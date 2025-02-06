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نائب في الكونغرس الأمريكي يعلن عزمه تقدم اقتراح لعزل ترامب
نائب في الكونغرس الأمريكي يعلن عزمه تقدم اقتراح لعزل ترامب
سبوتنيك عربي
أعلن النائب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي، آل غرين، إنه سيقترح عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 06.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-06T05:54+0000
2025-02-06T05:54+0000
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وقال غرين: "لقد بدأ العمل على إعلان عزل الرئيس. وأعلن أنني سأتقدم بوثيقة لعزل الرئيس بسبب مقترحاته وأفعاله المشينة والدنيئة".وأصبح ترامب الرئيس الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة الذي تم عزله مرتين في مجلس النواب، ولكن تمت تبرئته من قبل أعضاء مجلس الشيوخ في كلا المرتين.ويتمتع الجمهوريون بسطوة في مجلسي الكونغرس، لذا فإن عزل الزعيم الأمريكي أمر غير مرجح.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "الولايات المتحدة سوف تسيطر على قطاع غزة وتشرف على تفكيك المتفجرات أو الذخائر هناك والتخلص من المباني المدمرة وستوفر الرعاية الاجتماعية التي ستمكن من توفير عدد لا يحصى من فرص العمل لسكان المنطقة".وقد أثارت فكرة ترامب ردود فعل دولية منددة وبعض الاعتراضات من الجمهوريين في الكونغرس، الذين كانوا إلى حد كبير قد تبنوا مبادرات ترامب مثل تعليق المساعدات الخارجية وتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين.وكان من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيتابع اقتراحه أم أنه يتخذ موقفًا متطرفًا كاستراتيجية تفاوضية كما فعل في قضايا أخرى.ماليزيا: التهجير القسري للفلسطينيين يعد تطهيرا عرقياوزير الدفاع الأمريكي: كل الخيارات مطروحة على الطاولة بخصوص مقترح السيطرة على غزةفي اتصال هاتفي مع ماكرون.. السيسي يؤكد ضرورة تنفيذ "حل الدولتين"
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, إسرائيل

نائب في الكونغرس الأمريكي يعلن عزمه تقدم اقتراح لعزل ترامب

05:54 GMT 06.02.2025
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
© AP Photo / Evan Vucci
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أعلن النائب الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي، آل غرين، إنه سيقترح عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال غرين: "لقد بدأ العمل على إعلان عزل الرئيس. وأعلن أنني سأتقدم بوثيقة لعزل الرئيس بسبب مقترحاته وأفعاله المشينة والدنيئة".

وبحسب النائب فإن رئيس البيت الأبيض يستحق ذلك بسبب خططه بشأن قطاع غزة.

وأصبح ترامب الرئيس الوحيد في تاريخ الولايات المتحدة الذي تم عزله مرتين في مجلس النواب، ولكن تمت تبرئته من قبل أعضاء مجلس الشيوخ في كلا المرتين.
ويتمتع الجمهوريون بسطوة في مجلسي الكونغرس، لذا فإن عزل الزعيم الأمريكي أمر غير مرجح.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2025
نتنياهو: يجب متابعة فكرة ترامب بشأن سكان قطاع غزة وتنفيذها
03:08 GMT

وأمس الأربعاء، وصف ترامب قطاع غزة بأنه "موقع مهدم"، معلنا أنه من الممكن توطين سكان القطاع في دول أخرى، بما في ذلك الأردن ومصر.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "الولايات المتحدة سوف تسيطر على قطاع غزة وتشرف على تفكيك المتفجرات أو الذخائر هناك والتخلص من المباني المدمرة وستوفر الرعاية الاجتماعية التي ستمكن من توفير عدد لا يحصى من فرص العمل لسكان المنطقة".

وأوضح ترامب أنه درس ملف إدارة الولايات المتحدة لقطاع غزة لأشهر طويلة، مضيفًا "هذا قرار لم نتخذه بسهولة، وكل من تحدثت معه أحب هذه الفكرة وتسلم الولايات المتحدة لتلك المنطقة واستحداث آلاف الوظائف هناك".

وقد أثارت فكرة ترامب ردود فعل دولية منددة وبعض الاعتراضات من الجمهوريين في الكونغرس، الذين كانوا إلى حد كبير قد تبنوا مبادرات ترامب مثل تعليق المساعدات الخارجية وتقليص أعداد الموظفين الفيدراليين.
وكان من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيتابع اقتراحه أم أنه يتخذ موقفًا متطرفًا كاستراتيجية تفاوضية كما فعل في قضايا أخرى.
ماليزيا: التهجير القسري للفلسطينيين يعد تطهيرا عرقيا
وزير الدفاع الأمريكي: كل الخيارات مطروحة على الطاولة بخصوص مقترح السيطرة على غزة
في اتصال هاتفي مع ماكرون.. السيسي يؤكد ضرورة تنفيذ "حل الدولتين"
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