https://sarabic.ae/20250212/بث-مباشر-لافروف-ونظيره-السوداني-يعقدان-مؤتمرا-صحفيا-عقب-محادثاتهما-في-موسكو-1097706208.html
بث مباشر... لافروف ونظيره السوداني يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب محادثاتهما في موسكو
بث مباشر... لافروف ونظيره السوداني يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب محادثاتهما في موسكو
سبوتنيك عربي
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع نظيره السوداني علي يوسف الشريف، عقب محادثات ثنائية في العاصمة موسكو. 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T10:15+0000
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2025-02-12T10:15+0000
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لافروف ونظيره السوداني الشريف يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب محادثاتهما الثنائية
سبوتنيك عربي
لافروف ونظيره السوداني الشريف يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب محادثاتهما الثنائية
2025-02-12T10:15+0000
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روسيا, العالم العربي
بث مباشر... لافروف ونظيره السوداني يعقدان مؤتمرا صحفيا عقب محادثاتهما في موسكو
يتبع
يعقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع نظيره السوداني علي يوسف الشريف، عقب محادثات ثنائية في العاصمة موسكو.