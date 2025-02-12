https://sarabic.ae/20250212/محللة-سابقة-في-البنتاغون-تعلق-على-المحادثات-بين-بوتين-وترامب-1097723848.html

محللة سابقة في البنتاغون تعلق على المحادثات بين بوتين وترامب

محللة سابقة في البنتاغون تعلق على المحادثات بين بوتين وترامب

سبوتنيك عربي

أفادت المحللة السابقة في البنتاغون، كارين كفياتكوفسكي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدرك أن روسيا فازت بالفعل. 12.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-12T18:22+0000

2025-02-12T18:22+0000

2025-02-12T18:22+0000

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وقالت كفياتكوفسكي لوكالة "سبوتنيك": "الآن هو أمر مهم، لأن الكونغرس سوف يحث على إرسال المزيد من الأموال إلى أوكرانيا قريبًا، حيث من المقرر أن تنتهي صلاحية الإنفاق المصرح به الحالي في مارس/آذار".وأضافت: "مشروع إنفاق كبير "DOGE" يكشف عن الاحتيال والفساد في مشروع بايدن في أوكرانيا، وأظن أنه لا يمكن إبقاء هذا الأمر تحت الغطاء لفترة أطول، لذلك قد يفسر هذا الحاجة الملحة إلى تسوية".وتابعت: "لكن من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيحصل على التسوية التي يريدها من روسيا، ولكنني أعتقد أن ترامب يدرك أن روسيا فازت بالفعل، وأن أوروبا وحلف شمال الأطلسي، في التحريض على حرب طويلة باهظة التكلفة ومضيعة للمال، بحاجة إلى البدء في التعامل مع ما انتزعته".وتابعت: "أعتقد أن جزءًا من الجولات التي يقوم بها المبعوث المعين هو جمع المعلومات، وأن المفاوضات الحقيقية يقودها ترامب".وختمت: "وأخيرا، نرى من التصريحات الصادرة من بولندا، أن استمرار وجود اللاجئين الأوكرانيين في جميع أنحاء أوروبا وتكاليفهم الباهظة، واحتمال وصول الجنود والمجرمين الذين أصيبوا بجروح نفسية وجسدية من الحرب الأوكرانية إليهم، يزيد من الاضطرابات الداخلية في العديد من المحرضين المؤيدين لزيلينسكي سابقا".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، تحدثا لمدة ساعة ونصف تقريبا عبر الهاتف.بوتين: ترامب سيستعيد النظام عاجلا عبر شخصيته والنخب الأوروبية سترضخ أمامه و"تهز ذيولها"

https://sarabic.ae/20250212/الكرملين-بوتين-وترامب-يبحثان-هاتفيا-الوضع-في-أوكرانيا-1097722029.html

https://sarabic.ae/20250212/الأمم-المتحدة-تعلق-على-الاتصال-الهاتفي-بين-بوتين-وترامب-1097723266.html

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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن