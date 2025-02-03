https://sarabic.ae/20250203/مجلس-جامعة-الدول-العربية-مقترحات-تهجير-الفلسطينيين-تقوض-فرص-السلام-في-المنطقة-1097438930.html

مجلس جامعة الدول العربية: مقترحات تهجير الفلسطينيين تقوض فرص السلام في المنطقة

مجلس جامعة الدول العربية: مقترحات تهجير الفلسطينيين تقوض فرص السلام في المنطقة

سبوتنيك عربي

أدانت جامعة الدول العربية، تجاهل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، دعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق القوانين الباطلة لحظر وكالة الأونروا ونشاطاتها في... 03.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-03T16:12+0000

2025-02-03T16:12+0000

2025-02-03T16:12+0000

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وقال مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين، إن "حظر إسرائيل عمل الأونروا في القدس الشرقية استنادا لتعريفها الباطل للأراضي السيادية الإسرائيلة، إجراء باطل ولا أثر قانوني له"، مؤكدا أن كافة الإجراءات الإسرائيلية بحق مقرات وموجودات وكالة الأونروا في القدس الشرقية باطلة ولا ترتب أي أثر قانوني. وأضاف المجلس أن "إسرائيل لا تملك الشرعية أو سلطة اتخاذ أي إجراءات لمصادرة الممتلكات الخاصة أو العامة التابعة للدولة المحتلة أو تغيير الطابع القانوني والإداري للأراضي المحتلة"، مؤكدا على أن حظر إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال تهدف لتقويض أسس حل الدولتين المتفق عليه دوليا.وطالب البيان، "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لا سيما حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير". وقالت الجامعة: إن "التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها".وحذرت جامعة الدول العربية من الآثار الكارثية التي سيتسبب بها تطبيق التشريعات على اللاجئين الفلسطينيين في الصفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية وفي قطاع غزة حيث تكافح الأسرة الدولية لاستغلال وقف إطلاق النار لإدخال مساعدات إنسانية كافية إلى القطاع.وأعرب الجامعة عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية أو الطرد وهدم المنازل أو ضم الأرض.ويوم الأحد الماضي، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه يود أن يرى الأردن ومصر ودولا عربية أخرى تزيد من عدد اللاجئين الفلسطينيين، الذين تقبلهم من قطاع غزة، ما قد يؤدي إلى نقل عدد كافٍ من السكان "لتطهير" المنطقة، التي مزقتها الحرب، على حد قوله.وأول أمس الجمعة، احتشد آلاف المواطنين المصريين في الساحات الخارجية لمعبر رفح البري على الحدود مع قطاع غزة، في وقفة حاشدة للتعبير عن رفضهم القاطع لمقترحات تهجير الفلسطينيين من القطاع، مؤكدين تضامنهم الكامل مع الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.وشدّد وزراء مصر والسعودية وقطر والإمارات والأردن في بيانهم الختامي على "رفض المساس" بحقوق الفلسطينيين "من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، او ضمّ الأرض"، أو من خلال "التهجير أو تشجيع نقل او اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت أي ظروف ومبررات".وقالوا إن دولهم "تتطلّع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لحل الدولتين"، وفق بيان وزارة الخارجية المصرية.كما قالت وزارة الخارجية المصرية إن الوزير بدر عبد العاطي ونظيره الأردني أيمن الصفدي بحثا مع أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ في القاهرة، عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة.وذكرت الخارجية المصرية، في بيان، أن اللقاء ناقش كذلك تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وغزة، وسبل تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع وتنفيذ مراحله الثلاث، بالإضافة إلى ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية.

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