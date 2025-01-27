https://sarabic.ae/20250127/الخارجية-الروسية-لا-محادثات-مباشرة-مع-الإدارة-الأمريكية-الجديدة-حتى-الآن-1097207838.html

الخارجية الروسية: لا محادثات مباشرة مع الإدارة الأمريكية الجديدة حتى الآن

الخارجية الروسية: لا محادثات مباشرة مع الإدارة الأمريكية الجديدة حتى الآن

سبوتنيك عربي

صرّح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين، أن الاتصالات بين روسيا والإدارة الأمريكية الجديدة لم تبدأ بعد. 27.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-27T14:02+0000

2025-01-27T14:02+0000

2025-01-27T14:02+0000

روسيا

العالم

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/102756/54/1027565488_0:204:2919:1846_1920x0_80_0_0_acb2997d69d203e55e2886e879aaf138.jpg

وقال ريابكوف: "لم تبدأ الاتصالات مع الإدارة الجديدة، وما يجري لدينا من حوار مع واشنطن يتم من خلال السفارات كما في السابق، وإذا كنا نقصد بالاتصالات التواصل المباشر مع أعضاء الإدارة الأمريكية الجديدة، فهذا لا يحدث".وقال ريابكوف: "غير مخطط إجراؤها (محادثة)، ولا يوجد اتفاق ولا يوجد تفاهم بشأن هذه المسألة".وأكد ريابكوف أن روسيا تدعو الولايات المتحدة الأمريكية لإصدار الموافقة على تعيين السفير الجديد في واشنطن في أقرب وقت ممكن.وقال: "روسيا مستعدة لإجراء حوار مع الولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي شرط حدوث تغييرات إيجابية في نهج واشنطن تجاه موسكو".وأشار إلى أنه ليس هناك أي مبادرات من قبل أي من الجانبين لتنظيم لقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي الجديد ماركو روبيو، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا.وفي وقت سابق، أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستعد للتواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وموسكو تنتظر الإشارات وستبلغ عن محادثة محتملة في الوقت المناسب.ومن جانبه، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا منفتحة على الحوار مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الصراع الأوكراني، وقال إن الأمر الأكثر أهمية هو القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة.

https://sarabic.ae/20250123/الخارجية-الروسية-لا-خطط-حاليا-للقاء-بين-لافروف-ووزير-خارجية-أمريكا-الجديد-1097079825.html

https://sarabic.ae/20250123/ترامب-أرغب-بلقاء-الرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين-قريبا-1097084135.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية