكومية، فإن "برلين تعتزم تعديل قرار لمجلس الوزراء صدر عام 2005، كان يسمح بإرسال أفراد غير مسلحين فقط"، مشيرة إلى أن التعديل سيتيح نشر قوات مسلحة، نظرا للظروف الأمنية الحالية التي تعتبر خطرة للغاية على الحراس غير المسلحين.
وقد يكون هذا الانتشار جزءا من بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في معبر رفح، التي من المقرر أن تستأنف عملياتها بعد توقف دام سنوات.
عودة آلاف النازحين الفلسطينيين إلى رفح جنوبي القطاع بعد 470 يوما من الحرب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2025
عودة آلاف النازحين الفلسطينيين إلى رفح جنوبي القطاع بعد 470 يوما من الحرب
19 يناير, 19:07 GMT
وكانت هذه البعثة قد أُنشئت لأول مرة عام 2005 للمساعدة في ضبط المعبر، لكنها علقت عملياتها عام 2007 بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، إذ رفض الاتحاد الأوروبي التعاون مع الحركة.
وتأتي إعادة فتح معبر رفح ضمن اتفاق لوقف إطلاق النار من ثلاث مراحل بين حماس وإسرائيل، يهدف إلى تمكين وصول كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي المرحلة الأولى، سيتم نشر عدد محدود من خبراء الحدود الأوروبيين وموظفي الدعم للإشراف على عمليات التفتيش الحدودية، إذا أمكن ذلك اعتبارا من بداية فبراير/ شباط المقبل.
وأعلنت حركة حماس، في وقت سابق من اليوم، الإفراج عن 4 مجندات إسرائيليات، ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل المحتجزين والأسرى مع إسرائيل.
وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
وزير الخارجية المصري: معبر رفح الحدودي مع غزة سيعمل "قريبا"
27 يناير, 23:47 GMT
ونشر مكتب "إعلام الأسرى" في قطاع غزة، في وقت سابق، "قائمة تضم أسماء 200 أسير فلسطيني مقرر الإفراج عنهم من السجون الإسرائيلية".
وقال المكتب التابع لحركة حماس، إن القائمة تشمل"121 محكوما بالمؤبد، و79 من ذوي الأحكام العالية"، مشيرا إلى أن "هناك 70 أسيرا من ذوي المؤبدات المقرر الإفراج عنهم اليوم سيتم إبعادهم خارج فلسطين".
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الصفقة، المكونة من 3 مراحل، 3 أسابيع مع إعادة 33 محتجزا من غزة، مقابل نحو 1900 أسير فلسطيني.
وفي نهاية الأسبوع الماضي، أفرجت "حماس" عن 3 محتجزات إسرائيليات، مقابل 90 أسيرا فلسطينيا في سجون إسرائيل.
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