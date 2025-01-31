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https://sarabic.ae/20250131/وكالة-الأونروا-توضح-لـسبوتنيك-وضع-الخدمات-التي-تقدمها-في-ظل-الحظر-الإسرائيلي-1097359486.html
وكالة الأونروا توضح لـ"سبوتنيك" وضع الخدمات التي تقدمها في ظل الحظر الإسرائيلي
وكالة الأونروا توضح لـ"سبوتنيك" وضع الخدمات التي تقدمها في ظل الحظر الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
كشف الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عن وضع الخدمات التي تقدمها الوكالة في القدس، بعد دخول الحظر... 31.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-31T17:59+0000
2025-01-31T17:59+0000
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وقال أبو حسنة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "الحظر الإسرائيلي على الوكالة طُبّق على مقر رئاسة عمليات الضفة الغربية في مقر الأونروا بالشيخ جراح، حيث لا يذهب الموظفون إلى مقر عملهم هناك، بيد أن العيادات الصحية، والمدارس لا تزال تعمل كالمعتاد حتى الآن".وأوضح أن "الإجراءات التي تتخذها إسرائيل ضد وكالة الأونروا خطيرة جدًا، وفي حال تطبيقها بالضفة وقطاع غزة، من شأنها أن تؤثر على عمليات الوكالة بالكامل، حتى إيقافها عن العمل".وفيما يتعلق بالتحرك الدولي لوقف الإجراءات الإسرائيلية، قال الدكتور أبو حسنة إنها "كبيرة وعلى كافة المستويات، حيث تحرك المفوض العام للأونروا في مجلس الأمن قبل يومين، وكذلك تحركات يجريها الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الإطار، وتدخل إقليمي من مصر والأردن والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى النرويج التي توجهت لمحكمة العدل الدولية، وبيان وزراء المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، الذي أكدوا خلاله على أهمية الأونروا وضرورة استمرار عملها".ودخل أمس الخميس، قانونا الكنيست الإسرائيلية اللذان يستهدفان عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية، حيّز التنفيذ، ما يعني حرمان عشرات آلاف اللاجئين الفلسطينيين من خدمات بينها التعليم والرعاية الصحية.ويحظر القانون الأول نشاط "الأونروا" داخل "المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية"، بما يشمل تشغيل المكاتب التمثيلية وتقديم الخدمات، فيما يحظر القانون الثاني أي اتصال مع الوكالة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وكان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، قد صرح يوم الجمعة الماضية، بأنه يجب على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وقف أنشطتها في القدس، وإخلاء مقارها، بحلول 30 يناير/ كانون الثاني الجاري.وينص القرار على "منع أي نشاط لوكالة الأونروا على أراضي دولة إسرائيل، وألا تقوم بتشغيل أي مكتب تمثيلي لها ولا تقدم أي خدمة ولا تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي إسرائيل".وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل وكالة الأونروا، ما يعني حظر أنشطتها، عند بدء سريان القرار، خلال 3 أشهر.
https://sarabic.ae/20250126/أونروا-ترد-على-أوامر-إسرائيل-بإخلاء-مبانيها-في-القدس-الشرقية-بحلول-30-يناير-الجاري-1097165578.html
https://sarabic.ae/20250124/إسرائيل-على-أونروا-إنهاء-عملياتها-في-القدس-وإخلاء-مكاتبها-بحلول-30-يناير-1097125296.html
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العالم العربي, غزة, قطاع غزة, منظمة الأونروا, الأخبار, حصري
العالم العربي, غزة, قطاع غزة, منظمة الأونروا, الأخبار, حصري

وكالة الأونروا توضح لـ"سبوتنيك" وضع الخدمات التي تقدمها في ظل الحظر الإسرائيلي

17:59 GMT 31.01.2025
© AP Photoوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) - سبوتنيك عربي, 1920, 31.01.2025
© AP Photo
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كشف الدكتور عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، عن وضع الخدمات التي تقدمها الوكالة في القدس، بعد دخول الحظر الإسرائيلي على أعمال الوكالة حيّز التنفيذ.
وقال أبو حسنة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن "الحظر الإسرائيلي على الوكالة طُبّق على مقر رئاسة عمليات الضفة الغربية في مقر الأونروا بالشيخ جراح، حيث لا يذهب الموظفون إلى مقر عملهم هناك، بيد أن العيادات الصحية، والمدارس لا تزال تعمل كالمعتاد حتى الآن".
وأوضح أن "الإجراءات التي تتخذها إسرائيل ضد وكالة الأونروا خطيرة جدًا، وفي حال تطبيقها بالضفة وقطاع غزة، من شأنها أن تؤثر على عمليات الوكالة بالكامل، حتى إيقافها عن العمل".
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.01.2025
"أونروا" ترد على أوامر إسرائيل بإخلاء مبانيها في القدس الشرقية بحلول 30 يناير الجاري
26 يناير, 09:37 GMT
وفيما يتعلق بالتحرك الدولي لوقف الإجراءات الإسرائيلية، قال الدكتور أبو حسنة إنها "كبيرة وعلى كافة المستويات، حيث تحرك المفوض العام للأونروا في مجلس الأمن قبل يومين، وكذلك تحركات يجريها الأمين العام للأمم المتحدة في هذا الإطار، وتدخل إقليمي من مصر والأردن والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى النرويج التي توجهت لمحكمة العدل الدولية، وبيان وزراء المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، الذي أكدوا خلاله على أهمية الأونروا وضرورة استمرار عملها".
وأكد أن "التحرك مستمر في هذا الإطار"، معربًا عن أمله في أن ينجح بإلغاء هذه القوانين التي أقرها الكنيست الإسرائيلي أو تأجيل تطبيقها على أقل تقدير.
ودخل أمس الخميس، قانونا الكنيست الإسرائيلية اللذان يستهدفان عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الأراضي الفلسطينية، حيّز التنفيذ، ما يعني حرمان عشرات آلاف اللاجئين الفلسطينيين من خدمات بينها التعليم والرعاية الصحية.
الأونروا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
إسرائيل: على الأونروا إنهاء عملياتها في القدس وإخلاء مكاتبها بحلول 30 يناير الجاري
24 يناير, 21:11 GMT
ويحظر القانون الأول نشاط "الأونروا" داخل "المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية"، بما يشمل تشغيل المكاتب التمثيلية وتقديم الخدمات، فيما يحظر القانون الثاني أي اتصال مع الوكالة، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وكان مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، قد صرح يوم الجمعة الماضية، بأنه يجب على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وقف أنشطتها في القدس، وإخلاء مقارها، بحلول 30 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وكان البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، قد صادق في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، على قرار بحظر عمل وكالة الأونروا في المناطق "الواقعة تحت السيادة الإسرائيلية".

وينص القرار على "منع أي نشاط لوكالة الأونروا على أراضي دولة إسرائيل، وألا تقوم بتشغيل أي مكتب تمثيلي لها ولا تقدم أي خدمة ولا تقوم بأي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أراضي إسرائيل".
وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية الخاصة بعمل وكالة الأونروا، ما يعني حظر أنشطتها، عند بدء سريان القرار، خلال 3 أشهر.
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