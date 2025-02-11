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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20250211/موسكو-أوكرانيا-تجري-تجارب-على-المدنيين-والجرحى-والغرب-متورط-في-أنشطة-طبية-غير-قانونية-1097660994.html
موسكو: أوكرانيا تجري تجارب على المدنيين والجرحى.. والغرب متورط في أنشطة طبية غير قانونية
موسكو: أوكرانيا تجري تجارب على المدنيين والجرحى.. والغرب متورط في أنشطة طبية غير قانونية
سبوتنيك عربي
أكد روديون ميروشنيك، سفير المهمات الخاصة المتخصص بملف جرائم نظام كييف في الخارجية الروسية، أن أوكرانيا، تجري تجارب طبية محفوفة بالمخاطر على الجنود الجرحى من... 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T07:38+0000
2025-02-11T07:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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وقال ميروشنيك لوكالة "سبوتنيك": "من الممكن أيضًا إجراء التجارب. عندما لا يمكنك في العالم المتحضر استخدام هذه التقنية أو تلك، أو العقاقير، فيمكن في منطقة خط المواجهة في أوكرانيا، القيام بكل شيء".وأضاف ميروشنيك، أن هؤلاء الباحثين يقومون بجمع البيانات حول ردود فعل أجسام الأشخاص تجاه بعض الأدوية.وتابع: "نتلقى المزيد والمزيد من هذه الحقائق مع تحرير الأراضي. نحن لا نتحدث فقط عن بعض مراكز زراعة الأعضاء السوداء أو بعض المراكز الطبية الأخرى التي تهدف إلى استئصال الأعضاء. هناك طيف كامل من هذه المراكز، ونتلقى عنها عددًا كبيرًا من الشهادات".وأردف: "يضعونهم في المستشفيات المحلية، ويطردون الموظفين المحليين من هناك. ووفقًا للسكان المحليين، لا يُسمح بدخول الممرضات أو الأطباء إلى هناك. يتم إغلاق جناح معين من المستشفى، حيث تأتي فرق خاصة في أوقات معينة، ويتم نقل الجرحى أو المصابين إلى هناك في سيارات منفصلة".وأوضح السفير ميروشنيك أنه "يقوم أشخاص لا يتحدثون الروسية ولا الأوكرانية، بإدارة الوضع هناك بنشاط. وفي أغلب الأحيان، يتحدث الشهود عن ممثلين ناطقين بالإنجليزية والفرنسية، يقومون بمهام إدارية".وبحسب قوله، فإن مثل هذه المراكز تعمل على نقل الجثث أو إزالة الأعضاء من الجرحى، حيث قال شهود عيان، مراراً وتكراراً، إنهم شاهدوا حاويات وصناديق خاصة تستخدم لنقل المواد الحيوية.وقال: "مع تجميع المواد، ستتبلور هذه المعلومات بشكل أكبر وسيتضح من كان له الدور القيادي والدور التنسيقي في التنظيم. حتى الآن يمكننا أن نرى بوضوح أن أوكرانيا لا تقاوم بالتأكيد. فأوكرانيا تعمل على تهيئة الظروف التشريعية لازدهار عملية زراعة الأعضاء بحيث يمكن القيام بها دون عقاب".ووفقا له، فإن الغرب يجلب جراحين شباب إلى أوكرانيا حتى يتمكنوا من إجراء عمليات جراحية للجنود الأوكرانيين.وقال ميروشنيك: "وفقًا لبعض المعطيات، يتم إحضار الجراحين الشباب إلى هنا ليأتوا وليحصلوا على ما يريدونه. على الأراضي الأوكرانية قليل من الناس يهتمون بمقاتل معين، وما إذا كان سيبقى على قيد الحياة أم لا".وفي رأيه، من الصعب القول ما يحدث على طاولة العمليات.وأوضح أنه "من الصعب تحديد ما يتم نقله في هذه الصناديق الحرارية. على أي حال، يمكننا القول إن هناك دلائل على نشاط طبي غير قانوني وإجرامي لا يخضع للرقابة ولا يتسم بالشفافية، ويتم فيه استخدام السكان المحليين أو العسكريين المصابين من الجانب الأوكراني".موسكو: نرسل بانتظام بيانات عن جرائم القوات المسلحة الأوكرانية إلى الأمم المتحدةروسيا: أمريكا تدفع تكاليف تدريب المجرمين الأوكرانيين
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https://sarabic.ae/20240831/الخارجية-الروسية-موسكو-تتابع-وتوثق-جرائم-أوكرانيا-والمرتزقة-الأجانب-في-كورسك-1092253193.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

موسكو: أوكرانيا تجري تجارب على المدنيين والجرحى.. والغرب متورط في أنشطة طبية غير قانونية

07:38 GMT 11.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletkaجنود أوكرانيون يحملون نعش رفيقهم في كييف
جنود أوكرانيون يحملون نعش رفيقهم في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
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أكد روديون ميروشنيك، سفير المهمات الخاصة المتخصص بملف جرائم نظام كييف في الخارجية الروسية، أن أوكرانيا، تجري تجارب طبية محفوفة بالمخاطر على الجنود الجرحى من القوات المسلحة الأوكرانية وعلى المدنيين، ويتم استخدام البلاد كحقل اختبار للتجارب، التي من المستحيل إجراؤها في البلدان المتحضرة.
وقال ميروشنيك لوكالة "سبوتنيك": "من الممكن أيضًا إجراء التجارب. عندما لا يمكنك في العالم المتحضر استخدام هذه التقنية أو تلك، أو العقاقير، فيمكن في منطقة خط المواجهة في أوكرانيا، القيام بكل شيء".

وأضاف: "لا أحد يتحقق من التراخيص، ويمكنهم حقن أي دواء، ويمكنهم استخدام أي لقاح أو فيروس أو أي شيء والتحقق من كيفية عمله، أو إجراء بعض أنواع العمليات التي يمكن إجراؤها على لحوم غير مصابة، أي يمكن أن يكون بعض مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية الجرحى، ويمكن أن يكون من السكان المحليين، الذين أصيبوا بصدمة نفسية ووضعوا على طاولة العمليات".

وأضاف ميروشنيك، أن هؤلاء الباحثين يقومون بجمع البيانات حول ردود فعل أجسام الأشخاص تجاه بعض الأدوية.
وتابع: "نتلقى المزيد والمزيد من هذه الحقائق مع تحرير الأراضي. نحن لا نتحدث فقط عن بعض مراكز زراعة الأعضاء السوداء أو بعض المراكز الطبية الأخرى التي تهدف إلى استئصال الأعضاء. هناك طيف كامل من هذه المراكز، ونتلقى عنها عددًا كبيرًا من الشهادات".

وبحسب قوله، تم إنشاء مراكز طبية مغلقة لزراعة الأعضاء في الأراضي التي تسيطر عليها كييف، والتي تخضع لحراسة مشددة من قبل وحدات عسكرية خاصة.

وأردف: "يضعونهم في المستشفيات المحلية، ويطردون الموظفين المحليين من هناك. ووفقًا للسكان المحليين، لا يُسمح بدخول الممرضات أو الأطباء إلى هناك. يتم إغلاق جناح معين من المستشفى، حيث تأتي فرق خاصة في أوقات معينة، ويتم نقل الجرحى أو المصابين إلى هناك في سيارات منفصلة".
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وأوضح السفير ميروشنيك أنه "يقوم أشخاص لا يتحدثون الروسية ولا الأوكرانية، بإدارة الوضع هناك بنشاط. وفي أغلب الأحيان، يتحدث الشهود عن ممثلين ناطقين بالإنجليزية والفرنسية، يقومون بمهام إدارية".
وبحسب قوله، فإن مثل هذه المراكز تعمل على نقل الجثث أو إزالة الأعضاء من الجرحى، حيث قال شهود عيان، مراراً وتكراراً، إنهم شاهدوا حاويات وصناديق خاصة تستخدم لنقل المواد الحيوية.

ووفقا لميروشنيك، فإن هذا النوع من النشاط يتم تنفيذه من قبل عصابات دولية ليس لها بلد إقامة واضح، حيث يتحد المجرمون من بلدان مختلفة بهدف كسب المال أو إجراء التجارب أو غيرها من الأنشطة.

وقال: "مع تجميع المواد، ستتبلور هذه المعلومات بشكل أكبر وسيتضح من كان له الدور القيادي والدور التنسيقي في التنظيم. حتى الآن يمكننا أن نرى بوضوح أن أوكرانيا لا تقاوم بالتأكيد. فأوكرانيا تعمل على تهيئة الظروف التشريعية لازدهار عملية زراعة الأعضاء بحيث يمكن القيام بها دون عقاب".
ووفقا له، فإن الغرب يجلب جراحين شباب إلى أوكرانيا حتى يتمكنوا من إجراء عمليات جراحية للجنود الأوكرانيين.
وزارة الخارجية الروسية في وسط موسكو (تصوير ألكسندر نيمينوف / وكالة الصحافة الفرنسية) - سبوتنيك عربي, 1920, 31.08.2024
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31 أغسطس 2024, 12:16 GMT
وقال ميروشنيك: "وفقًا لبعض المعطيات، يتم إحضار الجراحين الشباب إلى هنا ليأتوا وليحصلوا على ما يريدونه. على الأراضي الأوكرانية قليل من الناس يهتمون بمقاتل معين، وما إذا كان سيبقى على قيد الحياة أم لا".
وفي رأيه، من الصعب القول ما يحدث على طاولة العمليات.

وأضاف ميروشنيك، أن شهود العيان تحدثوا عن جثث مقطعة في بعض الأحيان، وعن رائحة كريهة خانقة وأكياس سوداء كبيرة.

وأوضح أنه "من الصعب تحديد ما يتم نقله في هذه الصناديق الحرارية. على أي حال، يمكننا القول إن هناك دلائل على نشاط طبي غير قانوني وإجرامي لا يخضع للرقابة ولا يتسم بالشفافية، ويتم فيه استخدام السكان المحليين أو العسكريين المصابين من الجانب الأوكراني".
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