https://sarabic.ae/20250212/تقرير-ماكرون-رفض-طلبا-يونانيا-بعرقلة-بيع-صواريخ-ميتور-إلى-تركيا-1097731217.html
تقرير: ماكرون رفض طلبا يونانيا بعرقلة بيع صواريخ "ميتور" إلى تركيا
تقرير: ماكرون رفض طلبا يونانيا بعرقلة بيع صواريخ "ميتور" إلى تركيا
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رفض طلبا لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بعرقلة بيع صواريخ "ميتور" إلى... 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T20:53+0000
2025-02-12T20:53+0000
2025-02-12T20:53+0000
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وأفادت صحيفة غربية، مساء اليوم الأربعاء، بأن كيرياكوس ميتسوتاكيس التقى بالرئيس إيمانويل ماكرون في العاصمة الفرنسية باريس، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.وأكدت أن ماكرون رفض طلبا لرئيس الوزراء اليوناني يقضي بعرقلة بيع صواريخ "ميتور" إلى تركيا، في سياق أنه لا توجد إمكانية لمنع بيعها، موضحة أن الجانب الفرنسي أبلغ كيرياكوس ميتسوتاكيس أن"ذلك غير ممكن من الناحية العملية الدولية، لأن إنتاج الصاروخ يتم من قبل ائتلاف تجاري "كونسورتيوم" تشارك فيه ست دول".وأشارت الصحيفة إلى أن اليونان تهدف إلى مناشدة حكومات الدول الأخرى في "الكونسورتيوم" الذي يضم إلى جانب فرنسا كلا من (بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والسويد) من أجل عرقلة الصفقة المحتملة للصواريخ مع تركيا.وكان وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس، قد أعرب في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، لورانس أور، للسفير الفرنسي في العاصمة أثينا، عن انزعاج اليونان من أنباء متداولة تقضي ببيع صواريخ "ميتور" إلى تركيا.ويشار إلى صاروخ "ميتور" هو صاروخ "جو-جو" يعمل خارج مدى الرؤية البصرية، ويتمتع بتوجيه نشط بالرادار، كما أنه من تطوير شركة "إم بي دي إيه" الفرنسية.
https://sarabic.ae/20241225/توتر-في-البحر-المتوسط-اليونان-ترفض-خطط-تركيا-لإبرام-اتفاق-بحري-مع-سوريا-1096184558.html
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اليونان, أخبار تركيا اليوم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
اليونان, أخبار تركيا اليوم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
تقرير: ماكرون رفض طلبا يونانيا بعرقلة بيع صواريخ "ميتور" إلى تركيا
ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رفض طلبا لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بعرقلة بيع صواريخ "ميتور" إلى تركيا.
وأفادت صحيفة غربية، مساء اليوم الأربعاء، بأن كيرياكوس ميتسوتاكيس التقى بالرئيس إيمانويل ماكرون في العاصمة الفرنسية باريس، في وقت سابق من الأسبوع الجاري.
25 ديسمبر 2024, 15:58 GMT
وأكدت أن ماكرون
رفض طلبا لرئيس الوزراء اليوناني يقضي بعرقلة بيع صواريخ "ميتور" إلى تركيا، في سياق أنه لا توجد إمكانية لمنع بيعها، موضحة أن الجانب الفرنسي أبلغ كيرياكوس ميتسوتاكيس أن"ذلك غير ممكن من الناحية العملية الدولية، لأن إنتاج الصاروخ يتم من قبل ائتلاف تجاري "كونسورتيوم" تشارك فيه ست دول".
وأشارت الصحيفة إلى أن اليونان تهدف إلى مناشدة حكومات الدول الأخرى في "الكونسورتيوم" الذي يضم إلى جانب فرنسا كلا من (بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والسويد) من أجل عرقلة الصفقة المحتملة للصواريخ مع تركيا
.
وكان وزير الدفاع اليوناني نيكوس ديندياس، قد أعرب في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، لورانس أور، للسفير الفرنسي في العاصمة أثينا، عن انزعاج اليونان
من أنباء متداولة تقضي ببيع صواريخ "ميتور" إلى تركيا.
ويشار إلى صاروخ "ميتور" هو صاروخ "جو-جو" يعمل خارج مدى الرؤية البصرية، ويتمتع بتوجيه نشط بالرادار، كما أنه من تطوير شركة "إم بي دي إيه" الفرنسية.