https://sarabic.ae/20250203/روسيا-أوبك-ستواصل-مراقبة-سوق-النفط-وجميع-الاتفاقات-لا-تزال-سارية-1097439118.html

روسيا: "أوبك+" ستواصل مراقبة سوق النفط وجميع الاتفاقات لا تزال سارية

روسيا: "أوبك+" ستواصل مراقبة سوق النفط وجميع الاتفاقات لا تزال سارية

سبوتنيك عربي

صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الإثنين، بأن "أوبك+" ستواصل مراقبة سوق النفط خلال سريان اتفاق بدء الاستعادة التدريجية للإنتاج بدءًا من نيسان/... 03.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-03T16:10+0000

2025-02-03T16:10+0000

2025-02-03T16:10+0000

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وقال نوفاك خلال مقابلة ردا على سؤال عما إذا كان اتفاق بدء الاستعادة التدريجية لإنتاج النفط بدءًا من أبريل سيظل قائما: "سنواصل مراقبة الأمر على أساس شهري، وحتى الآن لا تزال القرارات التي اتُخذت سارية".وأشار إلى أن الوضع في سوق النفط العالمية مستقر، والطلب يتزايد، ففي عام 2024، ارتفع بنحو 1.5 مليون برميل يوميا، وفي عام 2025، من المتوقع زيادة قدرها 1.4 مليون برميل يوميا.وقال نوفاك: "الوضع في السوق مستقر، ونرى أن الطلب يزداد، ففي نهاية العام الماضي ارتفع بنحو 1.5 مليون برميل، وفي العام الحالي 2025، نتوقع زيادة قدرها 1.4 مليون برميل يوميا، وفي الوقت نفسه، تسمح لنا معدلات النمو الاقتصادي العالمي أيضًا بالتحدث بتفاؤل بأن الطلب سيكون كافيًا".وأوضح أنه جرى في اجتماع لجنة مراقبة "أوبك+" مناقشة مسألة زيادة إنتاج النفط في الولايات المتحدة الأمريكية ومن المهم الحفاظ على توازن المصالح بين المصدرين والمستهلكين لـ "الذهب الأسود".وقال ردا على سؤال حول ما إذا كان قد تمت في الاجتماع مناقشة تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الحاجة إلى زيادة إنتاج النفط في الولايات المتحدة: "تم التطرق إلى هذا الموضوع جزئيا. القضية بالتأكيد مدرجة على جدول الأعمال من وجهة نظر تحليل السوق وكيفية عمل الصفقة اليوم، فاعلية الصفقة".وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الصراع في أوكرانيا، لا يعتمد على أسعار النفط العالمية.وقال بيسكوف، في تصريحات للصحفيين، ردًا على سؤال حول تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول نيته مطالبة منظمة "أوبك"، وخاصة المملكة العربية السعودية، بخفض أسعار النفط، لأنه يعتقد أن "هذا الإجراء يمكن أن يسهم في إنهاء الصراع في أوكرانيا": "هذا الصراع لا يعتمد على أسعار النفط".الكرملين يعلق على دعوة ترامب منظمة "أوبك" لخفض أسعار النفطإيران تتسلم رئاسة منظمة "أوبك" لعام 2025

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