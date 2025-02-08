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https://sarabic.ae/20250208/الإمارات-ترفض-تصريحات-نتنياهو-بشأن-إقامة-دولة-فلسطينية-على-الأراضي-السعودية-1097599060.html
الإمارات ترفض تصريحات نتنياهو بشأن إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية
الإمارات ترفض تصريحات نتنياهو بشأن إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية
سبوتنيك عربي
دانت وزارة الخارجية الإماراتية واستنكرت بشدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي السعودية. 08.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-08T20:19+0000
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ونشرت الخارجية الإماراتية بيانا لها، مساء اليوم السبت، أعربت فيه عن "إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات غير المقبولة والمستفزة لنتنياهو بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي المملكة العربية السعودية".وأكدت الإمارات رفضها القاطع لهذه التصريحات التي تعتبر تعديا سافرا على قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددة على أن سيادة السعودية "خط أحمر"، وأن الإمارات لا تسمح لأي دولة بتجاوز ذلك أو التعدي عليه.فيما أوضحت الخارجية الإماراتية "رفضها القاطع للمساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ومحاولة تهجيره"، داعية في بيانها على الموقع الرسمي للوزارة، إلى ضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية التي تهدد الاستقرار الإقليمي وتُقوض فرص السلام والتعايش.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد علق في مقابلة مع "القناة 14" على رد الرياض على تصريحات ترامب، ورفضها التطبيع دون "دولة فلسطينية"، فأجاب فيما بين السخرية أو الاستنكار: "دولة فلسطينية؟ إلا في حالة أنك تريد الدولة الفلسطينية في السعودية.. لديهم مناطق شاسعة".وفي وقت سابق من أول أمس، قال ‏ترامب: إن "إسرائيل ستسلم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في نهاية القتال"، مؤكدًا أن واشنطن "ستحوّل القطاع لمشروع عقاري فريد من نوعه وستبدأ ببطء وحذر ببناء أحد أعظم وأروع المجتمعات هناك".وأضاف أنه "ستتم إعادة توطين الفلسطينيين بالفعل في مجتمعات أكثر أمنا وجمالا مع منازل جديدة وحديثة في المنطقة"، وفق وصفه، متابعا: "سوف يسود الاستقرار في المنطقة".وأعلن ترامب، يوم الأربعاء الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستتولى السيطرة على قطاع غزة، وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة" بدلاً من الأراضي المدمرة.
https://sarabic.ae/20250208/مصر-تدين-بشدة-التصريحات-الإسرائيلية-المسيئة-للمملكة-العربية-السعودية---عاجل-1097589920.html
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أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, أخبار الإمارات العربية المتحدة, السعودية, أخبار السعودية اليوم
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, أخبار الإمارات العربية المتحدة, السعودية, أخبار السعودية اليوم

الإمارات ترفض تصريحات نتنياهو بشأن إقامة دولة فلسطينية على الأراضي السعودية

20:19 GMT 08.02.2025
© AP Photoفلسطيني يرفع علم فلسطين أمام جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي
فلسطيني يرفع علم فلسطين أمام جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
© AP Photo
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دانت وزارة الخارجية الإماراتية واستنكرت بشدة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي السعودية.
ونشرت الخارجية الإماراتية بيانا لها، مساء اليوم السبت، أعربت فيه عن "إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات غير المقبولة والمستفزة لنتنياهو بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي المملكة العربية السعودية".
وأكدت الإمارات رفضها القاطع لهذه التصريحات التي تعتبر تعديا سافرا على قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددة على أن سيادة السعودية "خط أحمر"، وأن الإمارات لا تسمح لأي دولة بتجاوز ذلك أو التعدي عليه.
علم مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
مصر تعلن موقفها من إقامة دولة فلسطينية في السعودية
11:23 GMT
فيما أوضحت الخارجية الإماراتية "رفضها القاطع للمساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ومحاولة تهجيره"، داعية في بيانها على الموقع الرسمي للوزارة، إلى ضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية التي تهدد الاستقرار الإقليمي وتُقوض فرص السلام والتعايش.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد علق في مقابلة مع "القناة 14" على رد الرياض على تصريحات ترامب، ورفضها التطبيع دون "دولة فلسطينية"، فأجاب فيما بين السخرية أو الاستنكار: "دولة فلسطينية؟ إلا في حالة أنك تريد الدولة الفلسطينية في السعودية.. لديهم مناطق شاسعة".
وفي وقت سابق من أول أمس، قال ‏ترامب: إن "إسرائيل ستسلم قطاع غزة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في نهاية القتال"، مؤكدًا أن واشنطن "ستحوّل القطاع لمشروع عقاري فريد من نوعه وستبدأ ببطء وحذر ببناء أحد أعظم وأروع المجتمعات هناك".
وأضاف أنه "ستتم إعادة توطين الفلسطينيين بالفعل في مجتمعات أكثر أمنا وجمالا مع منازل جديدة وحديثة في المنطقة"، وفق وصفه، متابعا: "سوف يسود الاستقرار في المنطقة".
وأعلن ترامب، يوم الأربعاء الماضي، أن الولايات المتحدة الأمريكية، ستتولى السيطرة على قطاع غزة، وتشرف على إزالة المتفجرات والذخائر وتفكيك المباني المدمرة، مشيرًا إلى أن سكان القطاع يمكنهم العيش في مناطق أخرى "جميلة وآمنة" بدلاً من الأراضي المدمرة.
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