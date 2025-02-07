https://sarabic.ae/20250207/واشنطن-توقف-تمويل-برنامج-الأغذية-العالمي-1097562056.html
واشنطن توقف تمويل برنامج الأغذية العالمي
واشنطن توقف تمويل برنامج الأغذية العالمي
سبوتنيك عربي
قررت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، وقف تمويل المساعدات المقدمة من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة. 07.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-07T09:58+0000
2025-02-07T09:58+0000
2025-02-07T09:58+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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ونقلت "رويترز" عن مصادر: "لقد طابت واشنطن من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، وقف العمل في عشرات المنح التي تمولها الولايات المتحدة".وكما تشير "رويترز"، تقدر قيمة المشاريع الجارية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس إيد) بعشرات الملايين من الدولارات، وتقدم المساعدة الغذائية، في بلدان مثل اليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والسودان وجنوب السودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وهايتي ومالي.وعلى وجه الخصوص، منحت الإدارة الجديدة نحو 60 من كبار مسؤولي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إجازة، ولاحقًا قال رجل الأعمال إيلون ماسك، إن ترامب وافق على إغلاق الوكالة تمامًا.ووفقًا لوزير الخارجية ماركو روبيو، ستواصل الولايات المتحدة، تقديم المساعدة الخارجية، لكن ذلك سيكون في المصلحة الوطنية وسيكون منطقيًا.إدارة ترامب تشارك في المناقشات بشأن التسوية في أوكرانياإعلام غربي: تجميد مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يهدد أمن الطاقة في أوكرانيا
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
واشنطن توقف تمويل برنامج الأغذية العالمي
قررت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، وقف تمويل المساعدات المقدمة من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.
ونقلت "رويترز" عن مصادر: "لقد طابت واشنطن من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، وقف العمل في عشرات المنح التي تمولها الولايات المتحدة".
وكما تشير "رويترز"، تقدر قيمة المشاريع الجارية للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (يو إس إيد) بعشرات الملايين من الدولارات، وتقدم المساعدة الغذائية، في بلدان مثل اليمن وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والسودان وجنوب السودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وهايتي ومالي.
ومباشرة بعد توليه منصب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، وقع دونالد ترامب على أمر تنفيذي بتعليق المساعدات للدول الأخرى لمدة 90 يومًا، من أجل تقييم مدى امتثال هذه البرامج للسياسة الخارجية الأمريكية.
وعلى وجه الخصوص، منحت الإدارة الجديدة نحو 60 من كبار مسؤولي الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إجازة، ولاحقًا قال رجل الأعمال إيلون ماسك، إن ترامب وافق على إغلاق الوكالة تمامًا.
وقد انتقد ترامب نفسه مراراً وتكراراً هذا الهيكل، متهماً إياه بإهدار أموال دافعي الضرائب الأمريكيين.
ووفقًا لوزير الخارجية ماركو روبيو، ستواصل الولايات المتحدة، تقديم المساعدة الخارجية، لكن ذلك سيكون في المصلحة الوطنية وسيكون منطقيًا.