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https://sarabic.ae/20250127/الخارجية-الروسية-لا-محادثات-مباشرة-مع-الإدارة-الأمريكية-الجديدة-حتى-الآن-1097207838.html
الخارجية الروسية: لا محادثات مباشرة مع الإدارة الأمريكية الجديدة حتى الآن
الخارجية الروسية: لا محادثات مباشرة مع الإدارة الأمريكية الجديدة حتى الآن
سبوتنيك عربي
صرّح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين، أن الاتصالات بين روسيا والإدارة الأمريكية الجديدة لم تبدأ بعد. 27.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-27T14:02+0000
2025-01-27T14:02+0000
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وقال ريابكوف: "لم تبدأ الاتصالات مع الإدارة الجديدة، وما يجري لدينا من حوار مع واشنطن يتم من خلال السفارات كما في السابق، وإذا كنا نقصد بالاتصالات التواصل المباشر مع أعضاء الإدارة الأمريكية الجديدة، فهذا لا يحدث".وقال ريابكوف: "غير مخطط إجراؤها (محادثة)، ولا يوجد اتفاق ولا يوجد تفاهم بشأن هذه المسألة".وأكد ريابكوف أن روسيا تدعو الولايات المتحدة الأمريكية لإصدار الموافقة على تعيين السفير الجديد في واشنطن في أقرب وقت ممكن.وقال: "روسيا مستعدة لإجراء حوار مع الولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي شرط حدوث تغييرات إيجابية في نهج واشنطن تجاه موسكو".وأشار إلى أنه ليس هناك أي مبادرات من قبل أي من الجانبين لتنظيم لقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي الجديد ماركو روبيو، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا.وفي وقت سابق، أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستعد للتواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وموسكو تنتظر الإشارات وستبلغ عن محادثة محتملة في الوقت المناسب.ومن جانبه، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا منفتحة على الحوار مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الصراع الأوكراني، وقال إن الأمر الأكثر أهمية هو القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة.
https://sarabic.ae/20250123/الخارجية-الروسية-لا-خطط-حاليا-للقاء-بين-لافروف-ووزير-خارجية-أمريكا-الجديد-1097079825.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

الخارجية الروسية: لا محادثات مباشرة مع الإدارة الأمريكية الجديدة حتى الآن

14:02 GMT 27.01.2025
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصوروزارة الخارجية الروسية في موسكو
وزارة الخارجية الروسية في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.01.2025
© Sputnik . Maksim Blinov
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تابعنا عبر
صرّح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الاثنين، أن الاتصالات بين روسيا والإدارة الأمريكية الجديدة لم تبدأ بعد.
وقال ريابكوف: "لم تبدأ الاتصالات مع الإدارة الجديدة، وما يجري لدينا من حوار مع واشنطن يتم من خلال السفارات كما في السابق، وإذا كنا نقصد بالاتصالات التواصل المباشر مع أعضاء الإدارة الأمريكية الجديدة، فهذا لا يحدث".

وأشار ريابكوف إلى أنه لم يحدد موعد حتى الآن بشأن إجراء محادثة هاتفية بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب.

وقال ريابكوف: "غير مخطط إجراؤها (محادثة)، ولا يوجد اتفاق ولا يوجد تفاهم بشأن هذه المسألة".
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وأكد ريابكوف أن روسيا تدعو الولايات المتحدة الأمريكية لإصدار الموافقة على تعيين السفير الجديد في واشنطن في أقرب وقت ممكن.

وأوضح ريابكوف أن روسيا لا تسحب أو تلغي شروطها لاستئناف المفاوضات حول الاستقرار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.

وقال: "روسيا مستعدة لإجراء حوار مع الولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي شرط حدوث تغييرات إيجابية في نهج واشنطن تجاه موسكو".
وأشار إلى أنه ليس هناك أي مبادرات من قبل أي من الجانبين لتنظيم لقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الأمريكي الجديد ماركو روبيو، على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا.
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وقال ريابكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن أن يتم أول اتصال وجها لوجه بين وزيري الخارجية الروسي والأمريكي على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا في نهاية شهر شباط/فبراير المقبل: "لا أريد أن استبق تطور الأحداث في هذا المجال، لأنه لم تكن هناك خطوات استباقية من جانبنا لإقامة اتصالات مع الإدارة الجديدة، ولا أي خطوات استباقية من جانبهم، على أي مستوى. ماذا سيحدث في الأسابيع المقبلة هذا سؤال مفتوح، كل شيء ممكن".

وفي وقت سابق، أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين (الرئاسة الروسية)، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستعد للتواصل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وموسكو تنتظر الإشارات وستبلغ عن محادثة محتملة في الوقت المناسب.

وفي وقت سابق، كتب ترامب عبر حسابه على منصة "تروث سوشيال": "لا أريد إلحاق الضرر بروسيا. أحب الشعب الروسي ولطالما كانت علاقتي مع الرئيس الروسي، جيدة للغاية".

ومن جانبه، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا منفتحة على الحوار مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الصراع الأوكراني، وقال إن الأمر الأكثر أهمية هو القضاء على الأسباب الجذرية للأزمة.
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