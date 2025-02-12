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https://sarabic.ae/20250212/مرضى-جراحة-القلب-في-سوريا-بين-نقص-التجهيزات-والكوادر-وارتفاع-الأجور--1097711650.html
مرضى جراحة القلب في سوريا بين نقص التجهيزات والكوادر وارتفاع الأجور
مرضى جراحة القلب في سوريا بين نقص التجهيزات والكوادر وارتفاع الأجور
سبوتنيك عربي
يعاني مرضى جراحة القلب في سوريا، من نقص كبير بالكوادر الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف العمليات الجراحية والعلاجات الدوائية. 12.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-12T12:40+0000
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وقال الدكتور مروان يونس، الاختصاصي بجراحة القلب، لـ"سبوتنيك": "تعاني سوريا من عدم وجود مراكز طبية مختصة في جراحة القلب، فمعظم المراكز متواجدة ضمن مشافي، وبالتالي لا يوجد بنية تحتية صحيحة كباقي الدول، بالإضافة إلى النقص الكبير في الكوادر الطبية، فجراحة القلب تحتاج إلى وجود أطباء وفنيي تخدير مختصين، وعددهم حاليا في سوريا، قليل جدا، مقارنة مع عدد العمليات التي يتم إجراؤها، فمعظم الكوادر الطبية غادرت سوريا خلال فترة الحرب الماضية".وأضاف يونس أن "تكلفة عملية جراحة القلب في حال توفرت المستلزمات في المشافي الحكومية تبلغ ما بين 8-10 مليون ليرة سورية، فيما تبلغ تكلفتها في المراكز الطبية الخاصة ما بين 15-20 مليون ليرة سورية، ناهيك عن باقي الأدوية التي يحتاجها المريض بعد إجراء العملية الجراحية، حيث تصل تكاليفها في الأشهر الثلاثة الأولى حوالي 1.5 مليون ليرة سورية".وطالب يونس بتحرك فوري من قبل المنظمات الدولية، من خلال الجهات المانحة لتأمين مستلزمات مرضى جراحة القلب، وذلك لخطورة الوضع الصحي بسوريا، حيث يوجد المئات من المرضى يحتاجون إلى عمليات جراحية قلبية، ولكن بسبب أوضاعهم الاقتصادية الصعبة، لا يستطيعون إجراء تلك العمليات وبالتالي حياتهم مهدده بالخطر، على حد قوله.روسيا: مستعدون لتقديم المساعدة من أجل القضاء على الأزمة الإنسانية في سورياالكرملين: روسيا ستواصل الحوار مع السلطات السورية الجديدة بشأن جميع القضايا
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حصري, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
حصري, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي

مرضى جراحة القلب في سوريا بين نقص التجهيزات والكوادر وارتفاع الأجور

12:40 GMT 12.02.2025
© Getty Images / Mohammad Bashأطباء يقومون بإجراء عملية
أطباء يقومون بإجراء عملية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2025
© Getty Images / Mohammad Bash
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حصري
يعاني مرضى جراحة القلب في سوريا، من نقص كبير بالكوادر الطبية المتخصصة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف العمليات الجراحية والعلاجات الدوائية.
وقال الدكتور مروان يونس، الاختصاصي بجراحة القلب، لـ"سبوتنيك": "تعاني سوريا من عدم وجود مراكز طبية مختصة في جراحة القلب، فمعظم المراكز متواجدة ضمن مشافي، وبالتالي لا يوجد بنية تحتية صحيحة كباقي الدول، بالإضافة إلى النقص الكبير في الكوادر الطبية، فجراحة القلب تحتاج إلى وجود أطباء وفنيي تخدير مختصين، وعددهم حاليا في سوريا، قليل جدا، مقارنة مع عدد العمليات التي يتم إجراؤها، فمعظم الكوادر الطبية غادرت سوريا خلال فترة الحرب الماضية".

وحول توفر التجهيزات الطبية لمرضى جراحة القلب، قال يونس: "نعاني بشكل كبير من نقص المواد المستهلكة في المشافي الحكومية، ومنها المؤكسج وصمامات القلب الصنعية، حيث يضطر المريض لشرائها في معظم الأحيان على حسابه الشخصي، وأسعارها عالية جدا نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد، حيث يتم اللجوء إلى استجرار تلك المواد من عدة دول بطرق غير نظامية، مما يتيح لبعض الشركات التحكم في أسعارها".

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وأضاف يونس أن "تكلفة عملية جراحة القلب في حال توفرت المستلزمات في المشافي الحكومية تبلغ ما بين 8-10 مليون ليرة سورية، فيما تبلغ تكلفتها في المراكز الطبية الخاصة ما بين 15-20 مليون ليرة سورية، ناهيك عن باقي الأدوية التي يحتاجها المريض بعد إجراء العملية الجراحية، حيث تصل تكاليفها في الأشهر الثلاثة الأولى حوالي 1.5 مليون ليرة سورية".

وتابع: "يوجد قسم آخر لمرضى القلب ممن يحتاجون إلى إجراء قثطرة قلبية لتشخيص الحالة الصحية ومعظمهم يحتاجون إلى شبكات قلبية، وهذه الخدمات غير متوفرة بشكل مجاني داخل المشافي الحكومية وتصل تكلفتها بشكل متوسط إلى 8 ملايين ليرة سورية".

وطالب يونس بتحرك فوري من قبل المنظمات الدولية، من خلال الجهات المانحة لتأمين مستلزمات مرضى جراحة القلب، وذلك لخطورة الوضع الصحي بسوريا، حيث يوجد المئات من المرضى يحتاجون إلى عمليات جراحية قلبية، ولكن بسبب أوضاعهم الاقتصادية الصعبة، لا يستطيعون إجراء تلك العمليات وبالتالي حياتهم مهدده بالخطر، على حد قوله.
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