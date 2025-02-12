https://sarabic.ae/20250212/مرضى-جراحة-القلب-في-سوريا-بين-نقص-التجهيزات-والكوادر-وارتفاع-الأجور--1097711650.html

مرضى جراحة القلب في سوريا بين نقص التجهيزات والكوادر وارتفاع الأجور

مرضى جراحة القلب في سوريا بين نقص التجهيزات والكوادر وارتفاع الأجور

سبوتنيك عربي

يعاني مرضى جراحة القلب في سوريا، من نقص كبير بالكوادر الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف العمليات الجراحية والعلاجات الدوائية. 12.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-12T12:40+0000

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2025-02-12T12:40+0000

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وقال الدكتور مروان يونس، الاختصاصي بجراحة القلب، لـ"سبوتنيك": "تعاني سوريا من عدم وجود مراكز طبية مختصة في جراحة القلب، فمعظم المراكز متواجدة ضمن مشافي، وبالتالي لا يوجد بنية تحتية صحيحة كباقي الدول، بالإضافة إلى النقص الكبير في الكوادر الطبية، فجراحة القلب تحتاج إلى وجود أطباء وفنيي تخدير مختصين، وعددهم حاليا في سوريا، قليل جدا، مقارنة مع عدد العمليات التي يتم إجراؤها، فمعظم الكوادر الطبية غادرت سوريا خلال فترة الحرب الماضية".وأضاف يونس أن "تكلفة عملية جراحة القلب في حال توفرت المستلزمات في المشافي الحكومية تبلغ ما بين 8-10 مليون ليرة سورية، فيما تبلغ تكلفتها في المراكز الطبية الخاصة ما بين 15-20 مليون ليرة سورية، ناهيك عن باقي الأدوية التي يحتاجها المريض بعد إجراء العملية الجراحية، حيث تصل تكاليفها في الأشهر الثلاثة الأولى حوالي 1.5 مليون ليرة سورية".وطالب يونس بتحرك فوري من قبل المنظمات الدولية، من خلال الجهات المانحة لتأمين مستلزمات مرضى جراحة القلب، وذلك لخطورة الوضع الصحي بسوريا، حيث يوجد المئات من المرضى يحتاجون إلى عمليات جراحية قلبية، ولكن بسبب أوضاعهم الاقتصادية الصعبة، لا يستطيعون إجراء تلك العمليات وبالتالي حياتهم مهدده بالخطر، على حد قوله.روسيا: مستعدون لتقديم المساعدة من أجل القضاء على الأزمة الإنسانية في سورياالكرملين: روسيا ستواصل الحوار مع السلطات السورية الجديدة بشأن جميع القضايا

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