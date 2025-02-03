https://sarabic.ae/20250203/هل-اقترب-الإعلان-عن-تشكيل-حكومة-لبنانية-جديدة-أم-لا-تزال-العقبات-قائمة؟-1097428877.html

هل اقترب الإعلان عن تشكيل حكومة لبنانية جديدة أم لا تزال العقبات قائمة؟

هل اقترب الإعلان عن تشكيل حكومة لبنانية جديدة أم لا تزال العقبات قائمة؟

سبوتنيك عربي

وسط الجهود المبذولة لتذليل العقبات القائمة أمام تشكيل حكومة لبنانية جديدة، يرى مراقبون أن المناخ السياسي مؤاتٍ لإعلان التشكيل خلال الأيام المقبلة. 03.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-03T13:28+0000

2025-02-03T13:28+0000

2025-02-03T13:28+0000

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وأكد الخبراء أن العراقيل حول الحقائب الوزارية والمحاصصة الطائفية لا تزال قائمة، لكن هناك إمكانية بتذليلها والإعلان عن حكومة جديدة قبل انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل في 18 فبراير/شباط الجاري.وتقول تقارير إعلامية إن رئيس الحكومة المكلف والرئيس اللبناني يضعان حاليا اللمسات قبل الأخيرة على التشكيلة الوزارية، والتي من المقرر الإعلان عنها قريبا بعد حل بعض الإشكاليات العالقة بين بعض القوى السياسية.وقال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام، الأربعاء، إنه سيعمل على تشكيل الحكومة في أسرع وقت مع وضع معايير لذلك، وأوضح في مؤتمر صحفي من قصر بعبدا في لبنان، أنه ليس هو من يضع العقبات أمام تشكيل الحكومة وأن تأخير ذلك ليس منه.يومان حاسمانمن جانبه اعتبر أسامة وهبي، الناشط المدني اللبناني، أن الكثير من العراقيل في تشكيل الحكومة اللبنانية تم تجاوزها، وهناك الكثير من الحقائب والأسماء التي اتفق عليها رئيس الوزراء المكلف ورئيس الجمهورية والأحزاب المعنية بهذه الحقائب.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، من أصل 24 وزيرًا تم الاتفاق حتى اليوم على 20 حقيبة، وبقي 4 حقائب، لا تزال تحت المشاورات والاتصالات والتنسيق مع القوى المعنية والرئيسين، فيما لا تزال هناك مشكلة بين الرئيس المكلف وحزب القوات اللبنانية، وجاري العمل على حلها.وأكد أن هذه المشكلة تتعلق بالمعايير التي يستخدمها الرئيس المكلف في تسمية الوزراء وارتباطهم بالأحزاب، خاصة بعدما وضع معايير قال إنه سيطبقها على الجميع، لجهة عدم وجود حزبيين، والفصل بين النواب والوزارة، والاعتماد على الكفاءة كمعيار أساسي في اختيار الوزراء.وأوضح أن رئيس الحكومة كان في قصر بعبدا لوضع اللمسات شبه النهائية على التشكيل الوزاري، بيد أن الاتصال قائما لوضع حد لإشكالية القوات اللبنانية، حيث من الممكن ألا يشارك الحزب في الحكومة الحالية، وأن يفضل الذهاب لموقع المعارضة.ويرى وهبي أن هناك يومين حاسمين قبل إعلان النتيجة، لا سيما في ظل العمل الجاد والضغوط التي يمارسها الرئيسان لإعلان المراسيم قبل انتهاء مهلة تمديد وقف إطلاق النار في 18 فبراير الجاري.عقبات قائمةاعتبر جورج علم، المحلل السياسي اللبناني، أن الأحاديث تدور حول إمكانية إنجاز تشكيل الحكومة اللبنانية بين اليوم والغد، بيد أن العقبات والعراقيل أمام الإعلان عنها في شكلها النهائي لا تزال قائمة.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، العراقيل تدور حول المحاصصة والطائفية بين الكتل النيابية، حيث تمسك الثنائي الشيعي بوزارة المالية، وهو ما ترفضه المعارضة، وتطالب في المقابل بوزارات سيادية.وأكد أن العقبات أمام تشكيل الحكومة لم تحل بالكامل، ولا يوجد أي حديث رسمي، والمعلومات المنتشرة مجرد تحليلات وتخمينات، لكن الأجواء تؤكد أن الحكومة سوف تبصر النور قريبًا.ويرى أن الحديث عن إمكانية تأخير التشكيل حتى انتهاء مهلة الاتفاق بين إسرائيل ولبنان في 18 فبراير المقبل، أمر مستبعد، حيث عادة يستغرق تأليف الحكومات في لبنان عدة أشهر، بيد أن الزخم السياسي والمناخ الداخلي والإقليمي والدولي يقول بأن الحكومة قريبة.وأشار إلى أن إعلان التشكيل لن يأخذ أكثر من الأسبوع الجاري على أقصى تقدير، إلا إذا كانت هناك عراقيل وعقبات كبيرة غير مرئية، لكن الأجواء لا توحي بذلك.وأخيرًا، صرح رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أن التوقعات تشير إلى أن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة سيجري قريبا.وقال ميقاتي في تصريحات تلفزيونية: "لا أتوقع أنه سيكون هناك عراقيل في موضوع البيان الوزاري"، مشيرا إلى أنه "إذا أردنا السير بلبنان الجديد علينا أن نتصارح ونتصالح مع بعضنا البعض، مررنا بتطورات مهمة على الساحة اللبنانية منذ مطلع العام وأريد أن أتكلم بصراحة وأخبر الناس برؤيتي".وأعلنت الرئاسة اللبنانية تكليف نواف سلام بتشكيل الحكومة اللبنانية، بعد أن حظي بأكبر قدر من التأييد بين أعضاء البرلمان.أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، موافقة بلاده على استمرار العمل بتفاهم وقف إطلاق مع إسرائيل حتى 18 فبراير/ شباط المقبل.وأعلن البيت الأبيض، في وقت سابق، تمديد اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حتى 18 فبراير المقبل.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسميا تأخير الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، إلى ما بعد المهلة المحددة بـ 60 يومًا.وقال مكتب نتنياهو أن "الانسحاب من جنوب لبنان سيكون مرحليًا وبالتنسيق مع واشنطن"، متهمًا حزب الله بـ "عدم الالتزام بالانسحاب إلى ما وراء نهر الليطاني".

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