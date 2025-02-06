https://sarabic.ae/20250206/الحرس-الثوري-الإيراني-رد-لا-يمكن-تصوره-ينتظر-إسرائيل-إن-هاجمت-منشآتنا-النووية-1097539178.html
الحرس الثوري الإيراني: "رد لا يمكن تصوره" ينتظر إسرائيل إن هاجمت منشآتنا النووية
الحرس الثوري الإيراني: "رد لا يمكن تصوره" ينتظر إسرائيل إن هاجمت منشآتنا النووية
سبوتنيك عربي
حذّر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، من أن "أي اعتداء من جانب إسرائيل على المصالح الإيرانية، سيواجه برد قوي وغير متوقع"، في رد على التصريحات الإسرائيلية،... 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T14:45+0000
2025-02-06T14:45+0000
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وأكد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، على هامش فعاليات انضمام أول حاملة طائرات مسيرة إيرانية، أن "إيران تعتبر التهديدات جادة، ولكنها تركّز على كيفية الرد الفعلي"، وأوضح أن "أي محاولة للاعتداء على إيران، ستؤدي إلى رد فعل حاسم".وأشار سلامي إلى أن "إيران أصبحت أقوى من أي وقت مضى"، مؤكدًا أن "الدول التي تتخيل ضعفها ترتكب خطأ"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.وفيما يخص تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن قوة إيران، فقد أكد قائد الحرس الثوري الإيراني أن "ترامب أدرك الواقع، وطهران لم تضعف، بل أصبحت أقوى خلال فترة رئاسته".وحول تأثير سياسة "الضغوط القصوى"، أوضح سلامي أن "الضغوط الأمريكية أدت إلى ازدهار الاقتصاد الإيراني، وزيادة قدراته الدفاعية والعلمية".وأكد سلامي أن "إيران قادرة على مواجهة العقوبات بأقصى قدر من الإنتاج والمقاومة، وأن رفع العقوبات لا يؤثر على استراتيجيتها في مواجهة التحديات".وقال ترامب، في البيت الأبيض، عندما سُئل عن قدرات إيران النووية: "أنهم قريبون، قريبون للغاية"، وأعلن إحياء "سياسة الضغط القصوى"، التي مارسها ضد طهران، خلال فترة رئاسته الأولى 2016-2020.ولم يستبعد إجراء اتصالات مع قيادة الجمهورية، مؤكدا أنه "يرغب في إقامة علاقات جيدة مع الجميع".وتابع ترامب، خلال حديث للصحفيين في البيت الأبيض، أثناء توقيعه عددًا من الأوامر التنفيذية: "لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحًا نوويًا... سنرى إن كان بوسعنا ترتيب أو التوصل إلى اتفاق مع إيران. قد يكون ذلك ممكنًا وقد لا يكون ممكنًا".وأكد ترامب أنه لا يخيفه أي تهديد، مضيفًا أن الجيش الأمريكي "يراقب وينتظر" ليرى كيف يتطور الوضع، بحسب قوله.وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن بلاده لم تخطط مطلقا لاغتيال ترامب. واتهم ترامب، في وقت سابق ومن دون تقديم تفاصيل أو أدلة، إيران بأنها قامت بالفعل بـ"تحركات" محددة ولكن غير ناجحة ضده وأنها قادرة على تكرارها، بحسب زعمه.
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, دونالد ترامب, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل
الحرس الثوري الإيراني: "رد لا يمكن تصوره" ينتظر إسرائيل إن هاجمت منشآتنا النووية
14:45 GMT 06.02.2025 (تم التحديث: 14:48 GMT 06.02.2025)
حذّر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، من أن "أي اعتداء من جانب إسرائيل على المصالح الإيرانية، سيواجه برد قوي وغير متوقع"، في رد على التصريحات الإسرائيلية، التي هددت بقصف المنشآت النووية الإيرانية.
وأكد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي، على هامش فعاليات انضمام أول حاملة طائرات مسيرة إيرانية
، أن "إيران تعتبر التهديدات جادة، ولكنها تركّز على كيفية الرد الفعلي"، وأوضح أن "أي محاولة للاعتداء على إيران، ستؤدي إلى رد فعل حاسم".
وأشار سلامي إلى أن "إيران أصبحت أقوى من أي وقت مضى"، مؤكدًا أن "الدول التي تتخيل ضعفها ترتكب خطأ"، وفقا لوكالة
أنباء "تسنيم" الإيرانية.
كما لفت إلى أن إيران "قدمت العديد من الإنجازات في المجال الدفاعي"، مشيرًا إلى أن "هناك المزيد من المفاجآت المستقبلية".
وفيما يخص تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن قوة إيران، فقد أكد قائد الحرس الثوري الإيراني أن "ترامب أدرك الواقع، وطهران لم تضعف، بل أصبحت أقوى خلال فترة رئاسته".
وحول تأثير سياسة "الضغوط القصوى"، أوضح سلامي أن "الضغوط الأمريكية أدت إلى ازدهار الاقتصاد الإيراني، وزيادة قدراته الدفاعية والعلمية".
وأكد سلامي أن "إيران قادرة على مواجهة العقوبات بأقصى قدر من الإنتاج والمقاومة، وأن رفع العقوبات لا يؤثر على استراتيجيتها في مواجهة التحديات".
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد صرح في الآونة الأخيرة، بأن إيران "قريبة للغاية" من تطوير أسلحة نووية
، ولم يستبعد إجراء اتصالات مع قيادة البلاد.
وقال ترامب، في البيت الأبيض، عندما سُئل عن قدرات إيران النووية: "أنهم قريبون، قريبون للغاية"، وأعلن إحياء "سياسة الضغط القصوى"، التي مارسها ضد طهران، خلال فترة رئاسته الأولى 2016-2020.
ولم يستبعد إجراء اتصالات مع قيادة الجمهورية، مؤكدا أنه "يرغب في إقامة علاقات جيدة مع الجميع".
وتابع ترامب، خلال حديث للصحفيين في البيت الأبيض، أثناء توقيعه عددًا من الأوامر التنفيذية: "لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحًا نوويًا... سنرى إن كان بوسعنا ترتيب أو التوصل إلى اتفاق مع إيران. قد يكون ذلك ممكنًا وقد لا يكون ممكنًا".
وحذر ترامب من أنه إذا حاولت إيران أو أي دولة أخرى القضاء عليه، فإن تلك الدولة ستواجه الدمار الكامل، مضيفًا أنه إذا حدث هذا لزعيم أو شخص قريب من القيادة، فإنه سيؤدي إلى اختفاء الدولة التي تفعل ذلك بشكل كامل، بما في ذلك إيران، على حد قوله.
وأكد ترامب أنه لا يخيفه أي تهديد، مضيفًا أن الجيش الأمريكي "يراقب وينتظر" ليرى كيف يتطور الوضع، بحسب قوله.
وفي وقت سابق، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن بلاده لم تخطط مطلقا لاغتيال ترامب. واتهم ترامب، في وقت سابق ومن دون تقديم تفاصيل أو أدلة، إيران بأنها قامت بالفعل بـ"تحركات" محددة ولكن غير ناجحة ضده وأنها قادرة على تكرارها، بحسب زعمه.