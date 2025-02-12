https://sarabic.ae/20250212/الأمم-المتحدة-تعلق-على-الاتصال-الهاتفي-بين-بوتين-وترامب-1097723266.html
الأمم المتحدة تعلق على الاتصال الهاتفي بين بوتين وترامب
الأمم المتحدة تعلق على الاتصال الهاتفي بين بوتين وترامب
سبوتنيك عربي
أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أن الأمم المتحدة ستكون ممتنة لأي جهود لحل الصراع في أوكرانيا. 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T17:55+0000
2025-02-12T17:55+0000
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وقال حق تعليقا على المحادثات بين بوتين وترامب: "بطبيعة الحال، فإننا نقدر أي جهود لحل الحرب في أوكرانيا، والتي تشمل الجانبين الروسي والأوكراني".وأكد أن المنظمة العالمية مستعدة للمساعدة في حل الأزمة في أوكرانيا إذا طلب منها ذلك.وجاء في بيان الكرملين: "كانت محادثة هاتفية طويلة جدًا، استغرقت ما يقرب من ساعة ونصف الساعة، ناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، وأكد رئيس الولايات المتحدة أن الجانب الأمريكي سيفي بجميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها".الكرملين عن تصريحات ترامب حول إمكانية انضمام أوكرانيا إلى روسيا: أي ظاهرة تحدث بنسبة 50/50بوتين: ترامب سيستعيد النظام عاجلا عبر شخصيته والنخب الأوروبية سترضخ أمامه و"تهز ذيولها"
https://sarabic.ae/20250212/الكرملين-بوتين-وترامب-يبحثان-هاتفيا-الوضع-في-أوكرانيا-1097722029.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة تعلق على الاتصال الهاتفي بين بوتين وترامب
17:55 GMT 12.02.2025 (تم التحديث: 17:56 GMT 12.02.2025)
أعلن نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، أن الأمم المتحدة ستكون ممتنة لأي جهود لحل الصراع في أوكرانيا.
وقال حق تعليقا على المحادثات بين بوتين وترامب: "بطبيعة الحال، فإننا نقدر أي جهود لحل الحرب في أوكرانيا، والتي تشمل الجانبين الروسي والأوكراني".
وأشار إلى أن الأمم المتحدة ترحب بالمحادثات بين رئيسي البلدين (روسيا وأمريكا)، واصفا اتصالهما بأنه لحظة "إيجابية".
وأكد أن المنظمة العالمية مستعدة للمساعدة في حل الأزمة في أوكرانيا إذا طلب منها ذلك.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الرئياسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، تحدثا لمدة ساعة ونصف تقريبا عبر الهاتف.
وجاء في بيان الكرملين: "كانت محادثة هاتفية طويلة جدًا، استغرقت ما يقرب من ساعة ونصف الساعة
، ناقش الرئيسان القضايا المتعلقة بتبادل المواطنين الروس والأمريكيين، وأكد رئيس الولايات المتحدة أن الجانب الأمريكي سيفي بجميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها".