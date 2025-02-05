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Боевая подготовка штурмовых подразделений на полигоне в Краснодарском крае - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250205/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط--طائرات-مسيرة-أوكرانية-عدة-خلال-الليل-1097483214.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرات مسيرة أوكرانية عدة خلال الليل
الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرات مسيرة أوكرانية عدة خلال الليل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، عدة طائرات مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية. 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T04:27+0000
2025-02-05T04:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 4 طائرات مسيرة أوكرانية، إذ تم إسقاط طائرتين دون طيار فوق أراضي مقاطعة كورسك واثنتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران 2023.بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.إعلام: أوكرانيا تجند مدمني المخدرات والكحول في الجيش
https://sarabic.ae/20250205/القوات-الروسية-تسيطر-على-أكبر-بلدة-في-محور-كوبيانسك-وتواصل-عمليات-التمشيط-1097482941.html
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روسيا
روسيا

الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرات مسيرة أوكرانية عدة خلال الليل

04:27 GMT 05.02.2025 (تم التحديث: 04:55 GMT 05.02.2025)
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورقوات الدفاع الجوي الروسية تختبر أحدث نظام روسي مضاد للصواريخ في حقل التدريب "ساري شاغان" في كازاخستان بنجاح
قوات الدفاع الجوي الروسية تختبر أحدث نظام روسي مضاد للصواريخ في حقل التدريب ساري شاغان في كازاخستان بنجاح - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، دمرت خلال الليلة الماضية، عدة طائرات مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تم خلال الليلة الماضية، إيقاف محاولات من قبل نظام كييف، لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة ضد أهداف على الأراضي الروسية".
وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 4 طائرات مسيرة أوكرانية، إذ تم إسقاط طائرتين دون طيار فوق أراضي مقاطعة كورسك واثنتين فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
أفراد عسكريون من القوات المسلحة الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسيطر على أكبر بلدة في محور كوبيانسك وتواصل عمليات التمشيط
04:16 GMT
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولة صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران 2023.

وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ، بهدف زرع الرعب في صفوف المدنيين.

بدورها، تواصل القوات الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار سنوات، للاضطهاد من قبل نظام كييف.
إعلام: أوكرانيا تجند مدمني المخدرات والكحول في الجيش
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