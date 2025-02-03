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إعلام سوداني: مقتل قائد عمليات الدعم السريع في ولاية الجزيرة
إعلام سوداني: مقتل قائد عمليات الدعم السريع في ولاية الجزيرة
سبوتنيك عربي
أعلنت وسائل إعلام سودانية، اليوم الإثنين، "مقتل قائد قوات الدعم السريع بولاية الجزيرة اللواء عبد الله حسين، إثر غارة جوية بالتزامن مع مواجهات عنيفة بين قواته... 03.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-03T19:04+0000
2025-02-03T19:04+0000
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وقالت مصادر عسكرية لموقع "سودان تربيون"، إن "الجنرال عبد الله حسين قتل برفقة عدد كبير من قواته إثر غارات جوية نفذها الطيران الحربي التابع للجيش أثناء اشتباكات وقعت مع قوات الدعم السريع في تخوم مدينة الكاملين بولاية الجزيرة وسط السودان".وأشارت المصادر إلى أن "قوات الدعم السريع عينت الجنرال القتيل قائدًا لقواتها بولاية الجزيرة بعد وقت وجيز من انشقاق أبو عاقلة كيكل وانحيازه للقوات المسلحة السودانية"".وأعلن الجيش السوداني، السبت الماضي، استعادة السيطرة على مدن تمبول ورفاعة والحصاحيصا والمناطق المحيطة في الجزيرة.وذكر الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، أن "قوات درع السودان، بقيادة أبو عاقلة كيكل، سيطرت على تمبول وقرى شرق الجزيرة في 12 يناير(كانون الثاني) الماضي، لكن سرعان ما تراجعت عن المنطقة بعد هجوم مضاد لقوات الدعم السريع".ونقل عن قائد متحرك "النبأ اليقين"، العميد عبادي الطاهر، أن "المتحرك وقوات درع السودان تمكنا من تحرير رفاعة والحصاحيصا ودخول المدينتين"، متعهدا بالقضاء على قوات "الدعم السريع" التي انسحبت من المدينتين، واللحاق بها حتى آخر موقع في السودان.وأوضح عبداي الطاهر أنه سبق القول في السابق بأن "بوادر انهيار ميليشيا الدعم السريع بدأت، والآن أقول إنها انهارت تمامًا"، مشددا على أن الجيش كان يدعو عناصر الدعم السريع إلى التسليم لمنع هلاكهم، لكن الآن نقول لهم: "نهلك بس".فيما أشار قائد قوات "درع السودان"، أبو عاقلة كيكل، إلى استعادة السيطرة على مدينة تمبول ورفاعة والحصاحيصا، حيث تمكنت القوات من السيطرة على المدن الثلاث، بما في ذلك الجسور.وبعد السيطرة على بلدات تمبول ورفاعة، يكون الجيش السوداني قد بسط نفوذه على جميع المناطق الحضرية في شرق الجزيرة، بما يمكنه من التقدم إلى ريف شرق النيل لملاقاة القوات التي تحركت من مصفاة الجيلي لتضييق الخناق على الدعم السريع في مناطق شرق النيل بالخرطوم بحري.وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردًا ضد الدولة.
https://sarabic.ae/20250201/مجلس-الأمن-يدعو-إلى-وقف-القتال-وحماية-المدنيين-في-السودان--1097373450.html
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أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

إعلام سوداني: مقتل قائد عمليات الدعم السريع في ولاية الجزيرة

19:04 GMT 03.02.2025
© AP Photo / Hussein Mallaجنود تابعين لـ"قوات الدعم السريع"، السودان
جنود تابعين لـقوات الدعم السريع، السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Hussein Malla
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أعلنت وسائل إعلام سودانية، اليوم الإثنين، "مقتل قائد قوات الدعم السريع بولاية الجزيرة اللواء عبد الله حسين، إثر غارة جوية بالتزامن مع مواجهات عنيفة بين قواته والجيش في مدينة الكاملين شمالي ولاية الجزيرة".
وقالت مصادر عسكرية لموقع "سودان تربيون"، إن "الجنرال عبد الله حسين قتل برفقة عدد كبير من قواته إثر غارات جوية نفذها الطيران الحربي التابع للجيش أثناء اشتباكات وقعت مع قوات الدعم السريع في تخوم مدينة الكاملين بولاية الجزيرة وسط السودان".
وأشارت المصادر إلى أن "قوات الدعم السريع عينت الجنرال القتيل قائدًا لقواتها بولاية الجزيرة بعد وقت وجيز من انشقاق أبو عاقلة كيكل وانحيازه للقوات المسلحة السودانية"".
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وأعلن الجيش السوداني، السبت الماضي، استعادة السيطرة على مدن تمبول ورفاعة والحصاحيصا والمناطق المحيطة في الجزيرة.
وذكر الموقع الإلكتروني "سودان تريبيون"، أن "قوات درع السودان، بقيادة أبو عاقلة كيكل، سيطرت على تمبول وقرى شرق الجزيرة في 12 يناير(كانون الثاني) الماضي، لكن سرعان ما تراجعت عن المنطقة بعد هجوم مضاد لقوات الدعم السريع".
ونقل عن قائد متحرك "النبأ اليقين"، العميد عبادي الطاهر، أن "المتحرك وقوات درع السودان تمكنا من تحرير رفاعة والحصاحيصا ودخول المدينتين"، متعهدا بالقضاء على قوات "الدعم السريع" التي انسحبت من المدينتين، واللحاق بها حتى آخر موقع في السودان.
وأوضح عبداي الطاهر أنه سبق القول في السابق بأن "بوادر انهيار ميليشيا الدعم السريع بدأت، والآن أقول إنها انهارت تمامًا"، مشددا على أن الجيش كان يدعو عناصر الدعم السريع إلى التسليم لمنع هلاكهم، لكن الآن نقول لهم: "نهلك بس".
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فيما أشار قائد قوات "درع السودان"، أبو عاقلة كيكل، إلى استعادة السيطرة على مدينة تمبول ورفاعة والحصاحيصا، حيث تمكنت القوات من السيطرة على المدن الثلاث، بما في ذلك الجسور.
وبعد السيطرة على بلدات تمبول ورفاعة، يكون الجيش السوداني قد بسط نفوذه على جميع المناطق الحضرية في شرق الجزيرة، بما يمكنه من التقدم إلى ريف شرق النيل لملاقاة القوات التي تحركت من مصفاة الجيلي لتضييق الخناق على الدعم السريع في مناطق شرق النيل بالخرطوم بحري.
وتتواصل منذ 15 نيسان/ أبريل 2023، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
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وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.
وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو للعلن، بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردًا ضد الدولة.
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