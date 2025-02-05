https://sarabic.ae/20250205/الخارجية-الروسية-واشنطن-هي-من-يجب-أن-تتخذ-الخطوة-الأولى-نحو-تطبيع-العلاقات-مع-موسكو-1097517440.html

الخارجية الروسية: واشنطن هي من يجب أن تتخذ الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات مع موسكو

الخارجية الروسية: واشنطن هي من يجب أن تتخذ الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات مع موسكو

سبوتنيك عربي

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن الولايات المتحدة الأمريكية، هي من يتوجب عليها اتخاذ الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات مع روسيا. 05.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-05T20:19+0000

2025-02-05T20:19+0000

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وقال ريابكوف، في تصريحات للصحفيين، إن "الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات الثنائية (الروسية - الأمريكية)، أي التفاوض بناءً على مبادئ الاحترام المتبادل والمساواة، يجب أن تخطوها الولايات المتحدة الأمريكية".وأضاف ريابكوف أن الدعوات إلى "الهرولة إلى حضن الإدارة الجديدة" للولايات المتحدة الأمريكية تأتي بنتائج عكسية، وتنبع من افتراض خاطئ مفاده أنه يجب التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية "بأي ثمن".وفي وقت سابق، أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستعد للتواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وموسكو تنتظر الإشارات وستبلغ عن محادثة محتملة في الوقت المناسب.ومن جانبه، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا منفتحة على الحوار مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الصراع الأوكراني، وقال إن الأمر الأكثر أهمية هو القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة.

https://sarabic.ae/20250127/الخارجية-الروسية-لا-محادثات-مباشرة-مع-الإدارة-الأمريكية-الجديدة-حتى-الآن-1097207838.html

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