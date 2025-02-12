https://sarabic.ae/20250212/محللة-سابقة-في-البنتاغون-تعلق-على-المحادثات-بين-بوتين-وترامب-1097723848.html
محللة سابقة في البنتاغون تعلق على المحادثات بين بوتين وترامب
محللة سابقة في البنتاغون تعلق على المحادثات بين بوتين وترامب
سبوتنيك عربي
أفادت المحللة السابقة في البنتاغون، كارين كفياتكوفسكي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدرك أن روسيا فازت بالفعل. 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T18:22+0000
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2025-02-12T18:22+0000
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وقالت كفياتكوفسكي لوكالة "سبوتنيك": "الآن هو أمر مهم، لأن الكونغرس سوف يحث على إرسال المزيد من الأموال إلى أوكرانيا قريبًا، حيث من المقرر أن تنتهي صلاحية الإنفاق المصرح به الحالي في مارس/آذار".وأضافت: "مشروع إنفاق كبير "DOGE" يكشف عن الاحتيال والفساد في مشروع بايدن في أوكرانيا، وأظن أنه لا يمكن إبقاء هذا الأمر تحت الغطاء لفترة أطول، لذلك قد يفسر هذا الحاجة الملحة إلى تسوية".وتابعت: "لكن من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيحصل على التسوية التي يريدها من روسيا، ولكنني أعتقد أن ترامب يدرك أن روسيا فازت بالفعل، وأن أوروبا وحلف شمال الأطلسي، في التحريض على حرب طويلة باهظة التكلفة ومضيعة للمال، بحاجة إلى البدء في التعامل مع ما انتزعته".وتابعت: "أعتقد أن جزءًا من الجولات التي يقوم بها المبعوث المعين هو جمع المعلومات، وأن المفاوضات الحقيقية يقودها ترامب".وختمت: "وأخيرا، نرى من التصريحات الصادرة من بولندا، أن استمرار وجود اللاجئين الأوكرانيين في جميع أنحاء أوروبا وتكاليفهم الباهظة، واحتمال وصول الجنود والمجرمين الذين أصيبوا بجروح نفسية وجسدية من الحرب الأوكرانية إليهم، يزيد من الاضطرابات الداخلية في العديد من المحرضين المؤيدين لزيلينسكي سابقا".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، تحدثا لمدة ساعة ونصف تقريبا عبر الهاتف.بوتين: ترامب سيستعيد النظام عاجلا عبر شخصيته والنخب الأوروبية سترضخ أمامه و"تهز ذيولها"
https://sarabic.ae/20250212/الكرملين-بوتين-وترامب-يبحثان-هاتفيا-الوضع-في-أوكرانيا-1097722029.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
محللة سابقة في البنتاغون تعلق على المحادثات بين بوتين وترامب
حصري
أفادت المحللة السابقة في البنتاغون، كارين كفياتكوفسكي، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يدرك أن روسيا فازت بالفعل.
وقالت كفياتكوفسكي لوكالة "سبوتنيك
": "الآن هو أمر مهم، لأن الكونغرس سوف يحث على إرسال المزيد من الأموال إلى أوكرانيا قريبًا، حيث من المقرر أن تنتهي صلاحية الإنفاق المصرح به الحالي في مارس/آذار".
وتابعت: "يحتاج ترامب إلى مجموعة ثابتة من "النجاحات" و"الوعود التي تم الوفاء بها" لبرنامجه المحلي، وبصراحة، أعتقد أن ترامب منزعج من زيلينسكي، تمامًا كما أن بقية العالم منزعج منه".
وأضافت: "مشروع إنفاق كبير "DOGE" يكشف عن الاحتيال والفساد في مشروع بايدن في أوكرانيا، وأظن أنه لا يمكن إبقاء هذا الأمر تحت الغطاء لفترة أطول، لذلك قد يفسر هذا الحاجة الملحة إلى تسوية".
وتابعت: "لكن من غير الواضح ما إذا كان ترامب سيحصل على التسوية التي يريدها من روسيا، ولكنني أعتقد أن ترامب يدرك أن روسيا فازت بالفعل، وأن أوروبا وحلف شمال الأطلسي، في التحريض على حرب طويلة باهظة التكلفة ومضيعة للمال، بحاجة إلى البدء في التعامل مع ما انتزعته".
وأضافت: "يبدو أن تبادل السجناء واحد مقابل واحد يمثل بادرة حسن نية كبيرة، ونهجا مهنيا ودبلوماسيا لحل صراع أكبر، وهو شيء لم نشهده منذ أكثر من أربع سنوات، حتى في إدارة ترامب السابقة، ويبدو أن ترامب لديه فهم أفضل لأسباب وظروف الصراع بين أوكرانيا وروسيا".
وتابعت: "أعتقد أن جزءًا من الجولات التي يقوم بها المبعوث المعين هو جمع المعلومات، وأن المفاوضات الحقيقية يقودها ترامب".
وختمت: "وأخيرا، نرى من التصريحات الصادرة من بولندا، أن استمرار وجود اللاجئين الأوكرانيين في جميع أنحاء أوروبا وتكاليفهم الباهظة، واحتمال وصول الجنود والمجرمين الذين أصيبوا بجروح نفسية وجسدية من الحرب الأوكرانية إليهم، يزيد من الاضطرابات الداخلية في العديد من المحرضين المؤيدين لزيلينسكي سابقا".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي
، دونالد ترامب، تحدثا لمدة ساعة ونصف تقريبا عبر الهاتف.