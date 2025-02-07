https://sarabic.ae/20250207/خطف-وزير-في-دولة-عربية-يثير-جدلا-واسعا-ما-القصة؟-1097572540.html

"خطف" وزير في دولة عربية يثير جدلا واسعا.. ما القصة؟

"خطف" وزير في دولة عربية يثير جدلا واسعا.. ما القصة؟

سبوتنيك عربي

أعربت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي برئاسة أسامة حماد، عن استنكارها الشديد لقيام "القوة المشتركة" في مدينة مصراتة، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية... 07.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-07T17:25+0000

2025-02-07T17:25+0000

2025-02-07T17:25+0000

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ونقلت بوابة "الوسط" الليبية، عن الحكومة بيانا، قالت فيه إن هذه الأفعال "تتعارض مع سلامة وحرية الأفراد داخل الأراضي الليبية"، مشددة على ضرورة "الفصل بين الانقسامات السياسية والتجاذبات القائمة، وبين حق المواطنين في التنقل بحرية في جميع أنحاء البلاد".واعتبرت الحكومة أن هذه الحادثة "تخرج عن إطار القانون ولا تراعي النسيج الاجتماعي وسلامة الليبيين، بغض النظر عن صفاتهم أو انتماءاتهم الوظيفية".ودعت حكومة حماد، الجهات المختصة إلى التحرك العاجل للإفراج عن الوزير محمد سليمان بوزقية، فورًا، وضمان عدم تعرض سلامته لأي أذى.يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، كان قد دعا يوم السبت الماضي، إلى ما وصفه بـ"الاحتكام للشعب" بإجراء استفتاء حر ونزيه حول النقاط الخلافية المتبقية بمشروع قوانين الانتخابات المنجزة من لجنة "6+6" والمضي قدما.وطالب المنفي المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي بـ"الاستئناس" وتقييم توصيات مستشاري بعثة الأمم المتحدة لتذليل العقبات نحو إجراء الانتخابات العامة، مشدداً على الاستمرار في التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها.يشار إلى أن ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، كانت قد طرحت مبادرة جديدة وعرضتها على مجلس الأمن الدولي منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2024، خلال توليها مهام رئاسة البعثة الأممية بالإنابة، وتتطلعت من خلالها لإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة عبر تشكيل لجنة استشارية تتولى تقديم المقترحات اللازمة لمعالجة الانسداد الراهن.ومنذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي، في عام 2011، توقفت ليبيا عن العمل كدولة موحدة. وفي السنوات الأخيرة، كان هناك مواجهة بين السلطات في طرابلس غربي البلاد والسلطات في الشرق، والتي يدعمها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وفي عام 2021، انتخب منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي تستضيفه الأمم المتحدة في جنيف، سلطة تنفيذية انتقالية في انتظار الانتخابات العامة، والتي لم تُعقد بعد.

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