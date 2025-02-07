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هل بدأت الحرب التجارية بين أوروبا وواشنطن؟
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الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
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البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
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https://sarabic.ae/20250207/خطف-وزير-في-دولة-عربية-يثير-جدلا-واسعا-ما-القصة؟-1097572540.html
"خطف" وزير في دولة عربية يثير جدلا واسعا.. ما القصة؟
"خطف" وزير في دولة عربية يثير جدلا واسعا.. ما القصة؟
سبوتنيك عربي
أعربت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي برئاسة أسامة حماد، عن استنكارها الشديد لقيام "القوة المشتركة" في مدينة مصراتة، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية... 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T17:25+0000
2025-02-07T17:25+0000
العالم العربي
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ونقلت بوابة "الوسط" الليبية، عن الحكومة بيانا، قالت فيه إن هذه الأفعال "تتعارض مع سلامة وحرية الأفراد داخل الأراضي الليبية"، مشددة على ضرورة "الفصل بين الانقسامات السياسية والتجاذبات القائمة، وبين حق المواطنين في التنقل بحرية في جميع أنحاء البلاد".واعتبرت الحكومة أن هذه الحادثة "تخرج عن إطار القانون ولا تراعي النسيج الاجتماعي وسلامة الليبيين، بغض النظر عن صفاتهم أو انتماءاتهم الوظيفية".ودعت حكومة حماد، الجهات المختصة إلى التحرك العاجل للإفراج عن الوزير محمد سليمان بوزقية، فورًا، وضمان عدم تعرض سلامته لأي أذى.يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، كان قد دعا يوم السبت الماضي، إلى ما وصفه بـ"الاحتكام للشعب" بإجراء استفتاء حر ونزيه حول النقاط الخلافية المتبقية بمشروع قوانين الانتخابات المنجزة من لجنة "6+6" والمضي قدما.وطالب المنفي المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي بـ"الاستئناس" وتقييم توصيات مستشاري بعثة الأمم المتحدة لتذليل العقبات نحو إجراء الانتخابات العامة، مشدداً على الاستمرار في التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها.يشار إلى أن ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، كانت قد طرحت مبادرة جديدة وعرضتها على مجلس الأمن الدولي منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2024، خلال توليها مهام رئاسة البعثة الأممية بالإنابة، وتتطلعت من خلالها لإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة عبر تشكيل لجنة استشارية تتولى تقديم المقترحات اللازمة لمعالجة الانسداد الراهن.ومنذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي، في عام 2011، توقفت ليبيا عن العمل كدولة موحدة. وفي السنوات الأخيرة، كان هناك مواجهة بين السلطات في طرابلس غربي البلاد والسلطات في الشرق، والتي يدعمها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وفي عام 2021، انتخب منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي تستضيفه الأمم المتحدة في جنيف، سلطة تنفيذية انتقالية في انتظار الانتخابات العامة، والتي لم تُعقد بعد.
https://sarabic.ae/20250205/تحرك-بريطاني-في-ليبيا-لتعزيز-النفوذ-وحماية-المصالح-الاستراتيجية-1097492306.html
https://sarabic.ae/20250124/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يعين-هانا-سيروا-تيتيه-ممثلة-خاصة-له-في-ليبيا-1097125621.html
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العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار

"خطف" وزير في دولة عربية يثير جدلا واسعا.. ما القصة؟

17:25 GMT 07.02.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERYالشوارع شبه خالية في طرابلس بعد تحذير الحكومة من الطقس، ليبيا، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2023
الشوارع شبه خالية في طرابلس بعد تحذير الحكومة من الطقس، ليبيا، 9 ديسمبر/ كانون الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2025
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
أعربت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي برئاسة أسامة حماد، عن استنكارها الشديد لقيام "القوة المشتركة" في مدينة مصراتة، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بخطف وزير الدولة لشؤون السلطة التشريعية محمد سليمان بوزقية، أثناء قيامه بزيارة اعتيادية لعائلته.
ونقلت بوابة "الوسط" الليبية، عن الحكومة بيانا، قالت فيه إن هذه الأفعال "تتعارض مع سلامة وحرية الأفراد داخل الأراضي الليبية"، مشددة على ضرورة "الفصل بين الانقسامات السياسية والتجاذبات القائمة، وبين حق المواطنين في التنقل بحرية في جميع أنحاء البلاد".
واعتبرت الحكومة أن هذه الحادثة "تخرج عن إطار القانون ولا تراعي النسيج الاجتماعي وسلامة الليبيين، بغض النظر عن صفاتهم أو انتماءاتهم الوظيفية".
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2025
تحرك بريطاني في ليبيا لتعزيز النفوذ وحماية المصالح الاستراتيجية
5 فبراير, 09:34 GMT
ودعت حكومة حماد، الجهات المختصة إلى التحرك العاجل للإفراج عن الوزير محمد سليمان بوزقية، فورًا، وضمان عدم تعرض سلامته لأي أذى.
يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، كان قد دعا يوم السبت الماضي، إلى ما وصفه بـ"الاحتكام للشعب" بإجراء استفتاء حر ونزيه حول النقاط الخلافية المتبقية بمشروع قوانين الانتخابات المنجزة من لجنة "6+6" والمضي قدما.
وطالب المنفي المؤسسات الليبية المنبثقة عن الاتفاق السياسي بـ"الاستئناس" وتقييم توصيات مستشاري بعثة الأمم المتحدة لتذليل العقبات نحو إجراء الانتخابات العامة، مشدداً على الاستمرار في التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها.
هانا سيروا تيتيه، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.01.2025
الأمين العام للأمم المتحدة يعين هانا سيروا تيتيه ممثلة خاصة له في ليبيا
24 يناير, 21:41 GMT
يشار إلى أن ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، كانت قد طرحت مبادرة جديدة وعرضتها على مجلس الأمن الدولي منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2024، خلال توليها مهام رئاسة البعثة الأممية بالإنابة، وتتطلعت من خلالها لإعادة إطلاق العملية السياسية المتعثرة عبر تشكيل لجنة استشارية تتولى تقديم المقترحات اللازمة لمعالجة الانسداد الراهن.
وتوجد حكومتان في ليبيا، لا تعترفان ببعضهما بعضا، الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية ومقرها طرابلس، والتي تدعمها الأمم المتحدة ويرأسها عبد الحميد دبيبة، والثانية، التي يخولها مجلس النواب ومقرها بنغازي، ويقودها أسامة حماد.
ومنذ الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي، في عام 2011، توقفت ليبيا عن العمل كدولة موحدة. وفي السنوات الأخيرة، كان هناك مواجهة بين السلطات في طرابلس غربي البلاد والسلطات في الشرق، والتي يدعمها الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وفي عام 2021، انتخب منتدى الحوار السياسي الليبي، الذي تستضيفه الأمم المتحدة في جنيف، سلطة تنفيذية انتقالية في انتظار الانتخابات العامة، والتي لم تُعقد بعد.
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