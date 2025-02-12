https://sarabic.ae/20250212/سيارتو-المجر-وجدت-حلا-لدفع-ثمن-الغاز-الروسي-في-ظل-العقوبات-الأمريكية-1097701218.html
سيارتو: المجر وجدت حلا لدفع ثمن الغاز الروسي في ظل العقوبات الأمريكية
سيارتو: المجر وجدت حلا لدفع ثمن الغاز الروسي في ظل العقوبات الأمريكية
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن المجر وجدت حلاً لدفع ثمن الغاز والنفط والوقود الروسي في ظل العقوبات الأمريكية ضد "غازبروم بنك". 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T08:27+0000
2025-02-12T08:27+0000
2025-02-12T08:27+0000
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وقال سيارتو ردا على سؤال ذي صلة: " "فيما يتعلق بـ "غازبروم بنك"، فقد وجدنا حلاً بالفعل بمساعدة زملائنا الروس، لذلك لدي اليوم تعاون إقليمي ممتاز مع الصرب والبلغاريين والأتراك والزملاء الروس، على الرغم من أن الوضع كان صعبًا حقًا، ولكن إذا أردتم جميعًا إيجاد حل، فعليكم أن تفعلوا ذلك، وقد فعلنا ذلك".ووصف الوزير العقوبات بأنها "خطوة مخيبة للآمال من جانب الإدارة الأميركية السابقة"، مشيرا إلى أن السلطات السابقة "كانت تعلم جيدا" أن بعض حلفائها سوف يعانون.في نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت وزارة المال الأمريكية عن حزمة جديدة من العقوبات المناهضة لروسيا، والتي شملت 118 فردًا وكيانًا، بما في ذلك، على سبيل المثال، بنك غوتا وبنك وبنك غازبروم بنك وستة من الشركات الأجنبية التابعة له.وقالت وزارة الخارجية المجرية في ذلك الوقت إنها تتشاور مع مورد الغاز وتبحث عن طرق لحل الموقف حتى تستمر إمدادات الطاقة.المجر تصدر تحذيرا نهائيا لأوكرانيا بشأن نقل الغازالخارجية المجرية: بودابست ستصوت ضد انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي
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المجر, روسيا, العالم
سيارتو: المجر وجدت حلا لدفع ثمن الغاز الروسي في ظل العقوبات الأمريكية
أكد وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، أن المجر وجدت حلاً لدفع ثمن الغاز والنفط والوقود الروسي في ظل العقوبات الأمريكية ضد "غازبروم بنك".
وقال سيارتو ردا على سؤال ذي صلة: " "فيما يتعلق بـ "غازبروم بنك"، فقد وجدنا حلاً بالفعل بمساعدة زملائنا الروس، لذلك لدي اليوم تعاون إقليمي ممتاز مع الصرب والبلغاريين والأتراك والزملاء الروس، على الرغم من أن الوضع كان صعبًا حقًا، ولكن إذا أردتم جميعًا إيجاد حل، فعليكم أن تفعلوا ذلك، وقد فعلنا ذلك".
وتابع: "لقد وجدنا حلًا، إنها مشكلة تقنية، ويمكننا دائمًا إيجاد حل. ما يقلقني أكثر هو أن مثل هذه الأمور لا ينبغي أن تحدث في السياسة الدولية على الإطلاق".
ووصف الوزير العقوبات بأنها "خطوة مخيبة للآمال من جانب الإدارة الأميركية السابقة"، مشيرا إلى أن السلطات السابقة "كانت تعلم جيدا" أن بعض حلفائها سوف يعانون.
في نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت وزارة المال الأمريكية عن حزمة جديدة من العقوبات المناهضة لروسيا، والتي شملت 118 فردًا وكيانًا، بما في ذلك، على سبيل المثال، بنك غوتا وبنك وبنك غازبروم بنك وستة من الشركات الأجنبية التابعة له.
وقالت وزارة الخارجية المجرية في ذلك الوقت إنها تتشاور مع مورد الغاز وتبحث عن طرق لحل الموقف حتى تستمر إمدادات الطاقة.