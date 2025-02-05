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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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https://sarabic.ae/20250205/الخارجية-الروسية-واشنطن-هي-من-يجب-أن-تتخذ-الخطوة-الأولى-نحو-تطبيع-العلاقات-مع-موسكو-1097517440.html
الخارجية الروسية: واشنطن هي من يجب أن تتخذ الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات مع موسكو
الخارجية الروسية: واشنطن هي من يجب أن تتخذ الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات مع موسكو
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن الولايات المتحدة الأمريكية، هي من يتوجب عليها اتخاذ الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات مع روسيا. 05.02.2025, سبوتنيك عربي
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وقال ريابكوف، في تصريحات للصحفيين، إن "الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات الثنائية (الروسية - الأمريكية)، أي التفاوض بناءً على مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة، يجب أن تخطوها الولايات المتحدة الأمريكية".وأضاف ريابكوف أن الدعوات إلى "الهرولة إلى حضن الإدارة الجديدة" للولايات المتحدة الأمريكية تأتي بنتائج عكسية، وتنبع من افتراض خاطئ مفاده أنه يجب التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية "بأي ثمن".وفي وقت سابق، أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستعد للتواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وموسكو تنتظر الإشارات وستبلغ عن محادثة محتملة في الوقت المناسب.ومن جانبه، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا منفتحة على الحوار مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الصراع الأوكراني، وقال إن الأمر الأكثر أهمية هو القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة.
https://sarabic.ae/20250127/الخارجية-الروسية-لا-محادثات-مباشرة-مع-الإدارة-الأمريكية-الجديدة-حتى-الآن-1097207838.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

الخارجية الروسية: واشنطن هي من يجب أن تتخذ الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات مع موسكو

20:19 GMT 05.02.2025
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova / الانتقال إلى بنك الصورمبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020
مبنى الخارجية الروسية في موسكو، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
© Sputnik . Ekaterna Chesnakova
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أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن الولايات المتحدة الأمريكية، هي من يتوجب عليها اتخاذ الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات مع روسيا.
وقال ريابكوف، في تصريحات للصحفيين، إن "الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات الثنائية (الروسية - الأمريكية)، أي التفاوض بناءً على مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة، يجب أن تخطوها الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف: "نحن منفتحون على الحوار، ومستعدون للتفاوض بأسلوب مساومة خشن، مع الأخذ في الاعتبار الحقائق على الأرض ومصالحنا الوطنية المحددة مسبقًا بالتاريخ والجغرافيا، ولذا فإن القرار والخيار هو (للرئيس الأمريكي) دونالد ترامب، وفريقه".

وأضاف ريابكوف أن الدعوات إلى "الهرولة إلى حضن الإدارة الجديدة" للولايات المتحدة الأمريكية تأتي بنتائج عكسية، وتنبع من افتراض خاطئ مفاده أنه يجب التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية "بأي ثمن".
وزارة الخارجية الروسية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
الخارجية الروسية: لا محادثات مباشرة مع الإدارة الأمريكية الجديدة حتى الآن
27 يناير, 14:02 GMT
وفي وقت سابق، أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستعد للتواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وموسكو تنتظر الإشارات وستبلغ عن محادثة محتملة في الوقت المناسب.

وفي وقت سابق، كتب ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "لا أريد إلحاق الضرر بروسيا. أحب الشعب الروسي ولطالما كانت علاقتي مع الرئيس الروسي، جيدة للغاية".

ومن جانبه، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا منفتحة على الحوار مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الصراع الأوكراني، وقال إن الأمر الأكثر أهمية هو القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة.
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