https://sarabic.ae/20250211/موسكو-أوكرانيا-تجري-تجارب-على-المدنيين-والجرحى-والغرب-متورط-في-أنشطة-طبية-غير-قانونية-1097660994.html

موسكو: أوكرانيا تجري تجارب على المدنيين والجرحى.. والغرب متورط في أنشطة طبية غير قانونية

موسكو: أوكرانيا تجري تجارب على المدنيين والجرحى.. والغرب متورط في أنشطة طبية غير قانونية

سبوتنيك عربي

أكد روديون ميروشنيك، سفير المهمات الخاصة المتخصص بملف جرائم نظام كييف في الخارجية الروسية، أن أوكرانيا، تجري تجارب طبية محفوفة بالمخاطر على الجنود الجرحى من... 11.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-11T07:38+0000

2025-02-11T07:38+0000

2025-02-11T07:38+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال ميروشنيك لوكالة "سبوتنيك": "من الممكن أيضًا إجراء التجارب. عندما لا يمكنك في العالم المتحضر استخدام هذه التقنية أو تلك، أو العقاقير، فيمكن في منطقة خط المواجهة في أوكرانيا، القيام بكل شيء".وأضاف ميروشنيك، أن هؤلاء الباحثين يقومون بجمع البيانات حول ردود فعل أجسام الأشخاص تجاه بعض الأدوية.وتابع: "نتلقى المزيد والمزيد من هذه الحقائق مع تحرير الأراضي. نحن لا نتحدث فقط عن بعض مراكز زراعة الأعضاء السوداء أو بعض المراكز الطبية الأخرى التي تهدف إلى استئصال الأعضاء. هناك طيف كامل من هذه المراكز، ونتلقى عنها عددًا كبيرًا من الشهادات".وأردف: "يضعونهم في المستشفيات المحلية، ويطردون الموظفين المحليين من هناك. ووفقًا للسكان المحليين، لا يُسمح بدخول الممرضات أو الأطباء إلى هناك. يتم إغلاق جناح معين من المستشفى، حيث تأتي فرق خاصة في أوقات معينة، ويتم نقل الجرحى أو المصابين إلى هناك في سيارات منفصلة".وأوضح السفير ميروشنيك أنه "يقوم أشخاص لا يتحدثون الروسية ولا الأوكرانية، بإدارة الوضع هناك بنشاط. وفي أغلب الأحيان، يتحدث الشهود عن ممثلين ناطقين بالإنجليزية والفرنسية، يقومون بمهام إدارية".وبحسب قوله، فإن مثل هذه المراكز تعمل على نقل الجثث أو إزالة الأعضاء من الجرحى، حيث قال شهود عيان، مراراً وتكراراً، إنهم شاهدوا حاويات وصناديق خاصة تستخدم لنقل المواد الحيوية.وقال: "مع تجميع المواد، ستتبلور هذه المعلومات بشكل أكبر وسيتضح من كان له الدور القيادي والدور التنسيقي في التنظيم. حتى الآن يمكننا أن نرى بوضوح أن أوكرانيا لا تقاوم بالتأكيد. فأوكرانيا تعمل على تهيئة الظروف التشريعية لازدهار عملية زراعة الأعضاء بحيث يمكن القيام بها دون عقاب".ووفقا له، فإن الغرب يجلب جراحين شباب إلى أوكرانيا حتى يتمكنوا من إجراء عمليات جراحية للجنود الأوكرانيين.وقال ميروشنيك: "وفقًا لبعض المعطيات، يتم إحضار الجراحين الشباب إلى هنا ليأتوا وليحصلوا على ما يريدونه. على الأراضي الأوكرانية قليل من الناس يهتمون بمقاتل معين، وما إذا كان سيبقى على قيد الحياة أم لا".وفي رأيه، من الصعب القول ما يحدث على طاولة العمليات.وأوضح أنه "من الصعب تحديد ما يتم نقله في هذه الصناديق الحرارية. على أي حال، يمكننا القول إن هناك دلائل على نشاط طبي غير قانوني وإجرامي لا يخضع للرقابة ولا يتسم بالشفافية، ويتم فيه استخدام السكان المحليين أو العسكريين المصابين من الجانب الأوكراني".موسكو: نرسل بانتظام بيانات عن جرائم القوات المسلحة الأوكرانية إلى الأمم المتحدةروسيا: أمريكا تدفع تكاليف تدريب المجرمين الأوكرانيين

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https://sarabic.ae/20240831/الخارجية-الروسية-موسكو-تتابع-وتوثق-جرائم-أوكرانيا-والمرتزقة-الأجانب-في-كورسك-1092253193.html

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