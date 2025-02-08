https://sarabic.ae/20250208/لوتس-روسيا-تكشف-عن-مدفع-متطور-لأول-مرة-في-دولة-عربية-صور-1097589421.html
"لوتس"... روسيا تكشف عن مدفع متطور لأول مرة في دولة عربية... صور
"لوتس"... روسيا تكشف عن مدفع متطور لأول مرة في دولة عربية... صور
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "كلاشينكوف" الروسية عن عرض المدفع ذاتي الدفع الجديد "لوتس"، من عيار 120 ملم، لأول مرة في معرض الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية "آي ديكس - 2025" الذي... 08.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-08T11:05+0000
2025-02-08T11:05+0000
2025-02-08T11:05+0000
روسيا
رصد عسكري
سلاح روسيا
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وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أعلن المدير العام لشركة "كلاشينكوف"، آلان لوشنيكوف، عن بدء اختبارات "لوتس"، وخلال عمليات التحقق من الأداء، تم اختبار جميع قدرات المدفع ذاتي الحركة، بما في ذلك استخدام نوع من الذخيرة المصممة للتصدي البصري الإلكتروني الفعال لأسلحة العدو الدقيقة.واليوم، في إطار اختبارات الدولة، تم تأكيد خصائص المدفع التي أعلنها المطورون.يتميز "لوتس" بقدرته على الإنزال الجوي، على عكس المدافع الذاتية الدفع التقليدية، مع طاقم قتالي بداخلها في حالة استعداد كامل للقتال باستخدام أنظمة الهبوط بالمظلات.وأثبتت الاختبارات أن مدفع "لوتس" يتفوق على سابقيه من حيث المدى والقوة والبقاء في ساحة المعركة، وهو عامل رئيسي في جهود روسيا لتحديث قواتها المدفعية الجوية.القوات الروسية تتقدم على عدد من المحاور وتدمر أهدافا استراتيجية للجيش الأوكرانيصاروخ "إسكندر" يدمر مستودع ذخيرة وآليات أوكرانية في مقاطعة سومي... فيديو
https://sarabic.ae/20250208/القوات-الروسية-تحيد-مجموعة-استطلاع-أوكرانية-على-ضفاف-نهر-دنيبر-فيديو-1097584604.html
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روسيا, رصد عسكري, سلاح روسيا
روسيا, رصد عسكري, سلاح روسيا
"لوتس"... روسيا تكشف عن مدفع متطور لأول مرة في دولة عربية... صور
أعلنت شركة "كلاشينكوف" الروسية عن عرض المدفع ذاتي الدفع الجديد "لوتس"، من عيار 120 ملم، لأول مرة في معرض الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية "آي ديكس - 2025" الذي سيقام في الفترة من 17 إلى 21 فبراير/ شباط في إمارة أبو ظبي.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أعلن المدير العام لشركة "كلاشينكوف"، آلان لوشنيكوف، عن بدء اختبارات "لوتس"، وخلال عمليات التحقق من الأداء، تم اختبار جميع قدرات المدفع ذاتي الحركة، بما في ذلك استخدام نوع من الذخيرة المصممة للتصدي البصري الإلكتروني الفعال لأسلحة العدو الدقيقة.
واليوم، في إطار اختبارات الدولة، تم تأكيد خصائص المدفع التي أعلنها المطورون.
يتميز "لوتس" بقدرته على الإنزال الجوي، على عكس المدافع الذاتية الدفع التقليدية، مع طاقم قتالي بداخلها في حالة استعداد كامل للقتال باستخدام أنظمة الهبوط بالمظلات.
ويمكن للمدفع إطلاق الذخيرة التقليدية والموجهة بدقة، من وضعية السكون من مواقع إطلاق النار المعدة وغير المجهزة والمغلقة، بالإضافة إلى إطلاق النار المباشر أو شبه المباشر.
وأثبتت الاختبارات أن مدفع "لوتس" يتفوق على سابقيه من حيث المدى والقوة والبقاء في ساحة المعركة، وهو عامل رئيسي في جهود روسيا لتحديث قواتها المدفعية الجوية.