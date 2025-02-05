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لأول مرة منذ سنوات الليرة السورية ترتفع أمام الدولار الأمريكي فما هي الأسباب ؟
لأول مرة منذ سنوات الليرة السورية ترتفع أمام الدولار الأمريكي فما هي الأسباب ؟
سبوتنيك عربي
شهدت الأسواق في سوريا، ارتفاعاً كبيرا بقيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، وذلك لأول مرة منذ سنوات عدة، حيث سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة... 05.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-05T13:20+0000
2025-02-05T13:20+0000
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وحول أسباب تحسن قيمة الليرة السورية، قال الخبير الاقتصادي، أيهم إبراهيم، لـ"سبوتنيك": "هنالك سببين لارتفاع قيمة الليرة السورية خلال الأيام القليلة الماضية، الأولى هو عدم ضخ البنك المركزي السوري للعملة السورية في الأسواق، أو ما يمكن تسميته "حبس الليرة السورية"، نتيجة نقص السيولة داخل البنك، مما دفعة إلى عدم ضخ كميات كبيرة من العملة السورية في الأسواق بطريقة "الكاش".وأضاف إبراهيم أنه "من المعروف اقتصاديا في كل بلدان العالم أن سبب تحسن قيمة العملة الوطنية، تحتاج إلى عوامل أساسية غير متوفرة في سوريا حاليا، وهي دوران عجلة الإنتاج والصناعة والزراعة، والانتقال من الاكتفاء الذاتي إلى التصدير، والذي يؤدي إلى ارتفاع قيمة هذه العملة، بالإضافة لعدم وجود إيرادات من باقي القطاعات في سوريا، ومنها السياحية والمنافذ البرية والبحرية، أي بمعنى آخر لا يوجد مصدر يعتمد عليه البنك المركزي في ضخ الدولار الأمريكي في الأسواق السورية".وأضاف إبراهيم: "يوجد آلاف الموظفين في سوريا لم يتم صرف رواتبهم منذ 3 أشهر، وبالتالي انخفاض الأسعار قابله ضعف بالقوة الشرائية لدى المواطن السوري، بالمقابل نرى أن البنك المركزي السوري حدد سعر صرف الليرة أمام باقي العملات الأجنبية بانخفاض وصل إلى ما يقارب 80% عن السوق السوداء أي أنه لا يوجد اعتراف رسمي بأسعار الصرف المرتفعة لليرة السورية، والذي قد يشهد ارتفاع أو انخفاض كبير بأي لحظة مع غياب العوامل الاقتصادية الإيجابية في السوق السورية".وتابع أن الحل الوحيد حاليا لضبط عملية تسعير المواد في الأسواق السورية، هي إعادة تفعيل المؤسسات الحكومية، وإصدار نشرات أسعار دورية وإلزام جميع التجار بها، وفرض عقوبات لمن يخالفها، ومنع دخول المواد الغذائية المجهولة المصدر، والتي باتت تباع على البسطات في الشوارع، بعيدا عن أي رقابة صحية أو تموينية، حيث أثرت بشكل كبير على المنتج السوري.أول صورة رسمية لزوجة أحمد الشرعالرئيس الإيراني: موقفنا من سوريا هو تشكيل حكومة شاملة تمثل أبناء الشعب كافة
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, اقتصاد
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, اقتصاد

لأول مرة منذ سنوات الليرة السورية ترتفع أمام الدولار الأمريكي فما هي الأسباب ؟

13:20 GMT 05.02.2025
© Getty Images / Bilal photosأوراق نقدية سورية
أوراق نقدية سورية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
© Getty Images / Bilal photos
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حصري
شهدت الأسواق في سوريا، ارتفاعاً كبيرا بقيمة الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، وذلك لأول مرة منذ سنوات عدة، حيث سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية، يوم أمس الثلاثاء 8000، بعدما تخطى خلال الأشهر القليلة الماضية حاجز 15 ألف ليرة سورية الدولار الواحد.
وحول أسباب تحسن قيمة الليرة السورية، قال الخبير الاقتصادي، أيهم إبراهيم، لـ"سبوتنيك": "هنالك سببين لارتفاع قيمة الليرة السورية خلال الأيام القليلة الماضية، الأولى هو عدم ضخ البنك المركزي السوري للعملة السورية في الأسواق، أو ما يمكن تسميته "حبس الليرة السورية"، نتيجة نقص السيولة داخل البنك، مما دفعة إلى عدم ضخ كميات كبيرة من العملة السورية في الأسواق بطريقة "الكاش".

وتابع: "السبب الثاني، هو ضخ كميات كبيرة من الدولار الأمريكي في الأسواق السورية، عن طريق أشخاص كانوا يخدرونه، وبعد رحيل حكومة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، تم إلغاء كافة القوانين التي فرضت سابقا، وهي عدم التعامل بالدولار الأمريكي في الأسواق".

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وأضاف إبراهيم أنه "من المعروف اقتصاديا في كل بلدان العالم أن سبب تحسن قيمة العملة الوطنية، تحتاج إلى عوامل أساسية غير متوفرة في سوريا حاليا، وهي دوران عجلة الإنتاج والصناعة والزراعة، والانتقال من الاكتفاء الذاتي إلى التصدير، والذي يؤدي إلى ارتفاع قيمة هذه العملة، بالإضافة لعدم وجود إيرادات من باقي القطاعات في سوريا، ومنها السياحية والمنافذ البرية والبحرية، أي بمعنى آخر لا يوجد مصدر يعتمد عليه البنك المركزي في ضخ الدولار الأمريكي في الأسواق السورية".

وأوضح إبراهيم أن هذه الارتفاع الكبير بقيمة الليرة السورية بالسرعة القياسية، دون وجود أسباب إيجابية يثير القلق والخوف أو ما نسميه في علم الاقتصاد "تشوه" في الأسواق، حيث لا توجد ضوابط حقيقة لعملية التسعير حاليا وتعتمد على مزاجية التجار.

وأضاف إبراهيم: "يوجد آلاف الموظفين في سوريا لم يتم صرف رواتبهم منذ 3 أشهر، وبالتالي انخفاض الأسعار قابله ضعف بالقوة الشرائية لدى المواطن السوري، بالمقابل نرى أن البنك المركزي السوري حدد سعر صرف الليرة أمام باقي العملات الأجنبية بانخفاض وصل إلى ما يقارب 80% عن السوق السوداء أي أنه لا يوجد اعتراف رسمي بأسعار الصرف المرتفعة لليرة السورية، والذي قد يشهد ارتفاع أو انخفاض كبير بأي لحظة مع غياب العوامل الاقتصادية الإيجابية في السوق السورية".
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وحول انعكاس ارتفاع قيمة الليرة السورية على الأسواق المحلية، أكد أحد تجار المواد الغذائية غسان لـ"سبوتنيك" أنه يوجد تخبط كبير بعملية تسعير المواد الغذائية في الأسواق، وذلك لغياب عمل المؤسسات الحكومية في البلاد خلال هذه الفترة، حيث يعتمد تسعير المواد على مزاجية التجار والعرض والطلب، ويمكن ملاحظة أن أسعار المواد تختلف من منطقة إلى أخرى وأحياناً من مدينة إلى مدينة، مع وجود ضعف كبير بالقوة الشرائية لدى المواطن السوري، نتيجة عدم وجود سيولة مادية جراء توقف صرف رواتب آلاف الموظفين الحكوميين، وتعطل معظم الأعمال الحرة جراء الأوضاع الأمنية والسياسية في البلاد.

وتابع أن الحل الوحيد حاليا لضبط عملية تسعير المواد في الأسواق السورية، هي إعادة تفعيل المؤسسات الحكومية، وإصدار نشرات أسعار دورية وإلزام جميع التجار بها، وفرض عقوبات لمن يخالفها، ومنع دخول المواد الغذائية المجهولة المصدر، والتي باتت تباع على البسطات في الشوارع، بعيدا عن أي رقابة صحية أو تموينية، حيث أثرت بشكل كبير على المنتج السوري.
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